Thêm 1 bóng lưng cực phẩm, nhìn thoáng qua cũng biết đại mỹ nhân

Không cần gương mặt lộ diện hoàn toàn, nhiều mỹ nhân vẫn đủ sức khiến người xem mê mẩn chỉ bằng một khoảnh khắc quay lưng. Từ mái tóc buông nhẹ, bờ vai thanh mảnh đến dáng đứng thẳng đầy tự tin, những khung hình từ phía sau thường mang lại cảm giác vừa bí ẩn vừa sang trọng, toát lên khí chất khó diễn tả bằng lời.

Mới đây, Thanh Thủy tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện với thiết kế khoe trọn tấm lưng nuột nà và bờ vai mềm mại. Ánh nhìn hướng về phía trước cùng thần thái điềm tĩnh giúp nàng hậu toát lên vẻ quyến rũ khiến dân tình khó lòng rời mắt, khẳng định đẳng cấp vóc dáng và khí chất “chánh cung” Việt Nam.

Khoảnh khắc bóng lưng gợi cảm của Thanh Thuỷ tại đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2026. (Nguồn: TikTok)

Trong thiết kế dạ hội màu xanh sage nhạt ôm sát cơ thể của NTK Đỗ Long, Thanh Thủy phô diễn trọn vẹn vóc dáng chuẩn beauty queen với phần lưng trần được cắt xẻ sâu đầy tinh tế. Những đường dây mảnh chạy dọc theo sống lưng càng làm nổi bật bờ vai thanh thoát, tấm lưng nuột nà và làn da sáng mịn. Điểm cuốn hút nhất chính là đường võng lưng cong nhẹ tự nhiên, tạo nên tỷ lệ lưng – eo – hông mềm mại và nữ tính hiếm có. Phần eo siêu thon giúp sống lưng hiện lên rõ nét, trong khi hõm Venus (hai điểm lõm xuống và đối xứng nhau ở phần thắt lưng, nơi nối liền xương chậu và vùng eo ở hông) trở thành chi tiết đắt giá khiến tổng thể càng thêm sexy. Thiết kế rủ nhẹ ở phần hông ôm theo đường cong cơ thể, tôn trọn vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn đầy sức hút của Miss International 2024.

Đường cong quyến rũ cùng lưng trần nuột nà của Thanh Thuỷ khiến người xem khó rời mắt.

Tỷ lệ vai mảnh, ngang nhưng vẫn có độ mềm mại của hõm lưng Venus độc đáo của nàng hậu.

Netizen khen ngợi hết lời với bóng lưng của Thanh Thuỷ.

Ở góc chính diện, Thanh Thủy ghi điểm tuyệt đối với visual sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, sang trọng. Gương mặt nhỏ gọn, sống mũi cao và đường nét hài hòa giúp nàng hậu nổi bật ở mọi góc chụp. Layout makeup thiên về tông nude trong trẻo với lớp nền căng bóng, má hồng nhẹ và đôi môi hồng đào bóng mịn tạo cảm giác tươi tắn, giúp mỹ nhân sinh năm 2002. Phần mắt được nhấn bằng eyeliner mảnh và mi cong tự nhiên, giúp ánh nhìn thêm cuốn hút mà không quá sắc lạnh. Kiểu tóc bob ngắn uốn lơi ôm sát gương mặt mang đến vẻ hiện đại, thời thượng và mới mẻ, đồng thởi làm nổi bật phần cổ, vai thanh thoát của Thanh Thủy.

Visual vừa cá tính vừa ngọt ngào của Hoa hậu Việt Nam 2002.

Kể từ khi đăng quang đến nay, Thanh Thủy vẫn không ngừng tập luyện chăm chỉ để duy trì vóc dáng. Nàng hậu duy trì lịch tập luyện đều đặn với các bài gym và cardio khoảng 3–4 buổi mỗi tuần. Người đẹp đặc biệt chú trọng những bài tập tác động vào vòng eo, cơ bụng và phần hông nhằm tạo tỷ lệ cơ thể cân đối, săn chắc tự nhiên. Kể từ sau khi đăng quang, mỹ nhân sinh năm 2002 luôn theo đuổi hình thể khỏe mạnh thay vì quá gầy, ưu tiên sự dẻo dai và nguồn năng lượng tích cực. Bên cạnh các buổi tập nặng, cô còn xen kẽ yoga, pilates, bơi lội và cầu lông để tăng độ linh hoạt cho cơ thể, giữ các đường nét mềm mại và thanh thoát. Sự kết hợp hài hòa giữa rèn luyện sức mạnh và các bộ môn nhẹ nhàng đã giúp Thanh Thủy duy trì phong độ vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Vóc dáng ngày càng xuất sắc của Thanh Thuỷ.

Ảnh: TikTok, Threads.