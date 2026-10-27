Kim Tae Hee vừa có động thái gây chú ý sau khi tạo hình tại sự kiện trang sức cao cấp FRED vấp phải làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội Hàn Quốc. Thay vì né tránh những lời bàn tán, biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc đã trực tiếp đăng tải video ghi lại hình ảnh bản thân trong chính bộ trang phục gây tranh cãi, cho thấy thái độ bình thản và tự tin trước những ý kiến trái chiều. Động thái này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, nhiều người cho rằng diện mạo của nữ minh tinh vẫn thanh lịch, cuốn hút và không đáng phải hứng chịu những lời công kích nặng nề.

Kim Tae Hee đăng tải đoạn video trong bộ váy gây tranh cãi. (Nguồn: Instagram)

Cụ thể, nữ diễn viên đã nhắn gửi đến những người luôn quan tâm, ủng hộ mình: "Cảm ơn tất cả mọi người đã dành sự quan tâm. Từ giờ trở đi, tôi cũng muốn thường xuyên chào hỏi mọi người hơn nữa". Trong đoạn clip, nữ diễn viên xuất hiện với nguyên bộ trang phục từng mặc tại sự kiện kỷ niệm 90 năm thành lập thương hiệu trang sức FRED diễn ra ở Seoul hôm 22/10. Không đưa ra lời giải thích dài dòng hay trực tiếp nhắc đến những bình luận tiêu cực, nhiều ý kiến cho rằng việc Kim Tae Hee tự tin xuất hiện trong bộ cánh từng gây tranh cãi chính là cách đáp lại nhẹ nhàng nhưng đầy bản lĩnh trước những lời phán xét từ cộng đồng mạng.

Bà xã Bi Rain khoe hình ảnh chụp tại sự kiện.

Trước đó, Kim Tae Hee đã trở thành tâm điểm hút truyền thông, cùng với nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc như Yoo Ji Tae, Ahn Eun Jin... Ở tuổi 46, nữ diễn viên vẫn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc đình đám của xứ kim chi. Tuy nhiên, lần xuất hiện này lại không nhận được phản hồi đồng nhất như kỳ vọng.

Kim Tae Hee lựa chọn thiết kế đầm quây màu ivory pha be thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026/2027 của nhà mốt Georges Hobeika. Chiếc váy kết hợp những lớp vải mềm mại với cấu trúc corset ôm sát phần thân trên, hướng đến vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Phần vai và xương quai xanh được để lộ, kết hợp cùng vòng cổ vàng bản lớn và nhẫn nổi bật, tạo nên tổng thể đậm chất xa xỉ. Nữ diễn viên để tóc dài chải gọn về phía sau, trang điểm nhẹ nhàng nhằm tôn lên đường nét gương mặt vốn được đánh giá cao.

Dẫu vậy, chính cách kết hợp trang phục và trang sức này lại trở thành chủ đề gây tranh luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng chiếc váy có cấu trúc khá phức tạp, trong khi vòng cổ và nhẫn đều nổi bật, khiến tổng thể trở nên nặng nề. Thiết kế ôm sát cũng khiến vóc dáng của Kim Tae Hee bị soi xét dưới những góc nhìn khắt khe. Không ít bình luận tiêu cực tập trung vào phần bắp tay, lưng và đường nét cơ thể của nữ diễn viên, thậm chí sử dụng những lời lẽ miệt thị để công kích ngoại hình cô.

Tóc tai và lớp trang điểm của Kim Tae Hee cũng không nằm ngoài vòng xoáy tranh cãi. Kiểu tóc dài được chải mượt, ép sát đầu bị một số người nhận xét thiếu độ phồng, chưa thực sự tôn gương mặt. Lối trang điểm khiến diện mạo của cô trông khác lạ dưới ánh đèn và ống kính sự kiện cũng kéo theo những suy đoán về việc can thiệp thẩm mỹ, dù không có bằng chứng xác thực cho các nhận định này. Đội ngũ stylist của nữ diễn viên thậm chí bị chỉ trích vì lựa chọn phụ kiện quá cầu kỳ, chưa tạo được sự cân bằng với chiếc váy khiến minh tinh xứ Hàn mất điểm trước ống kính.

Một chi tiết khác khiến sự việc trở nên ồn ào là màn so sánh Kim Tae Hee với Ahn Eun Jin, người cũng tham dự sự kiện. Ngôi sao Hospital Playlist xuất hiện trong chiếc đầm quây hồng pastel, kết hợp kiểu tóc nữ tính cùng những món phụ kiện được tiết chế vừa phải. Tổng thể mang đến vẻ dịu dàng, trẻ trung nhưng vẫn quyến rũ, nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Từ đó, những bình luận mang tính đối đầu như "Ahn Eun Jin lấn át Kim Tae Hee" bắt đầu xuất hiện, đẩy cuộc thảo luận về thời trang thảm đỏ sang hướng so sánh nhan sắc giữa hai nữ diễn viên.

Ahn Eun Jin ghi điểm tại sự kiện với vóc dáng mảnh mai cùng tạo hình ngọt ngào, nữ tính.

Tuy nhiên, giữa làn sóng chỉ trích, vẫn có không ít khán giả lên tiếng bảo vệ Kim Tae Hee. Họ cho rằng việc một người phụ nữ 46 tuổi, đã trải qua hai lần sinh nở, bị soi xét từng đường nét cơ thể là điều không cần thiết. Những ý kiến ủng hộ nhấn mạnh rằng nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ, làn da đẹp cùng thần thái thanh lịch; việc vóc dáng có những thay đổi theo thời gian là điều hoàn toàn bình thường. Một số người cũng nhận xét diện mạo có phần đầy đặn khiến cô trông trẻ trung, có sức sống hơn.

Sau cùng, tranh luận về bộ váy của Kim Tae Hee có thể vẫn còn những ý kiến trái chiều, bởi thời trang luôn phụ thuộc vào góc nhìn và cảm nhận cá nhân. Nhưng việc một tạo hình chưa thực sự thuyết phục về mặt phối đồ bị đẩy thành cuộc công kích ngoại hình là câu chuyện khác. Với một biểu tượng nhan sắc đã hoạt động nhiều năm trong ngành giải trí, Kim Tae Hee không cần phải duy trì hình ảnh hoàn hảo trong mọi khung hình để chứng minh sức hút của mình. Và đôi khi, sự tự tin xuất hiện đúng với lựa chọn của bản thân cũng là câu trả lời đáng chú ý nhất trước những lời bàn tán trên mạng xã hội.

Nhan sắc của Kim Tae Hee ở tuổi U50.

Ảnh: Instagram.