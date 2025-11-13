Thanh Thuỷ “quấn mền” lên thảm đỏ cũng đẹp!

Tối 12/11, Tuần lễ thời trang Việt Nam Thu/Đông 2025 (VIFW F/W 2025) đã chính thức khai màn tại Hà Nội. Hoa hậu Thanh Thủy nhận được sự chú ý đặc biệt khi là 1 trong số người đẹp xuất hiện tại thảm đỏ, đồng thời góp mặt trong vai trò vedette của bộ sưu tập mở màn tuần lễ - đến từ NTK Vũ Việt Hà.

Hoa hậu Thanh Thuỷ trên thảm đỏ VIFW tối 12/11 (Nguồn @tam8sao).

Xuất hiện trên thảm đỏ, Thanh Thủy chọn thiết kế strapless chất len đính kết cườm rũ xuống phần thân dưới. Về mặt lý thuyết, đây là kiểu váy khá "khó chiều" bởi có thể dễ dàng làm người mặc lọt thỏm, nuốt dáng nếu không có body chuẩn chỉnh. Tuy nhiên, với body chuẩn chỉnh, săn chắc, vai thon, eo thắt 63cm cùng chiều cao 1m76, Thanh Thủy đã cân đẹp hoàn toàn thiết kế này. Cô kết hợp với giày strappy cao gót màu bạc và trang điểm theo tone tự nhiên, makeup nhẹ nhàng nhấn ở làn da căng bóng và đôi môi hồng nude.

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng ở thảm đỏ, Thanh Thuỷ vẫn "hớp hồn" công chúng từ làn da đến vóc dáng, từ thời trang đến layout makeup.

Nếu như trên thảm đỏ đã gây ấn tượng, thì khi bước lên sàn diễn với vai trò vedette, Thanh Thủy còn khiến khán giả choáng hơn với thiết kế có phần... quái dị. NTK Vũ Việt Hà mở màn VIFW mùa thứ 20 cùng Thanh Thuỷ mang đến một màn xuất hiện độc đáo. Thiết kế có cấu trúc 3D với phần thân trên như một vỏ ốc khổng lồ, tạo thành những vòng tròn lồng vào nhau bao phủ gần như toàn bộ thân trên và phần đầu của người mẫu. Phần dưới là váy ngắn sequin lấp lánh, tạo sự tương phản giữa texture mềm mại của len và độ bóng của sequin.

Vedette Thanh Thuỷ với tạo hình độc đáo.

Đây rõ ràng là thiết kế mang tính nghệ thuật cao, ưu tiên yếu tố trình diễn hơn là thực tế. Và đúng như dân tình nhận xét vui vui: "Đẹp như Thanh Thuỷ mặc gì cũng toả sáng", "Người đẹp trùm mền lên cũng đẹp nữa", "Đúng câu quấn màn cửa cũng đẹp"...

Điều khiến Thanh Thủy nổi bật không chỉ là vóc dáng mà còn là thần thái tự tin trên sàn diễn. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế của một Miss International 2024 cùng nhiều năm "cày cuốc" trên sàn runway, nàng hậu sinh năm 2002 đã rèn luyện được kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và khả năng chinh phụ" mọi loại trang phục. Dù thiết kế có phần cồng kềnh, hạn chế tầm nhìn và di chuyển, Thanh Thủy vẫn bước đi vững vàng, giữ được tốc độ đều đặn và pose dáng chuẩn chỉnh ở cuối sàn diễn.

Nhiều khán giả công nhận Thanh Thuỷ có "quấn màn" cũng khó bị dìm.



