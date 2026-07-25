Thí sinh Miss Grand trình diễn bikini cực cháy, netizen đồng loạt gọi tên Thùy Tiên

Miss Grand Vietnam 2026 đang bước vào những chặng đua đầu tiên nhưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các tín đồ sắc đẹp. Mới đây, phần thi trình diễn swimsuit trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi, khi nhiều gương mặt gây ấn tượng với thần thái và khả năng làm chủ sân khấu. Trong số đó, Ngô Bảo Ngọc là cái tên nhận được nhiều lời khen nhất. Người đẹp sở hữu vóc dáng săn chắc với những đường cong cân đối, sải bước tự tin cùng kỹ năng catwalk dứt khoát, giàu năng lượng. Mỗi cú xoay người hay tạo dáng đều toát lên sự bản lĩnh và cuốn hút, giúp cô nổi bật giữa dàn thí sinh. Thậm chí,rất nhiều khán giả còn nhận xét nguồn năng lượng bùng nổ của Ngô Bảo Ngọc gợi nhớ đến Hoa hậu Thùy Tiên, từ đó xem cô là một trong những ứng viên sáng giá cho chiếc vương miện Miss Grand Vietnam năm nay.

Phần trình diễn swimsuit của Ngô Bảo Ngọc. (Nguồn: TikTok)

Ngay từ những bước catwalk đầu tiên, Ngô Bảo Ngọc đã cho thấy phong thái của một thí sinh giàu kinh nghiệm. Cô sải bước dứt khoát với nhịp đi đều, chắc, giữ trọng tâm cơ thể ổn định ngay cả khi di chuyển trên phần bậc thang. Những cú đánh hông, xoay người và chuyển dáng được thực hiện liền mạch, tạo cảm giác cuốn hút, mạnh mẽ. Mái tóc bồng bềnh theo từng bước di chuyển càng giúp màn trình diễn của người đẹp tràn đầy năng lượng.

Lối catwalk tự tin, mạnh mẽ và giàu năng lượng gây ấn tượng của Ngô Bảo Ngọc.

Bên cạnh kỹ năng catwalk, hình thể của người đẹp cũng là điểm sáng. Ngô Bảo Ngọc sở hữu đôi chân dài săn chắc, vòng eo thon gọn cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, 3 vòng quyến rũ. Đặc biệt, phần hông nở và cơ bụng săn nhẹ mang đến vẻ gợi cảm khỏe khoắn đúng tinh thần của Miss Grand. Cô lựa chọn layout makeup tông nude kết hợp kỹ thuật tạo khối rõ nét, nhấn vào đôi mắt sâu và hàng mi cong, giúp gương mặt thêm góc cạnh, hoàn thiện hình ảnh một "beauty queen" hiện đại, cá tính nhưng không kém phần sexy. Thần thái tự tin kết hợp cùng nụ cười rạng rỡ và khả năng tương tác với khán giả khiến màn trình diễn của cô trở nên nổi bật, để lại ấn tượng như một ứng viên có đầy đủ tố chất để tiến sâu tại cuộc thi năm nay.

Vẻ đẹp sắc sảo của người đẹp sinh năm 1995.

Netizen tấm tắc trước phần trình diễn của Ngô Bảo Ngọc, cho rằng người đẹp sở hữu năng lượng rất giống Hoa hậu Thùy Tiên năm nào.

Thực chất, Ngô Bảo Ngọc không phải là gương mặt xa lạ với những khán giả hay theo dõi các cuộc thi sắc đẹp. Mỹ nhân sinh năm 1995 từng tạo dấu ấn mạnh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 khi lọt vào Top 10 chung cuộc và giành danh hiệu Người đẹp Biển, nhờ phong độ trình diễn ổn định cùng hình thể nổi bật. Sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo 85-63-94 cm, cô gây ấn tượng với tỷ lệ cơ thể cân đối, đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo săn chắc và làn da nâu khỏe khoắn – vẻ đẹp mang đậm tinh thần của một "Universe girl".

Không đi theo hình mẫu mong manh ngọt ngào, Ngô Bảo Ngọc chinh phục người hâm mộ bằng diện mạo sắc sảo, thần thái mạnh mẽ và nguồn năng lượng bùng nổ mỗi lần bước lên sân khấu. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu như Tây, sống mũi cao cùng nụ cười rạng rỡ giúp cô dễ dàng biến hóa giữa hình ảnh quyến rũ, cá tính và sang trọng. Sau vài năm trau dồi kinh nghiệm, màn tái xuất tại Miss Grand Vietnam 2026 tiếp tục cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của người đẹp, đưa cô trở thành một trong những ứng viên đáng chú ý ngay từ những vòng đầu.

Sắc vóc quyến rũ, cuốn hút của Ngô Bảo Ngọc.

Ảnh: IGNV.