Tham khảo “Bí kíp bé khỏe lúc giao mùa” của Nhã Phương

Lần đầu làm mẹ với nhiều bỡ ngỡ, Nhã Phương rất lo lắng mỗi khi giao mùa, công chúa nhỏ trán lại nóng, hâm hấp sốt. Chính vì thế, cô đã tìm hiểu rất nhiều sản phẩm giúp bé hạ sốt cũng như cảm thấy thoải mái hơn.

Tuy nhiên, đứng trước hàng ngàn sản phẩm trên thị trường với đủ những cách quảng cáo khác nhau, Nhã Phương không khỏi cảm thấy hoang mang, cũng không dám cho con dùng thử vì sợ các sản phẩm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bé.

Đến khi được một người bạn từ Nhật xách về cho hộp miếng dán hạ sốt KoolFever – một sản phẩm được rất nhiều mẹ Nhật tin dùng, Nhã Phương mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì tìm được sản phẩm phù hợp với bé, lại đúng ý mẹ.

"Bé dùng thử thì thấy khuôn mặt dễ chịu, sờ trán đỡ nóng hơn hẳn. Mà miếng dán dùng tận 6-7 tiếng mà bé vẫn thấy thoải mái và hạ được sốt" – Nhã Phương chia sẻ.

Miếng dán hạ sốt KoolFever có gì đặc biệt?

Khi bóc miếng dán KoolFever, điểm khác biệt có thể thấy ngay là những hạt làm mát trên bề mặt miếng dán, được Nhã Phương mô tả là "những hạt màu xanh nhỏ nhỏ".

Với miếng dán hạ sốt thông thường, các mẹ thường lo lắng nhất là làn da nhạy cảm của bé bị kích ứng do hoạt chất Menthol. Đây là chất có mùi bạc hà, tạo cảm giác the mát nhưng lại dễ bay hơi, không quá thân thiện với da trẻ em.

Với KoolFever, Menthol được "giấu" trong một lớp vỏ tạo thành hạt làm mát, vừa kéo dài cảm giác the mát vừa đảm bảo an toàn cho làn da non nớt của bé.

Bên cạnh đó, thương hiệu cho biết cơ chế làm mát vật lý của KoolFever cũng vượt trội hơn nhiều các sản phẩm khác nhờ lớp hydro gel có khối lượng và độ ẩm lớn hơn, kéo dài thời gian làm mát. Thay vì sử dụng màng ngoài bằng polyester gây bức bí, KoolFever dùng sợi bông ém để thông khí, tạo điều kiện cho nước bốc hơi, hạ nhiệt cho trẻ hiệu quả.

Lớp keo dính ở bề mặt gel tiếp xúc với da cũng được loại bỏ để không cản trở sự khuếch tán nhiệt, đồng thời cũng ngăn tâm lý chủ quan của các bố mẹ là "miếng dán dính chắc là còn tác dụng". Trên thực tế, bám dính đã không còn là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn miếng dán hạ sốt cho các bé.

Người bạn "bỏ túi" của Nhã Phương mỗi dịp giao mùa

Nhờ những ưu điểm vượt trội, miếng dán hạ sốt KoolFever đã hoàn toàn chiếm được trái tim của Nhã Phương và bé Destiny. Không chỉ có vậy, Nhã Phương còn chia sẻ trong tủ thuốc của gia đình từ nay luôn có một vị trí dành cho KoolFever.

Mỗi khi ra ngoài, Nhã Phương cũng luôn mang theo miếng dán hạ sốt KoolFever, đề phòng con sốt mỗi lúc đi chơi, đặc biệt là trong giai đoạn giao mùa nhạy cảm.

Các mẹ Nhật luôn tìm hiểu và lựa chọn những sản phẩm tốt nhất cho con và không phải ngẫu nhiên mà KoolFever trở thành sản phẩm miếng dán hạ sốt hàng đầu Nhật Bản, cũng như được tin dùng tại 28 quốc gia khác trên thế giới.

Đối với những người phụ nữ lần đầu làm mẹ, thời điểm con ốm là lúc mẹ vất vả, lo lắng, mệt mỏi và chỉ mong tìm được một sản phẩm "cứu cánh" giúp con hạ sốt để có thể yên tâm mỗi lúc giao mùa. Với Nhã Phương, miếng dán hạ sốt KoolFever chính là "bí kíp" giúp bé luôn khỏe mạnh.

Hiện miếng dán hạ sốt KoolFever đã được công ty dược Traphaco phân phối chính thức tại Việt Nam.

