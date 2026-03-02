"Thai mộng" và 3 cảm giác lạ khi ngủ mà mẹ bầu nên biết sớm để có lợi hơn cho cả mẹ và em bé

Thai mộng

Sau khi mang thai, nhiều mẹ bầu thường trải qua một hiện tượng khá đặc biệt gọi là “thai mộng” – những giấc mơ liên quan đến em bé trong bụng. Các giấc mơ này thường sống động, giàu cảm xúc hơn bình thường, thậm chí đôi khi mang màu sắc như dự báo trước điều gì đó.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, trong thai kỳ, sự thay đổi nội tiết tố khiến giai đoạn ngủ REM (giai đoạn dễ mơ) tăng khoảng 25%. Đồng thời, sự quan tâm và lo lắng tiềm thức của người mẹ đối với sức khỏe thai nhi cũng góp phần tạo nên những giấc mơ đặc biệt này.

Những kiểu “thai mộng” phổ biến gồm:

Mơ thấy động vật (ví dụ cá tượng trưng cho sinh nở thuận lợi, rắn biểu trưng cho sức sống theo quan niệm dân gian).

Mơ về các yếu tố tự nhiên như nước (được cho là liên quan đến tình trạng nước ối).

Mơ thấy người thân đã qua đời (trong văn hóa truyền thống được xem là biểu tượng bảo hộ).

Tuy nhiên, khoa học hiện nay chưa có bằng chứng cho thấy thai mộng có thể dự đoán giới tính hay vận mệnh của em bé. Những giấc mơ này chủ yếu phản ánh trạng thái tâm lý của mẹ bầu trong thai kỳ.

Tất nhiên, đây chỉ là những thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. Tuy vậy, liên quan đến giấc ngủ của các bà bầu, có những điều thật sự cần phải lưu ý.

3 cảm giác lạ khi ngủ mẹ bầu cần chú ý hơn

So với thai mộng, một số thay đổi cơ thể khi ngủ lại đáng quan tâm hơn vì có liên quan trực tiếp đến sức khỏe.

1. Co giật hoặc chuột rút ở chân

Hiện tượng này thường xuất hiện vào tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba. Nguyên nhân có thể do thiếu magie hoặc tử cung lớn dần chèn ép dây thần kinh.

Mẹ bầu có thể cải thiện bằng cách:

Massage chân trước khi ngủ

Kéo giãn bắp chân nhẹ nhàng

Bổ sung dinh dưỡng theo hướng dẫn bác sĩ

2. Ngưng thở ngắn khi ngủ

Hormone thai kỳ khiến niêm mạc đường hô hấp dễ sung huyết, gây cảm giác khó thở hoặc ngưng thở thoáng qua.

Nên:

Nằm nghiêng khi ngủ

Sử dụng gối dành cho bà bầu để giữ đường thở thông thoáng

3. Cảm giác như kiến bò trên da

Một số mẹ cảm thấy vùng bụng như có dòng điện nhẹ hoặc kiến bò. Đây thường là phản ứng bình thường do thai nhi cử động kích thích các dây thần kinh dưới da.

Khi nào cần đi khám?

Việc ghi lại những trải nghiệm trong thai kỳ không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ mà còn giúp theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu như: Đau đầu dữ dội, nhìn mờ, chóng mặt kéo dài, cần cảnh giác với nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ và nên đi khám sớm để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.