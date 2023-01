Tết không còn thấp thỏm, mẹ bỉm an nhàn hơn với bỉm đêm Gooby

Tết quan trọng, nhưng con...quan trọng hơn



Năm ngoái là năm đầu tiên Trang trở về quê ăn Tết với vai trò làm mẹ bỉm. Cảm giác cũng giống như bao mẹ khác, là sự hào hứng và hạnh phúc với thiên chức làm mẹ. Nhưng đấy chưa phải là tất cả, ngoài những khoảnh khắc hạnh phúc, Trang cũng thấy việc chăm sóc con không dễ dàng.

Bắt đầu hành trình về quê ăn Tết, từ đồ cho con, đồ cho mẹ, đến quà Tết biếu họ hàng, những gì cần lưu ý, Trang đều ghi lại tỉ mỉ, cẩn thận. Cùng ông xã bước lên xe, tự tin rằng ngồi xe một mạch mấy tiếng là đến nơi. Ấy thế mà, kế hoạch phá sản khi con chợt tỉnh giấc và khóc quấy. Hoá ra ngoài trời lạnh, con dễ đi vệ sinh nên khó chịu. Trang lọ mọ lấy bỉm ra thay cả chuyến đi cũng mấy lần, mọi người trên xe cũng khó mà thông cảm còn trời lạnh thì rét buốt cũng thương con.

Trở về quê với sự mệt mỏi tưởng rằng mọi chuyện đã bớt nặng nề. Ai ngờ đâu, đi chơi nhiều nơi rồi thăm họ hàng, con đến nhà ai cũng khóc quấy và Trang lại lích kích đi thay bỉm. Nguyên nhân phần nhiều vẫn đến từ việc con khó chịu khi không được thay bỉm ngay lập tức.

Tết đến, đáng nhẽ là đón niềm vui để khởi chào một năm an lành thịnh vượng, nhưng cuối cùng, những khoảnh khắc nhỏ, ảnh hưởng lớn đã khiến không khí trở nên ngột ngạt. Trang đâu có thể trách được con. Nỗi lo cho con lâu dần trở thành thói quen. Tết phải chuẩn bị nhiều hơn với cành đào cành mai hoa tết, cơm cúng, lì xì, đón giao thừa, du xuân... bên cạnh nỗi lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho con

Giấc ngủ của con là thấp thỏm của mẹ

Giấc ngủ với trẻ nhỏ quan trọng như những bữa ăn. Ngủ đủ giấc và tròn trịa giúp bé phát triển và khỏe mạnh từ thể chất đến tinh thần. Với bất kỳ nguyên nhân ảnh hưởng đến giấc ngủ của con cũng khiến mẹ thấp thỏm lo lắng.

Trẻ sơ sinh nhạy cảm ngay cả khi đã yên giấc vào ban đêm. Chỉ cần một tác động nhỏ như đi vệ sinh cũng khiến con khó chịu mà tỉnh giấc không ngủ lại được. Tuỳ vào chế độ sinh hoạt và cơ địa mỗi bé, kiểm soát việc đi vệ sinh của con nhỏ là bất khả thi. Thay vào đó, đóng bỉm đêm là giải pháp tối ưu dành cho các mẹ bỉm. Mẹ bỉm cần sự giúp đỡ của "chuyên gia bỉm đêm".

Gooby premium - Chuyên gia bỉm đêm

Không chỉ riêng những ngày Lễ Tết, giấc ngủ của con cần được đảm bảo tròn trịa ngay cả những ngày thường. Loại bỉm đêm sẽ giúp con yên giấc dài bởi được thiết kế đặc biệt giúp con dễ chịu và thoải mái.

Gooby là chuyên gia bỉm đêm có xuất xứ từ Hàn Quốc, đồng hành giúp mẹ bớt đi gánh nặng để an tâm bên con, cũng như đảm bảo trải nghiệm của con khi mặc thoải mái. Dựa trên thực tế, thấu hiểu tâm lý của cha mẹ khi chăm sóc con, Gooby mang đến trải nghiệm tuyệt vời với nhiều tính năng chuyên biệt của bỉm đêm.

Đối với loại bỉm đêm dành cho những giấc ngủ kéo dài của trẻ nhỏ, việc đảm bảo thời gian chống tràn và an toàn sức khỏe bé luôn được ưu tiên hàng đầu. Theo đó, chuyên gia bỉm đêm Gooby cải tiến thành phần và thiết kế chuyên biệt:

- Lượng Hạt SAP (Super Absorbent Polymer) gấp đôi so với bỉm thông thường, giúp đẩy nhanh tốc độ thẩm thấu, thấm hút vượt trội với sức chứa lớn, đạt 1,6 lít chất lỏng, nhanh chóng khoá ẩm triệt để và tràn đều.

- Bề mặt Air-Through độc quyền từ Hàn Quốc được làm từ sợi bông tự nhiên 100% kết hợp bổ sung tinh dầu hoa cúc Calendula giúp bảo vệ làn da bé.

- Chun quần được thiết kế tỉ mỉ phù hợp với nhiều vóc dáng trẻ, với bản nâng cấp đệm mây co dãn 4 chiều, không gây hằn đỏ nhưng vẫn cố định chắc chắn.

- Sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với công nghệ lõi thấm hút Smart Fit giúp tăng cường khả năng thấm hút nhanh chóng, chất lỏng dàn đều và chống trào hiệu quả, an toàn tuyệt đối cho bé suốt 12 tiếng.

Chính vì những điểm khác biệt dựa trên trải nghiệm thực tế này, Gooby đã được các mẹ bỉm sữa tin dùng. Tại các gia đình trẻ có lối sống hiện đại ưu tiên tiêu chí tiện lợi và hiệu suất tính năng sản phẩm, chuyên gia bỉm đêm làm hài lòng ngay từ khâu thiết kế, cho đến lựa chọn vật liệu và hoàn thiện các chỉ số cơ bản như sức chứa, thời gian thấm hút, độ tràn đều, thời lượng chống tràn,...

Cũng chính vì đảm bảo an toàn và lợi ích đến người tiêu dùng, Gooby được kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng VNTEST.

Cùng với chất lượng và uy tín thương hiệu, chuyên gia bỉm đêm Gooby tuy mới được phân phối tại Việt Nam nhưng đã chinh phục nhiều mẹ bỉm sữa Việt. Định vị là chuyên gia bỉm đêm, Gooby giúp con dễ chịu trong mỗi giấc ngủ và giúp mẹ có những khoảnh khắc chăm sóc bé đầu đời đáng nhớ, chứng kiến bé yêu lớn khôn.

Con yên giấc ngủ, cả mẹ và gia đình cũng an tâm, mẹ được ngủ cùng con mà không phải lo thấp thỏm, nhất là mỗi dịp Tết về.

