Tham khảo mẹ Hà Hồ bí quyết đón “giai đoạn khủng hoảng” của con với phong cách độc nhất vô nhị

Mới đây, bà mẹ Hồ Ngọc Hà dường như đã có 1 ngày trốn đàn con thơ để xuất hiện trên mạng xã hội khoe set đồ lộng lẫy của 1 thương hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế.

Mẹ của cặp song sinh Lisa, Leon liên tiếp đăng loạt ảnh sành điệu chúc mừng thương hiệu Gucci vừa tròn 100 tuổi. Trong loạt ảnh này, mẹ bỉm sữa vừa sinh con 1 năm khoe vòng eo hút hồn khiến hội chị em không khỏi trầm trồ.

Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, hội những mẹ bỉm sữa chú ý hơn cả là dòng chia sẻ "bí quyết" cùng con vượt qua tuần khủng hoảng (wonder week) cùng 2 con của nữ ca sĩ.

Hồ Ngọc Hà hài hước chia sẻ bí quyết cùng con vượt qua wonder week.

Hồ Ngọc Hà hài hước viết: "Nốt ạ, rồi em lại trở về với các con yêu thương, nấu ăn, thay tã, hát ca.

Bí quyết các con đến tuần wonder week thì các mẹ nên mặc phong cách wonder why thế này đảm bảo nín khóc và ăn uống ngon lành vì nhìn quá sợ hãi, không biết má nào xuất hiện giữa nhà tôi".

Hóa ra, chị em rần rần hơn cả ở bài đăng này của bà mẹ nổi tiếng là "chiêu thức" có 1 không 2 để vượt qua giai đoạn nhạy cảm mà bất cứ trẻ nào cũng trải qua. Theo như nữ ca sĩ tiết lộ, nhờ phong cách ăn mặc wonder why của mình mà Lisa và Leon nín khóc, ăn uống ngon lành vì nhìn quá... sợ hãi.

Bí quyết đơn giản của mẹ bỉm là ăn mặc phong cách wonder why thế này đây.

Dù biết là lời bông đùa của mẹ bỉm, nhưng bài viết trên đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dân mạng, đặc biệt là hội chị em bỉm sữa, các bà mẹ ám ảnh đến tuần khủng hoảng của con.

Chia sẻ thú vị của mẹ Hà khiến nhiều người vô cùng thích thú để lại những bình luận tán thưởng như "quá chuẩn", "bí kíp đỉnh quá",... hay nhanh chóng tag những người bạn của mình vào học hỏi.

Wonder Weeks là gì?

Wonder weeks là một thuật ngữ dùng để chỉ các giai đoạn phát triển mạnh mẽ của trẻ sơ sinh. Có những giai đoạn cao điểm khi mà bé phát triển nhanh chóng về cả thể chất và tinh thần. Ngược lại, có những khoảng thời gian bố mẹ không cảm nhận thấy con mình thay đổi nhiều.

Sự tiến bộ vượt bậc này có thể nhận thấy qua các kĩ năng như học ngồi, học bò, đứng vững và sau đó là tập đi.

Thời gian trung bình được dự đoán là Wonder Weeks thường xảy ra:

5 tuần

8 tuần

12 tuần

17 tuần

26 tuần

36 tuần

44 tuần

53 tuần

Biểu hiện của Wonder week

- Bước vào thời gian Wonder weeks, trẻ thường có một số biểu hiện sau:

- Quấy khóc cả ngày

- Đang ngủ ngon dậy khóc, càng dỗ càng khóc to và dường như không có cách gì để bé ngừng khóc

- Chán ăn, bỏ ăn, ăn ít hơn bình thường

- Đòi bế cả ngày, bám mẹ nhiều hơn

- Nhút nhát hơn, sợ người lạ

- Ghen tị

- Thay đổi tâm trạng nhanh chóng, đang vui có thể khóc ngay lập tức, đang khóc trở nên vui luôn

- Mút tay nhiều, thích ôm ấp một món đồ quen thuộc nhiều hơn

Với những biểu hiện trên ở trẻ trong Wonder Weeks thường làm các bậc cha mẹ thấy căng thẳng và mệt mỏi.