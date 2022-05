The Lab - Kiến tạo khái niệm dưỡng da mới dành cho da nhạy cảm

Được xem là đứa con kết tinh từ những tiến bộ vượt bậc của khoa học phân tử và ngành công nghiệp làm đẹp, The Lab mang theo sứ mệnh tái kiến tạo làn da khô nhạy cảm trở nên khỏe mạnh, rạng rỡ.

Làn gió mới từ xứ sở kim chi trong cuộc đua làm đẹp

Mới đây, nhãn hàng The Lab by blanc doux vừa gia nhập thị trường làm đẹp Việt Nam vốn đã khá đông đúc, mang theo một làn gió mới từ Hàn Quốc với các sản phẩm dưỡng ẩm, phục hồi từ thành phần Oligo Hyaluronic Acid. Tuy đây là hoạt chất rất quen mặt với giới skincare Việt Nam lẫn quốc tế, nhưng các sản phẩm của The Lab by blanc doux có chứa các phân tử Hyaluronic Acid kích thước nhỏ, chỉ 5kDa và hơn hết là công nghê Derma-Clera™ tiên tiến đã giúp hãng trở thành một thương hiệu riêng biệt. Điều đó đã giúp sản phẩm của nhãn hàng nói chung và sản phẩm kem dưỡng Calming+ Cream nói riêng mang lại ấn tượng sâu sắc với nàng Youtuber Navi, đồng thời khiến cô nàng phải cảm thán "cực kỳ thích".

Nghiên cứu chỉn chu – "Vi thích!"

Chia sẻ thêm về sự thích thú của mình đối với The Lab by blanc doux, Navi còn cho biết thêm Derma-Clera và cô nàng đánh giá cao khi hãng có sự đầu tư nghiên cứu chỉn chu.

Công nghệ DERMA-CLERA™ sử dụng Spanic Acid chiết xuất từ cây Bạch Vi, một loại thảo mộc truyền thống, có tác dụng làm dịu viêm và kích ứng hiệu quả. Bên cạnh đó, DERMA-CLERA™ cũng giúp củng cố hàng rào bảo vệ da bằng cách kích thích làn da sản sinh collagen và tái sinh tầng da bị tổn thương, kích ứng. Làn da sau khi sử dụng toner và kem dưỡng ẩm công nghệ DERMA-CLERA™ không những khỏe hơn, giảm đỏ mà còn bóng khỏe rạng ngời.

Sản phẩm đa năng dùng được quanh năm!

Theo chia sẻ của Navi, nàng Beauty Blogger đã "recommend" kem dưỡng nhà The Lab trong "tất cả các chu trình dưỡng da chẳng những vào mùa hè mà còn những ngày chuyển mùa".

Cùng với đó, ngay cả làn da dầu cũng có thể sử dụng sản phẩm bởi vì theo Navi, "Kết cấu của ‘em’ này nếu sử dụng vừa đủ thì vẫn rất mỏng nhẹ".

Hơn hết, không chỉ da mặt mà các vùng da khác hay gặp tình trạng sần sùi, khô ráp, ửng đỏ như da tay, da lưng,… cũng đều được Vi chăm chỉ thoa kem bởi vì theo nàng Beauty Blogger, "em này siêu đa năng!".

Navi còn chia sẻ routine dưỡng da đơn giản 3 bước vào những ngày lười. Theo cô nàng, chỉ cần sử dụng sữa rửa mặt, vỗ một ít toner, cuối cùng là thoa một lớp kem dưỡng của The Lab by blanc doux mà sáng hôm sau nền da vẫn "ẩm, mượt, không hề bong tróc, khó chịu."

Trong thời gian tới The Lab by blanc doux sẽ còn ra mắt những sản phẩm đa dạng và xuất sắc hơn nữa để chiều lòng giới mộ điệu làm đẹp trên khắp thế giới. Chúng ta có thể kỳ vọng tại The Lab một giải pháp mới hoàn toàn để kiến tạo làn da khỏe đẹp - giấc mơ của mọi cô gái, trong đó có cô gái sở hữu làn da mỏng manh và nhạy cảm nhất.

Ngày 18/03/2022, The LAB by blanc doux chính thức mở bán các sản phẩm chính hãng tại những cửa hàng mỹ phẩm lớn nhất Việt Nam như Watson, Guardian, Hasaki,... và nhận được sự chào đón nồng nhiệt đến từ cộng đồng làm đẹp Việt Nam.

Với một thị trường tiềm năng với những người tiêu dùng ngày càng thông thái hơn như Việt Nam, The LAB được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên vàng cho dòng mỹ phẩm xanh-sạch-thuần chay và kiến tạo khái niệm dưỡng da hoàn toàn mới cho những làn da nhạy cảm nhất.

Nếu bạn đang sở hữu một làn da khô/nhạy cảm bẩm sinh hoặc bị tổn thương do mỹ phẩm, hãy một lần thử và trải nghiệm sản phẩm của The Lab by blanc doux ngay hôm nay nhé!

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tín Việt

Địa chỉ: Số 51, Đường 24A, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

