Thêm "drama" tại Fashion Week 2020: NTK Lý Giám Tiền bị tố nhái lại mẫu 10 năm trước của Jeremy Scott

Tiếp theo chuỗi "drama" liên quan đến Fashion Week 2020, mới đây NTK Lý Giám Tiền, người góp mặt trong show trình diễn tại đây đã bị một số trang Instagram, Facebook "đăng đàn" thiết kế nằm trong BST "EVERYTHING CAN BE FASHION" của mình.

Tuy là 2 trang phục khác nhau, bên áo dài và bên đầm nhưng khi đặt 2 thiết kế này cạnh nhau, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra sự tương đồng về ý tưởng ngay lập tức. Được biết, trang Instagram @fashionpolice.vn đã đích danh chỉ ra đây là một sản phẩm mà Lý Giám Tiền "cầm nhầm" từ BST 10 năm trước của nhà mốt đình đám một thời - Jeremy Scott.

Rất nhiều những ý kiến trái chiều xung quanh thiết kế này liên tục nổ ra, trước làn sóng "bài xích" của netizen, NTK Lý Giám Tiền đã chia sẻ: "Lúc đầu mình chỉ nghĩ về concept làm thế nào để có thể cho một người mẫu đang mặc áo dài nhưng vẫn cùng lúc cầm được một chiếc áo dài khác, tuy nhiên nếu để tách biệt cả 2 chiếc thì không có gì thú vị nên mình quyết định kết nối và tạo ra mẫu thiết kế có hình dáng đặc biệt."

Tiếp theo đó, NTK cũng bộc bạch: "Với ý tưởng ban đầu là như vậy nên mình khá bất ngờ khi thấy một số trang mạng bắt đầu "bóc phốt" thiết kế của mình và cho là nó giống hệt với BST của Jeremy Scott từ 10 năm trước. Vì một chiếc là đầm còn một chiếc là áo dài nên nếu có nói thì đây chỉ là một thiết kế được lấy cảm hứng hoặc vay mượn ý tưởng."

NTK Lý Giám Tiền

"Mình cảm thấy buồn khi phần lớn những bình luận tiêu cực trên những trang như vậy đều là người Việt Nam", NTK trẻ bày tỏ.

Nguồn ảnh: Instagram