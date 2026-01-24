"Thiên tài khuôn mặt" Cha Eun Woo bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ: Tài sản quý nhất cũng là giả?

Cha Eun Woo - mỹ nam được mệnh danh là "thiên tài khuôn mặt" của Kpop đang đối mặt với cú sốc lớn nhất sự nghiệp khi bị cơ quan thuế Hàn Quốc truy thu hơn 20 tỷ won (khoảng 360 tỷ VNĐ). Con số lịch sử của ngành giải trí xứ hàn, đẩy nam thần tượng/diễn viên đến trước nguy cơ bị truy cứu hình sự, với khung hình phạt có thể lên tới tù chung thân hoặc tối thiểu 5 năm tù nếu bị kết luận là trốn thuế.

Ảnh W Korea

Scandal này là cú sốc lớn với người hâm mộ quốc tế khi nam thần tượng sinh năm 1997 từ lâu đã gắn với hình ảnh hoàn mỹ, từ nhan sắc đến trí thông minh xuất chúng. Trước vụ ồn ào, thương hiệu mỹ phẩm Abib là đối tác đầu tiên có động thái vô cùng cứng rắn và dứt khoát - xóa, ẩn và gỡ bỏ nhiều hình ảnh, video và bài đăng liên quan đến Cha Eun Woo trên trang web và tài khoản mạng xã hội chính thức. Các ông lớn của mảng thời trang cao cấp như Saint Laurent và Chaumet vẫn chưa có phản ứng chính thức đối với scandal của nam đại sứ.

Ảnh X

Hình tượng hoàn hảo sụp đổ khiến không chỉ riêng các thương hiệu mà công chúng cũng có động thái "quay xe" với Cha Eun Woo. Mới đây trên các diễn đàn mạng hàng đầu Hàn Quốc, topic "Cha Eun Woo phẫu thuật thẩm mỹ" nhận được nhiều quan tâm và bàn luận. Những khung hình thời mới debut của mỹ nam này được đào lại, so sánh với ngoại hình hiện tại cùng hàng loạt nghi vấn được cho là bất thường.

Người viết mở đầu bằng việc thừa nhận rằng Cha Eun Woo vốn dĩ đã có nền tảng ngoại hình rất tốt từ trước khi debut. Những bức ảnh thời còn đi học cho thấy anh đã điển trai sẵn, và rõ ràng thẩm mỹ không phải là "cây đũa thần" có thể biến bất kỳ ai thành Cha Eun Woo.

Ảnh Pann

Tuy nhiên, quan điểm gây tranh cãi nằm ở chỗ: người này cho rằng rất khó để tin rằng Cha Eun Woo chưa từng can thiệp thẩm mỹ dù chỉ một lần. Trong các cộng đồng chuyên bàn về thẩm mỹ cũng đã xuất hiện không ít ý kiến cho rằng anh có khả năng đã chỉnh sửa phần mắt.

Theo phân tích của họ, ở giai đoạn đầu, Cha Eun Woo thường được so sánh với những gương mặt mang nét dễ thương, hiền lành như BJ Seya, Dongjun (ZE:A) hay Shin Hye Sung (Shinhwa). Khi đó, tổng thể gương mặt của anh mang cảm giác "cute" nhiều hơn là sắc sảo.

Đến một thời điểm nào đó, nét đáng yêu, tròn trịa của anh biến mất, thay vào đó là vẻ ngoài sắc sảo "fox-like" (giống cáo). Dù việc gầy đi và giảm mỡ mặt là điều hoàn toàn có thể giải thích bằng sự trưởng thành và quản lý vóc dáng nhưng phần bọng mắt cười của Cha Eun Woo từng có giai đoạn bị nhận xét là dày và ửng đỏ một cách bất thường, trông giống filler hơn là cấu trúc tự nhiên. Người viết cho rằng ở thời điểm đó, phần này nhìn khá giả, dù hiện tại đã mềm hơn, có thể do tan hoặc ổn định lại theo thời gian.

Ảnh Pann

Ngoài ra, trong những hình ảnh gần đây hơn, đường mí mắt của anh đôi lúc trông giống vết can thiệp phẫu thuật, mí không còn đều và tự nhiên như trước. Một trong những nghi vấn được nhắc đến nhiều nhất là phẫu thuật mở rộng khoé mắt trong. Thông thường, dấu hiệu nhận biết phẫu thuật này là những nếp gấp xuất hiện khi nheo mắt, và nhiều người cho rằng họ đã thấy những dấu hiệu này trên khuôn mặt của Cha Eun Woo.

Ảnh Pann

Netizen cũng chỉ ra rằng ngay cả khi một người vốn đã có 2 mí tự nhiên, nhiều nghệ sĩ vẫn chọn phẫu thuật lại hoặc "thắt chặt" để tạo đường mí sắc nét hơn, phù hợp với camera và ánh sáng sân khấu.

"Vì vậy, dù anh ấy có mí lót trong ảnh cũ, nhưng đến một thời điểm nào đó, vẻ ngoài của anh đột nhiên trở nên sắc sảo và nam tính hơn. Và có vẻ như chỉ riêng đôi mắt đã nâng Cha Eun Woo lên hàng top-tier handsome (đẹp trai hàng đầu)." - một bình luận phân tích.

Ảnh Pann

Trong bối cảnh scandal trốn thuế đang làm sụp đổ hình tượng "hoàn hảo" của Cha Eun Woo, điều mà netizen Hàn đang đặt câu hỏi không phải là Cha Eun Woo có đẹp trai hay không, họ thừa nhận anh rất đẹp, vấn đề nằm ở chỗ nếu "tài sản lớn nhất" là khuôn mặt thiên tài cũng không hoàn toàn tự nhiên như tuyên bố, liệu còn gì của Cha Eun Woo là thật?