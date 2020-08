Thế giới có khoảng 320.000 người bị đuối nước mỗi năm: "Sát thủ" không ngờ cha mẹ cần biết

Tỉ lệ bị đuối nước trên thế giới quá cao

Theo thông tin chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca tử vong do đuối nước trên toàn thế giới được ước tính là khoảng 320.000 mỗi năm. Còn theo thông tin đăng trên Weibo chính thức của Cơ quan an toàn hàng hải Sơn Đông (TQ) thì có khoảng 57.000 người chết đuối mỗi năm ở nước này. Số liệu này có thể khiến bạn giật mình không?

Cứ vào mỗi mùa hè thì tai nạn đuối nước lại xảy ra thường xuyên với nhiều tình huống vô cùng đau lòng. Những thông tin cảnh báo về tai nạn đuối nước hàng năm cũng không hề ít, nhưng hầu như chuyện này vẫn cứ liên tiếp xảy ra.

Nhà nghiên cứu Duan Leilei thuộc Khoa Phòng chống Thương tích và Sức khỏe Tâm thần của Trung tâm Bệnh mãn tính thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, việc thiếu quan tâm sát sao và chăm sóc hiệu quả là một trong những lý do chính khiến trẻ bị đuối nước.

Người chăm sóc trẻ phải đặc biệt cẩn thận

Ba điểm cốt lõi của chăm sóc trông coi trẻ hiệu quả chính là phải chú ý, không để bị gián đoạn và gần gũi.

Đặc biệt là khi trẻ ở trong hoặc xung quanh nơi có nước, dù là trong bể bơi, bồn tắm hay trong khu vực bãi tắm mở, cha mẹ nên tập trung chăm sóc trẻ và không bị phân tâm bởi những thứ khác. Ví dụ, đọc sách, chơi điện thoại, trả lời điện thoại, trò chuyện với người khác, v.v., vì quá trình đuối nước rất nhanh và có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Một khi nó xảy ra, kết quả thường gây tử vong. Sự nhấn mạnh chặt chẽ là cha mẹ nên giữ khoảng cách chỉ ngay trong "một cánh tay" (ý là phải chắc chắn có thể cứu) so với con cái họ, để khi nguy hiểm xảy ra, cha mẹ có thể có biện pháp kịp thời và giải cứu.

Trẻ em ở các độ tuổi khác nhau có thể xuất hiện rủi ro ở các địa điểm có nguy cơ cao bị đuối nước khác nhau. Tỷ lệ đuối nước cao ở trẻ em dưới 4 tuổi chủ yếu là trong các thùng chứa nước tại nhà, chẳng hạn như chậu rửa trong nhà, bể chứa nước và bồn tắm.

Tỷ lệ đuối nước cao ở trẻ em từ 5-9 tuổi là ở kênh, ao và hồ chứa xung quanh nhà. Trẻ em trên 10 tuổi chủ yếu là ở những nơi rộng lớn hơn như ao, hồ và sông.

Tại gia đình có những nơi chứa nước cũng được xem là địa điểm có một tỷ lệ cao đuối nước ở trẻ nhỏ.

Ngoài việc trông nom trẻ phải cẩn thận tại nhà, mỗi gia đình cũng cần chú ý cách ly trẻ em và những vùng có nước trong và gần nhà.

Ví dụ, nắp bồn cầu phải che chắn cẩn thận, và cửa nhà vệ sinh phải được đóng lại khi không sử dụng để ngăn trẻ nhỏ tự đi vào.

Bể chứa nước, xô và các thùng chứa nước khác ở nhà nên được đậy kín, và nước trong bồn tắm, bồn tắm và máy giặt nên được đổ ngay lập tức sau khi sử dụng để giảm nguy cơ tiếp xúc với trẻ em.

Cho trẻ học bơi sớm và tập bơi thường xuyên là cách hiệu quả để phòng chống đuối nước bên cạnh việc giáo dục an toàn cho trẻ khi tiếp xúc với những nơi có nguy cơ gây đuối nước.

*Theo Health/Sohu