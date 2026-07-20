Không sở hữu hàng chục triệu người theo dõi, cũng chưa từng trở thành gương mặt đại diện của một nhà mốt xa xỉ, Isabel Haugseng Johansen vẫn là cái tên được nhắc đến ngày một nhiều trong thế giới thời trang. Bạn gái của Erling Haaland không nổi tiếng vì những màn "flex" hàng hiệu hay lịch trình phủ kín fashion week, mà bởi một điều đơn giản hơn rất nhiều: cô mặc đẹp theo cách mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn học theo.

Mỗi lần xuất hiện trên khán đài, tại lễ ăn mừng cùng Haaland hay trong những chuyến du lịch, outfit của Isabel đều nhanh chóng được chia sẻ trên TikTok và Instagram. Không quá cầu kỳ nhưng luôn có điểm nhấn, cô đang dần trở thành hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ WAG mới – trẻ trung, có gu và không cần cố gắng để trở thành tâm điểm.

Sinh năm 2004 tại Bryne, Na Uy, Isabel Haugseng Johansen và Erling Haaland quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Cả hai đều trưởng thành trong môi trường bóng đá của CLB Bryne FK, nơi Haaland bắt đầu sự nghiệp còn Isabel cũng từng chơi bóng ở cấp độ trẻ.

Isabel Haugseng Johansen và Erling Haaland là cặp đôi "thanh mai trúc mã" của làng bóng đá.

Khác với nhiều nàng WAG xây dựng hình ảnh như một influencer toàn thời gian, Isabel vẫn duy trì Instagram khá đều đặn với những bức ảnh du lịch, đời thường và khoảnh khắc bên Erling Haaland. Tuy nhiên, cô hiếm khi biến tài khoản cá nhân thành nơi kể lể đời tư hay chạy theo những nội dung gây chú ý. Chính sự cân bằng ấy giúp hình ảnh của Isabel luôn gần gũi, tự nhiên và nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Các khoảnh khắc của mình và bạn trai được Isabel chia sẻ một cách rất gần gũi, tạo nhiều thiện cảm cho khán giả.

Nếu nhìn vào fashion profile, Isabel vẫn là cái tên khá mới. Cô chưa xuất hiện trên bìa những tạp chí lớn đình đám như Vogue hay Elle , cũng chưa sở hữu hợp đồng đại sứ với các thương hiệu xa xỉ giống nhiều nàng WAG đình đám khác. Những lần hợp tác thương mại của Isabel chủ yếu đến từ sức hút trên mạng xã hội và hình ảnh cá nhân, thay vì một chiến lược xây dựng tên tuổi trong ngành thời trang.

Tháng 6 vừa qua, Isabel đã có màn xuất hiện trên tạp chí KK. Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của cô trên một trang bìa tạp chí.

Nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến mức độ quan tâm của công chúng dành cho Isabel. Thay vì tò mò hôm nay cô mặc thương hiệu gì, nhiều người lại lưu ảnh Isabel để học cách phối đồ. Outfit của cô xuất hiện dày đặc trên Pinterest, TikTok hay các tài khoản chuyên phân tích phong cách của WAG nhờ tính ứng dụng cao và cảm giác rất "đời".

Nhiều người thường xếp Isabel vào nhóm theo đuổi quiet luxury. Tuy nhiên, điều này chưa hoàn toàn chính xác. Phong cách của cô gần với hình ảnh một Scandinavian cool girl hơn: tối giản nhưng không đến mức nhạt nhòa.

Tủ đồ của Isabel xoay quanh những món cơ bản như áo tank, áo phông trắng, blazer oversized, bomber jacket, áo khoác da, quần jeans ống suông, chân váy mini, cardigan len hay trench coat. Những món đồ này được phối theo cách trẻ trung, năng động, đúng tinh thần Gen Z thay vì tạo cảm giác quá sang trọng hay kiểu cách.

Bảng màu Isabel yêu thích cũng khá đặc trưng của các cô gái Bắc Âu: trắng, đen, xám, denim xanh, nâu chocolate, beige hay đỏ burgundy. Cô gần như không trang điểm đậm, giữ mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên và chỉ sử dụng trang sức ở mức vừa đủ.

Điểm thú vị là Isabel không ngại thay đổi hình ảnh. Có lúc cô xuất hiện nữ tính với váy ngắn và boots cao cổ, lúc lại lộng lẫy với váy xuyên thấu hay những thiết kế blazer độn vai nhưng cũng có khi lại chọn bomber jacket oversized, quần cargo hay leather jacket mang hơi hướng streetwear. Chính sự linh hoạt này khiến phong cách của cô luôn trẻ trung và không bị đóng khung.

Nàng WAG sinh năm 2004 có thể thay đổi hình ảnh liên tục. Từ những outfit đơn giản, thoải mái, sang trọng...

... đến loạt thiết kế cực kì nữ tính, quyến rũ.

Isabel và Erling đã cùng nhau xuất hiện tại nhiều sự kiện của Dolce & Gabbana.

Mới đây nhất, cặp đôi này cũng đã khiến giới mộ điệu thời trang cùng fan bóng đá phải đứng ngồi không yên khi đến dự show Dolce & Gabbana Alta Moda 2026.

Một trong những lý do outfit của Isabel tạo cảm giác gần gũi là cô không lạm dụng đồ hiệu. Trong nhiều lần xuất hiện, cô kết hợp những món đồ cơ bản với một chiếc túi Chanel, Louis Vuitton hay Hermès, hoặc hoàn thiện tổng thể bằng một đôi boots da chất lượng. Hàng hiệu xuất hiện như điểm nhấn thay vì trở thành nhân vật chính.

Trong các outfit của Isabel, những chiếc túi hiệu xuất hiện như một chi tiết điểm nhấn nhỏ làm tôn lên gu ăn mặc thời thượng của mỹ nhân Gen Z.

Nếu phải chọn một "fashion moment" giúp Isabel bùng nổ trên mạng xã hội, đó chắc chắn là những lần cô xuất hiện tại World Cup 2026. Trong khi xu hướng footballcore trở thành một trong những trào lưu lớn nhất năm, Isabel gần như biến mỗi lần ra sân cổ vũ Haaland thành một buổi trình diễn phong cách.

Cô không chỉ mặc áo đấu của tuyển Na Uy theo cách thông thường, mà liên tục biến tấu bằng những bản phối mang tính thời trang hơn: kết hợp cùng áo jersey, với quần trắng, boots da, jacket đỏ hoặc phụ kiện đồng điệu với màu quốc kỳ Na Uy.

Thậm chí, Isabel còn "đổi gió" mặc chiếc váy hai dây có màu và hoạ tiết giống Quốc kì Na Uy để đến sân cổ vũ cho bạn trai và đội tuyển.

Với hàng loạt moment ấn tượng trên khán đài cổ vũ cho đội tuyển quê hương mình, Isabel đã được đưa thẳng lên bìa tạp chí Elle Na Uy số tháng 7/2026. Đây cũng là trang bìa tạp chí thời trang danh giá đầu tiên của mỹ nhân 2004.

Không cần diện haute couture hay hàng hiệu từ đầu đến chân, Isabel vẫn tạo được dấu ấn nhờ cách biến những món đồ gắn với bóng đá thành thời trang.

Đặc biệt, chiếc áo khoác da đỏ thêu dòng chữ "Haaland" phía sau lưng nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội. Đây là outfit được may từ chính chiếc áo đấu số 9 của Erling Haaland và Isabel cũng nhận nhiều lời khen vì trang phục vừa mang tính cá nhân, vừa bắt kịp tinh thần footballcore đang phủ sóng khắp làng mốt.

Có thể Isabel Haugseng Johansen vẫn còn thiếu những cột mốc lớn trong ngành thời trang như bìa tạp chí, chiến dịch quảng cáo hay vị trí đại sứ thương hiệu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa cô thiếu sức ảnh hưởng. Trong thời đại mà xu hướng được tạo ra từ Instagram, TikTok hay những khoảnh khắc viral trên khán đài nhiều không kém sàn diễn, Isabel đang chứng minh một điều khác: đôi khi chỉ cần một gu thẩm mỹ nhất quán, biết mặc đúng lúc và đúng hoàn cảnh cũng đủ để trở thành cái tên được giới yêu thời trang quan tâm.

Ảnh: IGNV