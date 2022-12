THE GMEN - Thương hiệu thời trang thuần Việt nỗ lực chinh phục khách hàng

Với gần 6 năm phát triển, thương hiệu này đã có được cửa hàng thứ 5 trong hành trình chinh phục khách hàng thời trang khó tính và bắt đầu xây giấc mơ về 1 thương hiệu có thể vươn xa ra ngoài lãnh thổ khu vực - theo những chia sẻ từ Founder của THE GMEN.

THE GMEN và chuỗi cửa hàng toàn quốc



THE GMEN là thương hiệu thời trang nam luôn chú trọng đầu tư về mặt không gian cũng như trải nghiệm của người dùng một cách kỹ lưỡng, tinh tế, với việc xây dựng không gian đẹp - sang trọng - tiện lợi.

THE GMEN hiện đang có 5 cửa hàng tại 4 tỉnh thành lớn trên toàn quốc: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Các cửa hàng này đều nằm trên các cung đường thời trang nổi tiếng và mang lại sự thuận tiện trong việc di chuyển của bạn.

THE GMEN có định hướng về mặt thẩm mỹ sản phẩm nhất quán, các thiết kế chú trọng hướng đến sự lịch lãm và đa - zi - năng, nhìn chung đều dễ dàng thuyết phục chúng ta rút hầu bao. Quan sát các thiết kế của hãng thì đa phần đều items tối giản, nhã nhặn và có thể áp dụng cho mọi hoàn cảnh, đúng như thông điệp của hãng về thương hiệu "Ready to wear".

Điểm rất riêng của thương hiệu này đó là, dù đi theo định hướng thời trang ứng dụng nhưng lại khá đa dạng về phong cách, bạn có thể tìm hầu hết các style mong muốn tại store, từ cá tính, nhẹ nhàng đến lãng tử. Tất cả đều là những sản phẩm chất lượng đi cùng với mức giá phải chăng.

THE GMEN và điểm khác biệt

Theo đuổi hình ảnh người đàn ông thanh lịch, mỗi cửa hàng đều được thiết kế theo phong cách tối giản, sáng sủa, thẩm mỹ và đầy tính hiện đại. Tại THE GMEN, bạn sẽ gặp những nhân viên với kiến thức chuyên môn vững chắc và gu thẩm mỹ cao. Mỗi nhân viên sẽ là một stylist phối đồ đa phong cách, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm thoải mái.

Để xây dựng hệ sinh thái đồng bộ này THE GMEN đã mất nhiều năm đầu tư cho hệ thống và con người, tạo ra quy trình mua sắm chỉn chu và tốt nhất cho khách hàng. Với những sự hài lòng và ghi nhận khách hàng, THE GMEN chắc chắn sẽ càng có động lực và niềm tin về việc mở rộng hệ thống chuỗi cửa hàng, gần nhất là nâng tổng số cửa hàng trên toàn quốc lên con số 10 và xa hơn là mở rộng THE GMEN trên thị trường bán đảo Đông Dương.



Thương hiệu THE GMEN chắc chắn sẽ còn vươn xa trên bản đồ thế giới và THE GMEN sẽ là một cái tên rất đáng để trông đợi như những gì mà thương hiệu thời trang này đã ấp ủ.



HỆ THỐNG CỬA HÀNG THE GMEN TRÊN TOÀN QUỐC

Store 1: 298 Lê Duẩn, Đà Nẵng

Store 2: 232 Núi Thành, Đà Nẵng

Store 3: 04 Nguỵ Như Kon Tum, Hà Nội

Store 4: 82 Lê Lợi, Huế

Store 5: 629 CMT8, Quận 10, Hồ Chí Minh

Tìm hiểu thêm THE GMEN tại: https://www.facebook.com/Thegmenstore