Tết này khuyên chị em tránh xa 4 trang phục: Sến rện lại dìm dáng, trông "phèn" cả con người

Thời trang vốn mang tính xoay vòng, điều này ai cũng hiểu. Tuy nhiên, ở mỗi thời điểm vẫn sẽ có những item trở nên lỗi thời vì không còn phù hợp với xu hướng đương thời.

Trong số các món trang phục được phái đẹp yêu thích, chân váy luôn chiếm vị trí đặc biệt nhờ khả năng phối đồ linh hoạt, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh và điều kiện thời tiết khác nhau. Dù là item basic, chân váy vẫn có không ít thiết kế đã dần lạc nhịp, không còn hợp gu thẩm mỹ hiện tại. Ở thời điểm này, có 4 kiểu chân váy chị em nên cân nhắc kỹ, thậm chí không nên mua, để tránh khiến tổng thể trang phục trông kém tinh tế.

1. Chân váy vạt chéo, nhúm bèo

Kiểu chân váy bó sát phần hông và đùi, kết hợp vạt chéo cùng các chi tiết nhúm bèo từng được xem là thiết kế giúp tôn dáng, tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, kiểu váy này lại dễ mang đến cảm giác nhăn nhúm, thiếu chỉn chu và khá nặng nề về mặt thị giác. Phần nhúm bèo cộng thêm dáng ôm sát khiến tổng thể trông rối, kém tinh tế và dễ lộ nhược điểm cơ thể.

Nếu yêu thích chi tiết vạt chéo để tạo điểm nhấn, chị em nên ưu tiên những thiết kế vát chéo nhẹ nhàng ở phần hông, phom dáng suông rộng hoặc hơi ôm vừa phải. Cách xử lý này vẫn giữ được nét nữ tính, thanh lịch mà không bị "quá tay", đồng thời dễ phối đồ hơn trong nhiều hoàn cảnh.

2. Chân váy ren

Chân váy ren dáng lửng, ôm sát cơ thể là kiểu thiết kế đã lỗi thời rõ rệt. Phần ren hoa dày, ôm khít kết hợp độ dài lửng thường khiến vóc dáng trông nặng nề, dễ cộng thêm tuổi cho người mặc. Đặc biệt, kiểu váy này rất khó phối đồ sao cho hiện đại, dễ tạo cảm giác sến nếu không tiết chế tốt.

Nếu vẫn yêu thích chất liệu ren, chị em nên chuyển sang những thiết kế có độ xòe nhẹ hoặc dáng chữ A, trong đó ren chỉ đóng vai trò điểm nhấn. Các chi tiết ren mảnh, đặt ở phần lai váy hoặc lớp phủ bên ngoài sẽ giúp váy trông thướt tha, nữ tính mà vẫn giữ được sự thanh lịch.

3. Chân váy có hàng cúc dọc

Hàng cúc chạy dọc thân váy từng được xem là chi tiết tạo điểm nhấn, giúp trang phục trông lạ mắt hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, kiểu thiết kế này đã trở nên cũ kỹ và không còn được ưa chuộng. Hàng cúc dày, nổi bật dễ khiến tổng thể váy trông rối mắt, đồng thời làm giảm sự sang trọng vốn có.

Để an toàn và thời trang hơn, chị em nên chọn các mẫu chân váy trơn, váy xếp ly hoặc váy có đường cắt may tối giản. Những thiết kế này không chỉ dễ phối đồ mà còn mang lại vẻ ngoài tinh tế, hiện đại và phù hợp với nhiều độ tuổi, hoàn cảnh khác nhau.

4. Chân váy denim họa tiết

Chân váy denim họa tiết, đặc biệt là các họa tiết hoa hồng in nổi, từng là món đồ gây sốt trong một giai đoạn dài. Dẫu vậy, xu hướng này đã chính thức qua "giai đoạn vàng". Hiện tại, những chiếc chân váy denim in hoa thường tạo cảm giác lỗi mốt, khiến tổng thể trang phục trông quê và thiếu tinh tế, nhất là khi phối cùng các item hiện đại.

Thay vì chọn denim họa tiết, chị em nên ưu tiên chân váy denim trơn, tập trung vào phom dáng và màu sắc. Các tông xanh nhạt, xanh đậm, denim wash nhẹ hoặc wash loang tự nhiên sẽ giúp trang phục trông thời thượng hơn. Chân váy denim trơn cũng dễ phối đồ, có thể kết hợp linh hoạt từ áo thun, sơ mi cho đến áo len mỏng hay blazer.