Thay vì cho con đi học mẫu giáo, ông bố trẻ đưa con đi khám phá thế giới với hành trình 300 ngày du lịch gây sốt MXH

Anh Nguyễn Ngọc Minh (chủ nhân kênh tiktok của mình là Min On The Go) hiện tại mình đang sống ở Cần Thơ. Con gái anh là bé Nguyễn Khánh An, biệt danh Gạo (17 tháng tuổi). Hai bố con nổi tiếng trên TikTok bởi những chuyến du lịch cực kỳ chill, đầy sự trải nghiệm và khám phá.

Ở độ tuổi này, nhiều bé đã đi học mẫu giáo, nhưng anh Minh quyết định tạm hoãn điều này với mục đích đưa con cùng đi du lịch. Chuyến đi đầu tiên của em bé Gạo lúc 3 tháng tuổi. Trong suốt khoảng thời gian từ đó đến nay, cả gia đình anh Minh ở nhà lâu nhất là 2 tuần, còn phần lớn là đi du lịch.

Hành trình 300 ngày du lịch gây sốt MXH. Nguồn: TikTok Min On The Go

"Hiện tại Gạo không đi học mẫu giáo và cùng đi suốt với với mẹ, một phần là vì tính chất công việc của vợ chồng mình đều làm online nên hầu như thời gian chăm con chúng mình sẽ cùng trông con luôn. Việc chăm con không quá khó khăn với vợ chồng mình, vì cũng đi chơi nhiều nên em Gạo cũng thích nghi cái mới khá nhanh.

Về việc cho con đi học thì vợ chồng mình đều thống nhất sẽ cùng nhau đưa con đi trải nghiệm đến lúc bé vào lớp 1 luôn, đối với chúng mình thì việc ra ngoài cho bé tiếp xúc cũng là một cách rèn luyện tư duy dựa vào những trải nghiệm bên ngoài tự nhiên. Thêm nữa, đi càng nhiều bé cũng khá dễ dàng kết nối với những người bạn mới đồng trang lứa trong lúc đi cùng ba mẹ", anh Minh chia sẻ.

Quy Nhơn, Bình Định

Hà Giang

Những video quay cả gia đình hoặc 2 bố con trong những chuyến du lịch gây sốt MXH bởi sự chân thật, gần gũi và đáng yêu. Gạo cũng là một em bé rất ngoan, hợp tác với bố mẹ. Cô bé được ba mẹ đưa đi khắp nơi, từ leo núi đến ra biển, tiếp xúc với thiên nhiên nhiều nên cảm giác Gạo khá cứng cáp.

Theo dõi video của anh Minh, nhiều người thấy khá lo lắng khi bé còn nhỏ, sợ thể trạng yếu mà đưa con đi nhiều như vậy không tốt. Tuy nhiên, anh Minh cho biết những em bé sinh ra ở biển, những vùng khí hậu khắc nghiệt vốn rất khỏe mạnh. Bởi vậy, anh không ngại việc đưa con đi xa, bố mẹ cần nhất là chăm sóc cho con khi thời tiết thay đổi đột ngột. Đi nhiều con sẽ dần hình thành sức đề kháng.

300 ngày du lịch cùng con gái, khám phá và trải nghiệm khắp nơi giúp vợ chồng anh Minh có thêm rất nhiều kinh nghiệm, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những bố mẹ muốn được đưa con đi trải nghiệm sớm giống gia đình nhỏ này.

"Về kiến thức của con khi đi cùng với ba mẹ cũng sẽ là một trải nghiệm rất hay, vì trong hành trình của nhà mình thì đa phần là khi đến mỗi thành phố mới nhà mình sẽ kết nối với những gia đình cũng làm việc tự do và thói quen sinh hoạt giống nhà mình, nên gần như các bạn nhỏ đồng trang lứa với Gạo thì các bạn cũng khá cởi mở với nhau.

Ngoài những lúc con chơi với bạn mới thì bên cạnh đó vợ chồng mình cũng tìm hiểu thêm về những kiến thức phù hợp với độ tuổi của con theo từng giai đoạn, đây cũng là điều mà nhà mình khá quan tâm nên cũng có nghiên cứu từ trước. Đến thời điểm hiện tại thì theo mình thấy khả năng tiếp cận cái mới và tiếp xúc cộng đồng của em Gạo khá nhạy bén, Gạo học những cái mới từ ba mẹ dạy rất nhanh dựa vào những trải nghiệm thực tế trong lúc đồng hành cùng ba mẹ", anh Minh nhận định.