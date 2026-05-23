Thanh Store - shop giày vừa bị nêu tên trên trang Thông Tin Chính Phủ từng bị cộng đồng chơi sneaker tố "văn vở" ra sao?

Tối ngày 22/5, trang Thông Tin Chính Phủ công bố quyết định khởi tố chủ tài khoản "Thanh Store", về hành vi "Xâm phạm sở hữu công nghiệp". Trước khi bị cơ quan chức năng triệt phá vì hành vi kinh doanh hàng giả quy mô lớn, cơ sở này đã từng có một thời gian dài nằm trong danh sách đen của giới mộ điệu giày với hàng loạt vụ lùm xùm bị người tiêu dùng bóc trần những lập luận né tránh trách nhiệm.

Vụ việc bắt đầu có chuyển biến lớn khi vào ngày 14/5, Phòng PC03 phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường tiến hành kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thale Group tại phường Long Trường, TP.Hồ Chí Minh. Đây là doanh nghiệp do Lưu Phát Thuận làm người đại diện pháp luật. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một số lượng đặc biệt lớn lên đến hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng như Nike, adidas, Converse mà không có bất kỳ hóa đơn hay chứng từ hợp pháp nào.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, thông qua việc lập tài khoản "Thanh Store" trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội từ tháng 6/2023 đến ngày 30/4/2026, đối tượng này đã thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng từ việc mua nguồn hàng trôi nổi rồi bán lẻ lại cho người tiêu dùng để kiếm lời.

Cận cảnh kho hàng của Thanh Store thời điểm công an kiểm tra.

Vỏ bọc doanh nghiệp và chiến lược giá tinh vi đánh lừa người tiêu dùng

Nhìn lại quá trình hoạt động, Thanh Store luôn tìm cách xây dựng một vỏ bọc vô cùng bài bản nhằm tạo lòng tin tuyệt đối với khách hàng. Theo các thông tin giới thiệu chính thức từ phía đơn vị này, Thanh Store được thành lập từ năm 2019 với tiền thân là một cửa hàng giày dép nhỏ lẻ. Đến năm 2023, đơn vị chính thức trở thành thành viên của Công ty TNHH Thale Group và liên tục khẳng định vị thế đặt chất lượng cùng sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

Trên các kênh thông tin, cơ sở này đưa ra những tuyên bố đanh thép về việc cam kết cung cấp những sản phẩm thời trang chính hãng, mang đến giá trị của sự sang trọng, phong cách sống hiện đại cùng chế độ chăm sóc tận tâm, chính sách đổi trả linh hoạt và đặc biệt là chính sách bảo hành đáng tin cậy. Chế độ bảo hành dành cho các sản phẩm sneaker tại đây từng được quảng cáo kéo dài lên đến 24 tháng.

Một mẫu Air Jordan 1 được niêm yết 5,9 triệu đồng cùng cam kết chính hãng, và các yếu tố hậu mãi

Đáng chú ý, chiến lược thao túng tâm lý khách hàng của Thanh Store nằm ở cách thức niêm yết giá bán trên website. Không giống như các "tổng kho hàng fake" thông thường lựa chọn các chiêu bài hạ giá, khuyến mại như hàng outlet, xả kho mua 1 tặng 1 để thu hút người mua - các sản phẩm sneaker giả tại Thanh Store lại được niêm yết mức giá khá cao, ngang bằng hoặc thậm chí vượt hơn mức giá của các sản phẩm chính hãng mà người tiêu dùng có thể dễ dàng săn tìm được từ các nguồn order hay các reseller chuyên nghiệp.

Chính mức giá cao trông có vẻ uy tín này, kết hợp với danh nghĩa thành viên của một công ty quy mô, đã khiến nhiều khách hàng phổ thông mất cảnh giác vì tin rằng số tiền triệu bỏ ra sẽ tương xứng với một sản phẩm chính hãng chất lượng cao.

Các sản phẩm của Thanh Store với mức giá resale khá cao nhằm khẳng định uy tín hàng thật.

Kịch bản đóng vai nạn nhân và những lập luận né tránh trách nhiệm

Đối với cộng đồng đam mê giày sneaker và các hội nhóm chơi giày chuyên kiểm định thật giả, Thanh Store từ lâu đã bị xếp vào danh sách đen tương tự như trường hợp của cơ sở K.W Sneaker từng bị triệt phá trước đó. Khoảng 3 tháng trước khi bị khởi tố, Thanh Store từng đối mặt với những bài viết tố cáo trực diện từ người mua hàng, nhưng đã chọn cách ứng xử bằng những lập luận mang tính chất né tránh và cố tình đóng vai người bị hại.

Dựa trên hình ảnh cuộc trò chuyện được một người tiêu dùng chia sẻ trên hội nhóm check giày, khi khách hàng đặt câu hỏi thẳng thắn về việc sản phẩm do cửa hàng cung cấp là hàng nhái 1:1 hay hàng chính hãng, phía Thanh Store đã khẳng định chắc nịch rằng toàn bộ sản phẩm bên shop là chính hãng đi kèm chế độ bảo hành 24 tháng.

Ngay cả khi người mua phản ánh rằng phom dáng của đôi giày không hề giống với những đôi chính hãng mà họ đang sở hữu và có dấu hiệu bất thường, phía cửa hàng liền đưa ra lý do ngụy biện rằng hàng để ở kho đôi khi sẽ xuất hiện vết ố nhẹ do bản chất giày trắng, đồng thời hướng dẫn người mua dùng dầu ăn hoặc dung dịch tẩy rửa để tự vệ sinh lại.

Tin nhắn trao đổi của các nạn nhân từng được chia sẻ trên hội nhóm về giày.

Trong một trường hợp khác, khi người tiêu dùng có sự nghi ngờ và chủ động mang sản phẩm đi kiểm định ở một cửa hàng khác và nhận về kết quả khẳng định là hàng giả. Phía Thanh Store lập tức phản pháo bằng luận điểm cho rằng cửa hàng đối thủ chuyên làm video nói xấu, hạ bệ nhà bán hàng khác nhằm mục đích tâng bốc sản phẩm của chính mình. Thanh Store tuyên bố nguyên tắc của shop là không chấp nhận các kết quả check hộ không rõ ràng, đồng thời liên tục lặp lại văn bản cam kết bảo hành 24 tháng để trì hoãn.

Thậm chí, phía này còn phản hồi mang tính chất thách thức khi cho rằng đơn hàng mua online đã được kiểm tra trước khi thanh toán, và nếu khách hàng lựa chọn tin tưởng một shop khác để kiểm định thì "có thể mua sản phẩm của shop đó ngay từ đầu". Thanh Store cũng đưa ra điều kiện vô cùng đánh đố khách hàng khi tuyên bố chỉ tiếp nhận kết quả và hỗ trợ trả hàng khi người tiêu dùng cung cấp được chứng cứ kỹ thuật rõ ràng, văn bản chính thức của hãng hoặc từ đơn vị kiểm định độc lập của bộ phận phân phối của hãng.

Kịch bản đóng vai nạn nhân, thể hiện uy tín của phía này.

Sự phẫn nộ của cộng đồng và làn sóng tố giác

Chính thái độ phục vụ thách thức cùng hành vi kinh doanh thiếu minh bạch này đã đẩy làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người tiêu dùng lên cao điểm. Qua ghi nhận từ các bài viết bóc phốt Thanh Store trên mạng xã hội, nhận thấy ngập tràn những bình luận khẳng định sản phẩm của cơ sở này là hàng "Trùm Fake" và "Fake nặng". Nhiều người tiêu dùng đã thẳng thắn chỉ ra các lập luận của cửa hàng là chiêu trò lừa đảo tinh vi đối với những ai nhẹ dạ hoặc ham mua hàng sẵn có.

Đáng chú ý, thay vì chỉ dừng lại ở mức độ tranh cãi bộc phát trên các diễn đàn, người tiêu dùng tại thời điểm đó đã bắt đầu kêu gọi nhau áp dụng các biện pháp pháp lý rõ ràng. Có thành viên đã để lại bình luận hướng dẫn cộng đồng truy cập vào ứng dụng định danh điện tử VNeID, tìm hiểu mục tố giác tội phạm để tiến hành báo cáo các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái.

Bình luận và hướng giải quyết của người tiêu dùng.

Việc cộng đồng đồng loạt chia sẻ giải pháp tố giác bảo mật này, được cho là một động thái mang tính bước ngoặt, tạo tiền đề cho các cơ quan chức năng thu thập đủ cơ sở thông tin nhằm tiến hành các đợt kiểm tra, rà soát đột xuất và đưa nhiều trường hợp tương tự ra ánh sáng pháp luật, lấy lại công bằng cho người tiêu dùng thời trang.

Ảnh: Thông Tin Chính Phủ, chụp màn hình