Dù chưa từng một lần biểu diễn trên sân khấu Coachella, Taylor Swift vẫn trở thành tâm điểm của lễ hội âm nhạc danh tiếng năm 2016 nhờ sự thay đổi mạnh mẽ trong phong cách và kiểu tóc. Khi xuất hiện tại sa mạc Indio (California), nữ ca sĩ đăng bức ảnh Instagram nổi tiếng với mái tóc bạc trắng, son đỏ rực và kính mát, kèm caption đơn giản nhưng đầy sức hút: “BLEACHELLA”. Chiếc áo khoác họa tiết tia chớp cô mặc còn là cách tinh tế ám chỉ bài hát “This Is What You Came For” – ca khúc cô đồng sáng tác bí mật cho Calvin Harris lúc bấy giờ.

Diện mạo gây chấn động internet của Taylor tại Coachella 10 năm trước. Ảnh: Instagram

Bleachella (kết hợp từ Bleach + Coachella) là tên gọi của một era và phong cách đặc trưng mà Taylor Swift áp dụng trong mùa Xuân Hè năm 2016. Look này nổi bật với mái tóc bob ngắn, rối tự nhiên (shaggy bob) được tẩy trắng platinum/bleach blonde cực mạnh.

Tên gọi Bleachella ra đời chính vì phong cách này được Taylor chính thức ra mắt tại Coachella 2016. Ảnh: Instagram

Sự chuyển mình này không phải ngẫu nhiên. Đằng sau diện mạo Bleachella là sự định hướng của Anna Wintour – Tổng biên tập Vogue. Bà đã khuyên Taylor cắt ngắn tóc và tẩy trắng để biến cô từ hình ảnh “cô gái Mỹ truyền thống ngọt ngào” thành một “nữ hoàng rock ‘n’ roll” theo phong cách punk rock của NTK Hedi Slimane. Tạp chí Vogue nhanh chóng đưa Taylor lên bìa số tháng 5/2016 với concept surf-punk - sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh thần punk nổi loạn, vibe lướt sóng California phóng khoáng và năng lượng hiện đại. Thay vì những lọn tóc dài vàng óng hay váy hoa nữ tính quen thuộc với style country girl trước đây, Taylor xuất hiện với váy hai dây xuyên thấu, váy làm từ chất liệu metalic óng ánh, boots cao cổ, phụ kiện kim loại sắc cạnh và mái tóc trắng-bạc cực kỳ ấn tượng - một vẻ đẹp mạnh mẽ, edgy và đầy cá tính.

Taylor Swift xuất hiện với phong cách rock n roll chic trên bìa Vogue số 5/2016. Ảnh: Vogue

Truyền thông khi đó gọi Bleachella là “thí nghiệm thời trang mạo hiểm nhất” trong sự nghiệp của Taylor Swift lúc bấy giờ. Ảnh: Vogue

Từ một nghệ sĩ gắn liền với hình ảnh country girl dịu dàng, cô đột ngột hóa thân thành biểu tượng rock-punk hiện đại. Ảnh: Vogue

Sự lột xác này không chỉ dừng lại ở Coachella mà còn tiếp tục lan sang Met Gala 2016, nơi Taylor đảm nhận vai trò đồng chủ trì. Ảnh: Instagram.

#Bleachella nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội. Fan và giới thời trang không ngừng phân tích từng chi tiết: từ màu tóc platinum phản chiếu nắng sa mạc đến cách mix đồ rock-chic tinh tế. Nhiều người coi đây là bước ngoặt quan trọng giúp Taylor khẳng định bản thân đa chiều hơn, mở đường cho các era sau này với hình ảnh mạnh mẽ và táo bạo.

Hơn 10 năm sau, Bleachella vẫn được nhắc đến như một cột mốc vàng son trong lịch sử thời trang của Taylor Swift. Nó chứng minh rằng thời trang không chỉ là trang phục, mà còn là công cụ mạnh mẽ để nghệ sĩ kể câu chuyện về sự trưởng thành, dám thoát khỏi vùng an toàn và thử nghiệm bản thân. Anna Wintour đã nhìn thấy tiềm năng “rock star” trong Taylor, và chính sự hợp tác ấy đã giúp cô tự tin bước ra khỏi hình ảnh cũ kỹ.