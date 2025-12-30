"Terracotta & Clay" - Rimowa trình làng bộ sưu tập cho mùa lễ hội đa sắc

Trong những ngày cuối năm, RIMOWA đã mang bộ sưu tập Terracotta & Clay đến hai không gian quen thuộc tại Saigon Centre, TP.HCM và Tràng Tiền, Hà Nội, mở ra một lát cắt yên tĩnh giữa nhịp chuyển động rộn ràng của mùa lễ hội. Không chỉ là màn ra mắt bộ sưu tập mới, đây còn là khoảnh khắc để chậm lại, quan sát và cảm nhận mối liên kết giữa màu sắc, chất liệu và tinh thần dịch chuyển.

Nếu Clay là tông greige trang nhã, thì Terracotta thể hiện sức sống của tông đỏ. Tại sự kiện, Rimowa còn giới thiệu các sản phẩm thuộc bộ sưu tập túi Groove.

Trang nhã nhưng sống động, bộ sưu tập mới nhất của RIMOWA chinh phục thị hiếu giới mộ điệu.

Clay xuất hiện với sắc trắng xám trung tính gợi cảm giác thô mộc, nguyên bản như bề mặt đất sét chưa qua tạo hình. Terracotta, ngược lại, mang sắc đỏ đất gợi nhớ đến những khối gốm đã trải qua quá trình tôi luyện. Hai gam màu tạo nên một cuộc đối thoại giữa hai trạng thái của cùng một hành trình: từ mềm mại, linh hoạt đến bền vững và ổn định theo thời gian.

Những chiếc vali Essential trong hai sắc màu mới này được đặt trong không gian trưng bày tối giản, nơi ánh sáng và chất liệu cùng làm nổi bật tinh thần thiết kế cốt lõi của RIMOWA. Ở đó, vali không chỉ được nhìn như một vật dụng du lịch, mà như một vật thể mang ký ức — đồng hành cùng người dùng qua từng giai đoạn, từng điểm dừng, từng lần chuyển mình.

Những thiết kế Essential được làm mới diện mạo nhưng giữ vẹn nguyên tinh túy cốt lõi của vật phẩm lữ hành nước Đức.

Các khách mời tham dự — từ những gương mặt yêu du lịch, phong cách đến giới sáng tạo, cùng chia sẻ một điểm chung: niềm tin rằng di chuyển không chỉ là đi xa, mà là cách con người đối thoại với thế giới xung quanh. Với họ, Clay và Terracotta không đơn thuần là màu sắc mùa mới, mà là cảm giác về sự cân bằng, chiều sâu và tính bền bỉ trong một thế giới luôn chuyển động.

Sự gắn kết này không mang tính phô diễn, mà hiện diện qua những khoảnh khắc rất đời thường: cách họ chọn vali làm bạn đồng hành, cách họ nói về di chuyển như một phần của sáng tạo, hay cách mỗi người tìm thấy bản thân trong nhịp điệu riêng của những chuyến đi. Bộ sưu tập Terracotta & Clay vì thế không chỉ được giới thiệu như một bảng màu mới, mà như một ẩn dụ cho hành trình cá nhân — nơi mỗi người đều bắt đầu từ trạng thái nguyên bản, để rồi được tôi luyện, định hình và lưu dấu theo thời gian.

Nam ca sĩ Quang Vinh….

… và Đỗ Nhật Hoàng cùng chọn vẻ rực rỡ, ấm áp của Terracotta.

Diện mạo lôi cuốn của Suboi tạo nên sự tương phản nhưng cũng hòa hợp với sắc Clay nhã nhặn.

Giữa mùa lễ hội, RIMOWA khép lại sự kiện bằng một tinh thần quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: mỗi chuyến đi đều để lại dấu vết — không chỉ trên chiếc vali, mà trong chính cách ta bước tiếp trên hành trình của mình.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Hai cặp đôi: An Phương - Nam Tô và Hà My - Trí Phan.





Sun HT.

Phạm Minh Hà.

Mad Kingkong.

Bá Tùng.







