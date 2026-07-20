"Thanh mai trúc mã" của Erling Haaland: Không phải fashionista nhưng mặc gì cũng đẹp
Không phải người mẫu hay fashionista, bạn gái của Erling Haaland vẫn khiến giới mộ điệu mê mẩn nhờ gu ăn mặc trẻ trung, hiện đại và những outfit liên tục viral từ Instagram đến khán đài World Cup.
Không sở hữu hàng chục triệu người theo dõi, cũng chưa từng trở thành gương mặt đại diện của một nhà mốt xa xỉ, Isabel Haugseng Johansen vẫn là cái tên được nhắc đến ngày một nhiều trong thế giới thời trang. Bạn gái của Erling Haaland không nổi tiếng vì những màn "flex" hàng hiệu hay lịch trình phủ kín fashion week, mà bởi một điều đơn giản hơn rất nhiều: cô mặc đẹp theo cách mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn học theo.
Sinh năm 2004 tại Bryne, Na Uy, Isabel Haugseng Johansen và Erling Haaland quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Cả hai đều trưởng thành trong môi trường bóng đá của CLB Bryne FK, nơi Haaland bắt đầu sự nghiệp còn Isabel cũng từng chơi bóng ở cấp độ trẻ.
Khác với nhiều nàng WAG xây dựng hình ảnh như một influencer toàn thời gian, Isabel vẫn duy trì Instagram khá đều đặn với những bức ảnh du lịch, đời thường và khoảnh khắc bên Erling Haaland. Tuy nhiên, cô hiếm khi biến tài khoản cá nhân thành nơi kể lể đời tư hay chạy theo những nội dung gây chú ý. Chính sự cân bằng ấy giúp hình ảnh của Isabel luôn gần gũi, tự nhiên và nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.
Nếu nhìn vào fashion profile, Isabel vẫn là cái tên khá mới. Cô chưa xuất hiện trên bìa những tạp chí lớn đình đám như Vogue hay Elle , cũng chưa sở hữu hợp đồng đại sứ với các thương hiệu xa xỉ giống nhiều nàng WAG đình đám khác. Những lần hợp tác thương mại của Isabel chủ yếu đến từ sức hút trên mạng xã hội và hình ảnh cá nhân, thay vì một chiến lược xây dựng tên tuổi trong ngành thời trang.
Nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng đến mức độ quan tâm của công chúng dành cho Isabel. Thay vì tò mò hôm nay cô mặc thương hiệu gì, nhiều người lại lưu ảnh Isabel để học cách phối đồ. Outfit của cô xuất hiện dày đặc trên Pinterest, TikTok hay các tài khoản chuyên phân tích phong cách của WAG nhờ tính ứng dụng cao và cảm giác rất "đời".
Tủ đồ của Isabel xoay quanh những món cơ bản như áo tank, áo phông trắng, blazer oversized, bomber jacket, áo khoác da, quần jeans ống suông, chân váy mini, cardigan len hay trench coat. Những món đồ này được phối theo cách trẻ trung, năng động, đúng tinh thần Gen Z thay vì tạo cảm giác quá sang trọng hay kiểu cách.
Điểm thú vị là Isabel không ngại thay đổi hình ảnh. Có lúc cô xuất hiện nữ tính với váy ngắn và boots cao cổ, lúc lại lộng lẫy với váy xuyên thấu hay những thiết kế blazer độn vai nhưng cũng có khi lại chọn bomber jacket oversized, quần cargo hay leather jacket mang hơi hướng streetwear. Chính sự linh hoạt này khiến phong cách của cô luôn trẻ trung và không bị đóng khung.
Một trong những lý do outfit của Isabel tạo cảm giác gần gũi là cô không lạm dụng đồ hiệu. Trong nhiều lần xuất hiện, cô kết hợp những món đồ cơ bản với một chiếc túi Chanel, Louis Vuitton hay Hermès, hoặc hoàn thiện tổng thể bằng một đôi boots da chất lượng. Hàng hiệu xuất hiện như điểm nhấn thay vì trở thành nhân vật chính.
Nếu phải chọn một "fashion moment" giúp Isabel bùng nổ trên mạng xã hội, đó chắc chắn là những lần cô xuất hiện tại World Cup 2026. Trong khi xu hướng footballcore trở thành một trong những trào lưu lớn nhất năm, Isabel gần như biến mỗi lần ra sân cổ vũ Haaland thành một buổi trình diễn phong cách.
Có thể Isabel Haugseng Johansen vẫn còn thiếu những cột mốc lớn trong ngành thời trang như bìa tạp chí, chiến dịch quảng cáo hay vị trí đại sứ thương hiệu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa cô thiếu sức ảnh hưởng. Trong thời đại mà xu hướng được tạo ra từ Instagram, TikTok hay những khoảnh khắc viral trên khán đài nhiều không kém sàn diễn, Isabel đang chứng minh một điều khác: đôi khi chỉ cần một gu thẩm mỹ nhất quán, biết mặc đúng lúc và đúng hoàn cảnh cũng đủ để trở thành cái tên được giới yêu thời trang quan tâm.
Ảnh: IGNV