Tha hồ vi vu sắm đồ dịp lễ hội cuối năm với loạt sản phẩm sale lên đến 40% đến từ thương hiệu thời trang GAP

Vào mùa thu đông, ngoài những chiếc áo cardigan, váy dáng dài hay các kiểu giày kín chân, đồ denim cũng là một item "must-have" trong tủ đồ. Mang vẻ ngoài khá bụi bặm nhưng lại có chút cổ điển, chất liệu denim tương đối dày dặn nên càng hợp lý để diện vào mùa se lạnh. Chưa hết, đồ denim nói chung đều có tác dụng hack tuổi, tăng vẻ sành điệu cho phong cách, lại còn dễ dàng lên đồ ton-sur ton cho cả gia đình nên chị em càng không nên bỏ qua trong mùa lạnh.



Mùa mốt Thu Đông 2021, thương hiệu thời trang GAP ra mắt bộ sưu tập Denim For Everyone với những mẫu denim đơn giản, dễ phối đồ nhưng cũng không kém phần trẻ trung, cá tính. Đúng như cái tên "Denim For Everyone", bộ sưu tập lần này có đủ mẫu mã cho đủ lứa tuổi, đủ giới tính.

Quần jeans chính là kiểu đồ denim dễ mặc nhất. Với các chị em chỉ đơn giản là mix với áo thun trắng và khoác ngoài blazer, công thức kinh điển này mang đến sự trẻ trung và thanh lịch cho diện mạo.

Quần denim nhà GAP cũng phù hợp với nhiều kiểu phong cách cho nam giới, từ cá tính năng động, đến công sở thanh lịch. Bạn có thể kết hợp quần denim với áo thun, áo khoác đậm màu. Khi phối với áo da, ngoại hình phái mạnh sẽ trông nổi bật và thu hút hơn.

Đặc biệt hơn, GAP cũng có dòng hàng denim dành cho trẻ em sử dụng chất liệu co giãn tối đa với các sợi vải có nguồn gốc hữu cơ, giúp bé thoải mái vui chơi, thỏa thích vận động mà vẫn an toàn với làn da nhạy cảm.

Đồ denim của nhà GAP chinh phục khách hàng từ độ giữ form tốt, tôn dáng, ôm sát vừa phải. Bên cạnh đó, chất liệu denim của hãng cũng khá mềm mịn, thoáng mát không thô ráp, không gò bó, khó chịu giúp bạn thoải mái di chuyển và tham gia các hoạt động.

