Thai phụ 28 tuổi chuẩn bị lâm bồn thì tiền sản giật nguy kịch, bác sĩ 2 bệnh viện căng não cứu sống cả 2 mẹ con

Sáng 10/6, đại diện Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐKTWCT) cho biết, tại đây vừa phối hợp với các bác sĩ BV Nhi đồng TP Cần Thơ cứu một trường hợp sản phụ tiền sản giật nặng, biến chứng xuất huyết não với nguy cơ tử vong cao cả mẹ lẫn con.

Trước đó vào rạng sáng ngày 4/6/2021, khoa Cấp cứu BV ĐKTWCT tiếp nhận bệnh nhân H.T.N.V. (sinh năm 1993, ngụ Phụng Hiệp, Hậu Giang) với tình trạng mất ngôn ngữ, huyết áp rất cao, liệt nửa người phải và đang mang thai 34 tuần.

Sản phụ H.T.N.V. tại BV Đa khoa TW Cần Thơ.



Theo bệnh sử cách nhập viện 1 giờ, bệnh nhân đột ngột than đau bụng, nôn ói, vã mồ hôi, méo miệng, yếu nửa người. Bệnh nhân thường xuyên khám thai định kỳ. Các bác sĩ cấp cứu đã nhanh chóng kiểm soát huyết áp bằng thuốc hạ áp đường tĩnh mạch.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não ghi nhận bệnh nhân bị xuất huyết não vùng nhân xám trung ương thái dương - trán (T). Bệnh nhân được chẩn đoán tiền sản giật nặng biến chứng xuất huyết não khi đang mang thai lần đầu 34 tuần.

Nhận thấy tình trạng mẹ và bé rất nguy kịch, sản phụ có thể diễn tiến nặng bất kỳ lúc nào, sau khi hội chẩn nhiều chuyên khoa, ekip điều trị thống nhất phẫu thuật cấp cứu bảo tồn tính mạng mẹ, lấy thai.

Ca mổ do ekip bác sĩ khoa Phụ Sản, khoa Phẫu Thuật – Gây mê hồi sức thực hiện thành công sau 30 phút, đưa bé trai nặng 1.600gram chào đời an toàn. Bé nhanh chóng được chuyển BV Nhi đồng Cần Thơ còn mẹ được chuyển đến khoa hậu phẫu gây mê hồi sức và khoa Đột quỵ để điều trị tích cực.

Sức khỏe con trai chị V. đang tốt dần lên.

ThS.BS. Ông Huy Thanh, Phó Giám đốc BV Nhi đồng Cần Thơ cho biết, sau thời gian khoa Sơ sinh tiến hành chăm sóc ban đầu và hồi sức, hiện tại con của sản phụ V. tự thở tốt, tổng trạng ổn định, các rối loạn ban đầu đã được điều chỉnh.

Hiện bé đang được tập cho ăn dần qua ống thông dạ dày. Khi bé bú được tốt và đủ theo nhu cầu sẽ có thể cho gia đình chăm sóc. Riêng người mẹ hiện đã tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, đang được tiếp tục điều trị tại Khoa Đột quỵ.

ThS.BS Nguyễn Hữu Thời, khoa Sản BV ĐKTWCT cho biết, tiền sản giật, sản giật là rối loạn chức năng đa cơ quan liên quan đến thai nghén, chiếm tỷ lệ khoảng 2-10% trong toàn bộ thai kỳ.

Trong 2 thập kỷ qua tỷ lệ tiền sản giật đã tăng khoảng 25%, đặc biệt là nhóm tiền sản giật sớm.

Chị V. vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại khoa Đột quỵ.

Tiền sản giật là bệnh lý có nhiều biến chứng đối với cả mẹ và thai nhi, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ, tử vong chu sinh trên toàn thế giới. Tỷ lệ tử vong mẹ liên quan đến tăng huyết áp (HA) trong thai kỳ nói chung và tiền sản giật chiếm khoảng 14%. Tỷ lệ tử vong mẹ liên quan đến tăng HA trong thai kỳ lên đến 12,9-16,1%. Tử vong mẹ liên quan đến tăng HA trong thai kỳ đứng hàng thứ 2 sau băng huyết .

Tiền sản giật cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong chu sinh do sinh non (15-67%), thai chậm phát triển trong tử cung (10-25%), các tổn thương thần kinh do thiếu oxy (< 1%), tử vong chu sinh (1-2%) và thai chết trong tử cung.

Những biến chứng này tăng lên trong những trường hợp tiền sản giật nặng, tiền sản giật sớm, có biến chứng SG và hội chứng HELLP. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của bệnh lý này còn kéo dài sau sinh, liên quan đến các lần sinh tiếp theo và là yếu tố yếu tố nguy cơ của các bệnh lý tim mạch về sau.

Biện pháp tốt nhất để ngừa tiền sản giật nặng và biến chứng là theo dõi thai kỳ chặt chẽ, kết hợp với tìm hiểu tiền căn của người mẹ.

Bệnh nhân cũng cần điều trị tốt các bệnh lý kèm theo nếu có như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý mạch máu. Cùng với đó là nâng cao chất lượng cuộc sống và dinh dưỡng đầy đủ trong khi mang thai. Bác sĩ khuyến cáo mỗi sản phụ cần có kiến thức để theo dõi, phát hiện sớm dấu hiệu tiền sản giật để có kế hoạch điều trị tốt ngay từ đầu.