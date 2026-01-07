Tha thiết khuyên chị em ĐỪNG mua 3 kiểu áo dài này: Quê kiểng, dễ bị chê kém sang

Còn hơn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2026 nhưng thời điểm này, nhiều chị em đã bắt đầu xúng xính tìm mua hoặc thuê áo dài để chuẩn bị chụp ảnh, diện Tết. Áo dài năm nào cũng là lựa chọn được ưu ái bởi chỉ cần chọn đúng kiểu, diện mạo lập tức trở nên trang nhã và mang đậm tinh thần Tết.

Áo dài tuy không kén người mặc nhưng lại khá kén cách chọn và cách phối. Chỉ một vài chi tiết thiếu tinh tế cũng đủ khiến tổng thể trở nên quê kiểng, kém duyên. Dưới đây là 3 sai lầm nên tránh khi diện áo dài trong dịp Tết.

1. Áo dài quá mỏng

Áo dài vốn được yêu thích bởi vẻ kín đáo, mềm mại và tinh tế. Tuy nhiên, nhiều người khi chọn áo dài Tết lại chú trọng vào độ nhẹ, mỏng để mặc cho mát hoặc tạo cảm giác "bay", mà quên mất rằng chất liệu quá mỏng rất dễ phản tác dụng. Dưới ánh sáng ban ngày hoặc đèn trong nhà, áo dài mỏng có thể lộ rõ nội y, đường may bên trong, khiến tổng thể trở nên kém duyên và thiếu trang nhã.

Thay vì chọn vải mỏng tang, nên ưu tiên các chất liệu có độ rủ vừa phải như lụa dày, gấm nhẹ, tơ tằm hoặc voan lót hai lớp. Những chất liệu này vẫn giữ được độ mềm mại, nhưng đảm bảo phom áo đứng dáng và kín đáo hơn, giúp người mặc trông thanh lịch và chỉn chu.

2. Áo dài kết hợp cùng quần skinny

Với áo dài cách tân, người mặc có nhiều lựa chọn phối đồ hiện đại như quần ống rộng, quần lụa suông hoặc chân váy xòe. Trong đó, kiểu áo dài kết hợp cùng quần skinny ôm sát đã không còn hợp thời, vì dễ khiến tổng thể trang phục trở nên lệch tông. Áo dài vốn có phom dáng mềm mại, tà dài bay nhẹ, trong khi quần skinny lại bó cứng, làm mất đi sự cân đối và nét uyển chuyển vốn có.

Không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, quần skinny còn gây bất tiện khi di chuyển, nhất là lúc đứng lên, ngồi xuống hay bước đi. Tà áo vì thế khó rơi đẹp, tổng thể trang phục dễ trở nên kém duyên và thiếu tinh tế. Những năm gần đây, các thiết kế áo dài hot trend dù đa dạng mẫu mã đến mấy cũng vẫn trung thành với cách phối quần suông truyền thống, chất liệu mềm, độ rộng vừa phải, giúp tà áo buông tự nhiên, tôn dáng và giữ trọn vẻ nền nã, thanh lịch.

3. Áo dài bị nhăn

Áo dài dù có thiết kế đẹp hay chất liệu cao cấp đến đâu, chỉ cần bị nhăn cũng sẽ làm tổng thể kém sang và thiếu chỉn chu. Đây là lỗi nhiều người thường chủ quan, kể cả khi thuê hay mua áo dài để diện Tết. Do đặc trưng có tà dài, nhiều lớp vải, áo dài rất dễ nhăn ở phần bụng, hông, tay áo hoặc dọc theo tà nếu không được chăm chút kỹ trước khi mặc.

Bên cạnh việc là phẳng cẩn thận, người mặc cũng nên chú ý khâu bảo quản. Áo dài nên được treo thẳng trên móc phù hợp, tránh gấp gọn quá lâu và hạn chế ngồi lâu trên ghế mềm dễ làm nhàu vải. Với những chất liệu dễ nhăn như lụa hay voan, có thể dùng bàn là hơi hoặc xịt nhẹ hơi nước để giữ phom áo tự nhiên, giúp trang phục trông gọn gàng và thanh lịch hơn trong suốt ngày Tết.

Gợi ý một số mẫu áo dài đẹp, hot trend

Nếu đang tìm áo dài để chụp ảnh Tết hoặc diện trong những ngày đầu năm, chị em có thể tham khảo một số mẫu thiết kế đang được ưa chuộng dưới đây, vừa dễ mặc, vừa hợp không khí Tết mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Nơi mua: Ngọc Nghiên

Nơi mua: Lalin

Nơi mua: H2B à La Mode