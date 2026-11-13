Thành viên đẹp nhất BLACKPINK lấn át sự kiện toàn tài phiệt: Quá "điên rồ"!

Sự kiện bà Delphine Arnault - CEO Christian Dior Couture - nhận bằng tiến sĩ danh dự ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Nữ sinh Ewha đang thu hút sự chú ý. Buổi lễ quy tụ nhiều nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh Hàn Quốc như Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin, Chủ tịch Hyundai Group Hyun Jeong Eun và Chủ tịch Shilla Hotel Lee Boo Jin. Giữa dàn khách mời danh tiếng, sự xuất hiện của Đại sứ toàn cầu Dior Jisoo (BLACKPINK) nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông.

CEO Delphine Arnault và Chủ tịch Shilla Hotel Lee Boo Jin.

Jisoo mừng CEO Delphine Arnault nhận bằng Tiến sĩ tại Hàn Quốc.

Đến chúc mừng CEO Delphine Arnault, Jisoo lựa chọn phong cách tối giản, kín đáo nhưng sang trọng, đúng tinh thần thanh lịch vượt thời gian của nhà mốt Pháp. Nữ thần tượng ghi điểm với nụ cười rạng rỡ và nhan sắc ngọt ngào. Thiết kế tông trắng tinh khôi kết hợp mái tóc đen buông tự nhiên cùng lối trang điểm trong trẻo càng tôn lên khí chất "thiên kim tiểu thư" của cô.

Chấp hết ống kính chụp vội, visual "thở thôi cũng sang" của chị cả BLACKPINK vẫn ghi điểm tuyệt đối.

Vị thế của Jisoo còn được thể hiện qua những khoảnh khắc bên trong hội trường. Cô ngồi tại hàng ghế VIP, gần các nhân vật cấp cao của Dior, trong đó có Olivier Bialobos - Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Truyền thông và Hình ảnh của tập đoàn. Ngay cả khi chăm chú theo dõi buổi lễ, góc nghiêng thanh tú cùng phong thái điềm đạm của chị cả BLACKPINK vẫn nổi bật trước ống kính.

Giao diện "thiên kim tài phiệt" của Jisoo bừng sáng cả hội trường Đại học Ewha.

Tại hàng ghế VIP, nữ Đại sứ được đích thân Giám đốc điều hành Dior - Olivier Bialobos tháp tùng sát sao.

Việc một ngôi sao giải trí góp mặt tại sự kiện mang tính học thuật và tôn vinh nữ lãnh đạo như vậy là điều đáng chú ý. Với Jisoo, đây cũng là dấu mốc tiếp nối hành trình hợp tác gắn bó với Dior từ tháng 3/2021, khi cô chính thức trở thành Đại sứ toàn cầu ở cả hai mảng Thời trang và Làm đẹp.

Trong suốt quá trình hợp tác, đãi ngộ mà Dior dành cho nàng thơ luôn ở mức vô tiền khoáng hậu. Jisoo liên tục được lựa chọn diện những thiết kế Haute Couture, có dịp tham quan các xưởng thủ công và kho lưu trữ của Dior tại Paris vào tháng 10/2021. Đáng chú ý, cô còn truyền cảm hứng cho Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri trong quá trình thực hiện bộ sưu tập Thu Đông 2021. Mức độ gắn kết này từng được cựu CEO Christian Dior Pietro Beccari thể hiện qua câu nói được lan truyền: "Nếu YG sa thải cô ấy, hãy gọi cho tôi".

Sự xuất hiện ngoại lệ giữa sự kiện toàn "cá mập" kinh tế ngầm khẳng định vị thế "người nhà LVMH" không thể thay thế của Jisoo.

Sự hợp tác giữa hai bên cũng mang lại giá trị truyền thông đáng kể. Theo báo cáo của Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) năm 2026, Jisoo tạo ra khoảng 30,5 triệu USD Giá trị tác động truyền thông (MIV) tại show diễn Dior Xuân Hè 2026 ở Paris. Sức ảnh hưởng của nữ thần tượng góp phần đưa hình ảnh và di sản của Dior tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng quốc tế, đặc biệt là thế hệ Millennials và Gen Z.

Tại hội trường Đại học Ewha, khi bà Delphine Arnault nhấn mạnh sứ mệnh hỗ trợ tài năng, sự sáng tạo và khả năng lãnh đạo của phụ nữ trẻ, hình ảnh Jisoo xuất hiện bên dưới khán đài càng khiến sự kiện thêm thu hút. Không chỉ là sự góp mặt của một ngôi sao giải trí, sự hiện diện của cô còn cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của những đại sứ thương hiệu trong thế giới thời trang xa xỉ.