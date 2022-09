Thế giới muôn màu dành cho bé đầy ắp những điều kỳ thú

Cửa hàng mới của thương hiệu Okaïdi-Obaïbi nằm tại tầng 3 của TTTM AEON Mall Hà Đông – là một trong những điểm đến quen thuộc của các gia đình tại khu vực Hà Nội mỗi dịp cuối tuần. Tại đây có quy tụ đầy đủ các thương hiệu quen thuộc dành cho gia đình Việt Nam rất được ưa chuộng và Okaïdi-Obaïbi cũng không phải là ngoại lệ.

Các sản phẩm đa dạng liên tục được cập nhật theo mùa của Okaïdi-Obaïbi làm nên lựa chọn phong phú cho các bé. Không chỉ bắt kịp với xu hướng thời trang của người lớn, Okaïdi-Obaïbi còn mang đến các sản phẩm thiết yếu dành cho các bé từ sơ sinh cho đến 13 tuổi.

Với kinh nghiệm sản xuất đồ may mặc cho trẻ em hơn 25 năm qua, Okaïdi-Obaïbi xây dựng thương hiệu như một địa chỉ đáng tin cậy đối với các bậc phụ huynh khi lựa chọn các sản phẩm dành riêng cho các bé. Không chỉ mang đến những thiết kế bắt mắt, các sản phẩm của Okaïdi-Obaïbi còn đảm bảo cho sức khỏe, sự an toàn của các bé nhờ vào sự chọn lọc kỹ càng các chất liệu và kỹ thuật may mặc tiên tiến nhất được ứng dụng.

Trang phục dành cho bé không đơn thuần chỉ là quần áo mặc hàng ngày, Okaïdi-Obaïbi tâm niệm vậy. Đó là một thế giới sáng tạo khơi gợi trí tò mò của các bé, đồng thời cũng là cách thương hiệu thời trang Pháp khuyến khích trẻ khám phá thế giới xung quanh mình qua các họa tiết, hình vẽ cũng như các thông điệp thú vị dưới sự dẫn dắt của phụ huynh.

Không gian bên trong cửa hàng Okaïdi-Obaïbi được bài trí khéo léo nhằm mang tới trải nghiệm mua sắm trọn vẹn nhất cho cả gia đình. Tận dụng sự đa dạng trong các sản phẩm của mình, thương hiệu mang đến một thế giới muôn màu muôn vẻ để các gia đình có thể trải nghiệm trọn vẹn sức sáng tạo của Okaïdi-Obaïbi.

Trang phục Okaïdi-Obaïbi đảm bảo sự thoải mái cho các bé suốt ngày dài nhờ sự ứng dụng các chất liệu tiên tiến, luôn duy trì sự thoáng mát cho các bé thỏa sức khám phá thế giới xung quanh. Không chỉ vậy, sự đa dạng trong các sản phẩm còn giúp cho các bé có thể thử tự phối đồ cùng ba mẹ mỗi khi đi chơi cùng cả nhà, làm nên sự đồng điệu thú vị giữa trang phục của bé và trang phục ba mẹ.

Điểm thú vị của các sản phẩm từ Okaïdi-Obaïbi đó là các chất liệu thân thiện với môi trường từ dòng sản phẩm EKO sẽ giúp các bé bước đầu chung tay hướng đến một thế giới phát triển bền vững trong tương lai. Cùng với đó là trang phục mang theo những thông điệp sống tích cực để bé yêu có thể tự tin bước vào tương lai hứa hẹn nhiều điều mới mẻ.

Cửa hàng mới của Okaïdi-Obaïbi tọa lạc tại tầng 3 TTTM AEON Mall Hà Đông là cửa hàng mới nhất của thương hiệu tại Việt Nam. Sắp tới đây, Okaïdi-Obaïbi sẽ khai trương thêm một cửa hàng mới tại TTTM Diamond Plaza TP.HCM, là một phần trong kế hoạch mở rộng tại thị trường Việt Nam hứa hẹn nhiều tiềm năng của thương hiệu.

Tại Việt Nam, thương hiệu Okaïdi-Obaïbi được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

OKAÏDI-OBAÏBI

Hà Nội:

Lotte Department Store

Tầng 5, 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Tel: +84 24 37349848

TTTM AEON Mall Hà Đông

Tầng 3 AEON Mall Hà Đông, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Tel: +84 24 32016900

TP. Hồ Chí Minh:

Tầng 4, Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phú, Q.7, TP. HCM

Tel: +84 28 54158615