"Thần dược" chống lão hoá giá rẻ đang top 1 trong lòng gái Hàn, Han Ga In cũng dùng để trẻ lâu

Những công thức làm đẹp tự nhiên, dễ áp dụng đang ngày càng được hội chị em ưu ái vì vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả lâu dài từ bên trong. Mới đây, hội gái Hàn lại tiếp tục khiến dân tình tò mò với một bí quyết làm đẹp "rẻ bèo" nhưng được review là vô cùng lợi hại khi nguyên liệu chỉ cần 2 thìa nước cốt chanh kết hợp cùng 1 thìa dầu olive.

Công thức nghe qua tưởng đơn giản nhưng lại được nhiều diễn viên xứ kim chi khẳng định giúp giữ dáng thon, da căng bóng, đồng thời chống lão hoá và tăng cường sức khoẻ toàn diện.

Công thức món đồ uống “chanh + dầu olive” của gái Hàn. (Nguồn: skinfluencer)



Nhiều ngôi sao đình đám như diễn viên kỳ cựu Uhm Jung Hwa hay nữ diễn viên Han Ga In cũng duy trì thói quen uống công thức này mỗi ngày để chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp.

Không chỉ giới trẻ mà nhiều phụ nữ đủ lứa tuổi cũng đang áp dụng công thức làm đẹp vừa rẻ vừa hiệu quả này.



Chanh vốn nổi tiếng là loại quả giàu vitamin C, chất chống oxy hoá mạnh giúp tăng sức đề kháng, thanh nhiệt và thúc đẩy quá trình đào thải độc tố. Với phái đẹp, chanh còn được yêu thích vì khả năng giúp da sáng đều màu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ tính acid tự nhiên kích thích trao đổi chất.

Trong khi đó, dầu olive được coi là "thần dược" của người Địa Trung Hải. Giàu axit béo không bão hoà cùng vitamin E, polyphenol, dầu olive giúp dưỡng ẩm, chống oxy hoá, cải thiện sức khoẻ tim mạch và đặc biệt là làm chậm quá trình lão hoá. Đây cũng là thành phần quen thuộc trong nhiều sản phẩm skincare cao cấp.

Loại đồ uống này uống này như một bí quyết nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Sự kết hợp giữa chanh và dầu olive sẽ tạo thành một loại "detox drink" vừa làm sạch hệ tiêu hoá, vừa cung cấp dưỡng chất thiết yếu, đồng thời bổ sung chất chống oxy hoá từ trong ra ngoài. Nhờ đó, cơ thể không chỉ nhẹ nhõm, dáng thon hơn, mà làn da cũng được nuôi dưỡng, trở nên căng bóng, trẻ trung đúng chuẩn gái Hàn.

Lưu ý nên uống hỗn hợp chanh và dầu olive vào buổi sáng, khi bụng còn rỗng để phát huy tối đa công dụng thanh lọc và kích thích tiêu hoá. Nếu khó uống trực tiếp, bạn có thể pha thêm chút nước ấm để dễ chịu hơn. Đặc biệt, không nên lạm dụng quá nhiều trong ngày vì dễ gây ảnh hưởng đến dạ dày.

Ngoài ra, trong 3 ngày đầu tiên, nhiều người thừa nhận sẽ thấy hơi ngấy ngấy vì dầu olive khá đặc và béo. Tuy nhiên, chỉ cần kiên trì vượt qua mốc này, cơ thể sẽ dần thích nghi, cảm giác uống trở nên dễ chịu hơn. Không chỉ vậy, khi uống hỗn hợp này nhiều người còn nhận thấy việc đi vệ sinh đều đặn, hệ tiêu hoá nhẹ nhõm, từ đó giúp cơ thể thanh thoát và tràn đầy năng lượng.

Kiên trì uống dầu olive kết hợp chanh mỗi ngày, bạn sẽ dần sở hữu làn da mịn màng, tươi trẻ hơn.



