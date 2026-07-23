Thang Duy đã sinh con trai ở tuổi 46

Ngay 22 tháng 7, Thang Duy đã đăng ảnh trên trang cá nhân thông báo con thứ hai chào đời. Cô chia sẻ bức ảnh bàn tay của cả gia đình 4 người nắm chặt lấy nhau, cùng bức tranh do ông ngoại (cha của Thang Duy) vẽ tặng "chú ngựa nhỏ" mới thêm vào gia đình. Cô ngọt ngào viết: “Summer nói: ‘Ngựa’ trên đường (chuẩn bị) bắt đầu chuyến du lịch của gia đình 4 người rồi!” . Được biết, em bé thứ hai của Thang Duy là một bé trai.

Trước đó, vào ngày 29 tháng 4, Thang Duy đã đăng bức ảnh một chú ngựa con trên nền tảng mạng xã hội để thông báo tin vui mang thai lần hai: “Đúng vậy, một bất ngờ rất lớn, đương nhiên là vô cùng hạnh phúc. Nhà sắp có thêm một chú ngựa con rồi, ai cũng rất mong chờ.”

Theo thông tin công khai, Thang Duy sinh ngày 7 tháng 10 năm 1979 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Cô tốt nghiệp hệ Chính quy khoa Đạo diễn tại Học viện Hí kịch Trung ương, là nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình Hoa ngữ.

Năm 2014, Thang Duy kết hôn với đạo diễn người Hàn Quốc Kim Tae-yong, sau khi kết hôn hai người đã có với nhau một con gái (tên Summer).

Ở tuổi 46, việc Thang Duy mang thai và sinh con thành công được coi là một "kỳ tích" ngọt ngào nhưng cũng đầy thử thách. Việc sinh con ở độ tuổi U50 không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt thể chất lẫn tinh thần, mà còn tiềm ẩn không ít rủi ro sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Chính vì vậy, quyết định đón nhận "bất ngờ lớn" này của nữ diễn viên không chỉ khiến người hâm mộ vỡ ùa chúc phúc, mà còn truyền rất nhiều cảm hứng và động lực tích cực cho những người phụ nữ hiện đại trong việc chủ động lắng nghe, trân trọng hành trình làm mẹ của chính mình.

Nguồn: Sina