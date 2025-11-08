Thiên đường bánh ngọt - mặn đổ bộ đến AEON MALL Hà Đông

Cuối năm là thời điểm các gia đình bận rộn hơn với công việc và việc nhà. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để các bà nội trợ, các mẹ tìm kiếm những địa điểm thú vị để cả nhà cùng thư giãn, đặc biệt là các hoạt động vừa chơi vừa học cho con. AEON MALL Hà Đông sẽ tổ chức Lễ hội Bánh cuối tuần này, biến trung tâm thương mại thành một "thiên đường ẩm thực" với vô vàn lựa chọn từ bánh ngọt đến bánh mặn, phục vụ mọi nhu cầu ăn uống của cả gia đình.

Lễ hội bánh với vô vàn các loại bánh hấp dẫn

Sự kiện quy tụ hơn 20 thương hiệu bánh uy tín và nổi tiếng nhất khu vực, giúp các mẹ dễ dàng mua sắm và thưởng thức mà không cần phải di chuyển xa xôi: Tâm Cook, De Beurre, Bread Papa, Cobi Bread, Savor Cake, Pizza Company và nhiều thương hiệu khác, mang đến hàng trăm loại bánh đa dạng từ Á sang Âu.

Các mẹ hoàn toàn có thể tranh thủ ghé thăm "Hội chợ bánh" này để mua trữ đồ ăn sáng cho cả tuần, hay chọn lựa các món bánh ngọt chất lượng để chiêu đãi gia đình vào dịp cuối tuần.

Các mẹ dễ dàng mua sắm và thưởng thức đa dạng loại bánh

Với 20 thương hiệu bánh uy tín và nổi tiếng tại AEON MALL Hà Đông

Trải nghiệm gắn kết gia đình - Cuối tuần rủ nhau "làm bánh" và "gắp thú"

Sự kiện được thiết kế để không chỉ là nơi mua sắm mà còn là điểm hẹn giải trí, giáo dục cho các gia đình, đặc biệt là vào hai ngày cuối tuần 8/11 và 9/11:

Máy gắp Bánh mì bông Y Zì (bắt đầu từ ngày 6/11): Với hóa đơn từ 99K, các thành viên WAON sẽ có cơ hội tham gia trò chơi gắp bánh mì bông dễ thương, một hoạt động vui nhộn thu hút cả người lớn và trẻ nhỏ.

Workshop "Mẹ và Bé làm bánh": Các hoạt động như trang trí bánh quy, cupcake, bánh su kem được tổ chức để các bé vừa học hỏi, vừa rèn luyện sự khéo léo dưới sự hướng dẫn của mẹ. Đây là cơ hội tuyệt vời để cha mẹ và con cái cùng nhau tạo ra những kỷ niệm ngọt ngào.

Cooking Show: Các đầu bếp sẽ trực tiếp hướng dẫn làm bánh và trang trí bánh kem, cung cấp thêm những công thức, mẹo vặt hữu ích cho các bà nội trợ muốn nâng cao tay nghề.

Hàng trăm loại bánh hấp dẫn được bày bán và trải nghiệm thử tại Lễ hội

Đấu trường Pizza Khổng Lồ 1M: Bùng nổ không khí cuối tuần

Đỉnh điểm của lễ hội là "Đấu trường Pizza Khổng Lồ 1M" diễn ra vào Chủ nhật (9/11). Đây không chỉ là một cuộc thi ăn bánh mà còn là hoạt động giải trí độc đáo, thu hút sự chú ý của mọi người. Các trò chơi như minigame, ảo thuật, nhảy Mascot cũng được tổ chức liên tục để khuấy động không khí, mang lại tiếng cười và những phần quà hấp dẫn cho các gia đình tham gia.

Việc kết hợp mua sắm, trải nghiệm ẩm thực chất lượng và các hoạt động giáo dục, giải trí cho trẻ em giúp AEON MALL Hà Đông khẳng định vai trò là điểm đến đa tiện ích lý tưởng cho gia đình, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần.

Đừng bỏ lỡ Lễ hội Bánh tại AEON MALL Hà Đông từ 6/11 đến 9/11 để cùng gia đình tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào và đáng nhớ.

Khách hàng vui vẻ mua sắm và trải nghiệm tại Lễ Hội Bánh Mì

AEON MALL HÀ ĐÔNG

Địa chỉ: Khu dân cư Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội.