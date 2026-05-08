Met Gala 2026 chứng kiến một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Lisa khi cô xuất hiện với thiết kế mang cấu trúc "đôi tay thứ hai" đầy tính điêu khắc, vừa lạ mắt, vừa đậm chất high fashion. Nhưng giữa những lời khen gần như tuyệt đối dành cho màn debut này, xuất hiện chi tiết nhỏ không thể làm ngơ. Ý tưởng "extra arms" mà Lisa mang lên thảm đỏ dường như không hoàn toàn xa lạ với những người yêu thời trang, và nó cũng đã gợi đến một outfit đầy tính thần thoại của một nam nghệ sĩ gốc Việt. Trước đó không lâu, drag queen Plastique Tiara, nghệ sĩ gốc Việt quen mặt với cộng đồng drag, cũng đã gây chú ý với một outfit khai thác chính motif này, nhưng theo hướng fantasy và thị giác mạnh mẽ hơn.

Lisa diện thiết kế của NTK Robert Wun đến Met Gala năm nay.

Một thiết kế có ý tưởng "những cánh tay nâng đỡ phần vải" tương tự của drag queen gốc Việt Plastique Tiara.

Chính sự trùng hợp nhẹ về mặt ý tưởng này khiến màn xuất hiện của Lisa trở nên thú vị hơn khi cùng một idea nhưng được đặt vào hai hệ quy chiếu khác nhau. Một bên là haute couture chuẩn mực và một bên là nghệ thuật drag mang đậm tính trình diễn, thị giác.

Với Lisa, câu chuyện bắt đầu từ sự chính xác đến tuyệt đối của thời trang cao cấp. Nữ idol xuất hiện trong thiết kế custom của Robert Wun với hai cánh tay phụ được dựng từ kĩ thuật scan 3D lên chính cơ thể cô, tạo thành một cấu trúc nâng tấm vải lơ lửng phía trên đầu.

Điểm đáng nói là những "cánh tay" này không chỉ để gây sốc thị giác. Chúng mang tinh thần của múa truyền thống Thái Lan, tái hiện chuyển động cơ thể theo dạng "đóng băng", như thể Lisa vừa là người mẫu, vừa là một tác phẩm điêu khắc sống.

Tổng thể look của Lisa vì thế mang tính ý niệm, có câu chuyện rõ ràng (cô dâu tự nâng veil của chính mình), và đặc biệt là độ hoàn thiện gần như tuyệt đối với hàng chục nghìn viên pha lê và hàng nghìn giờ chế tác. Đây là kiểu "extra body part" nhưng được xử lý theo hướng high fashion, có kiểm soát và đầy tinh tế.



Ngược lại, Plastique Tiara lại tiếp cận chi tiết cánh tay theo hướng gần kì ảo và mang đậm tinh thần biểu diễn của nghệ thuật drag hơn. Nếu Lisa biến cánh tay thành phần mở rộng của cơ thể và concept, thì Plastique dùng chúng như một layer ảo thị giác để "đẩy drama" trong outfit của mình lên. Kiểu thiết kế này thường thấy ở các trang phục mang tính thần thoại, viễn tưởng nhiều hơn.

Plastique Tiara trong một bộ ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Milor Trần.

Đặc biệt, toàn bộ outfit của Plastique Tiara được thực hiện bởi NTK Vicki Virus (Quách Đắc Thắng), founder thương hiệu La Lune.

Plastique trong lần fitting outfit "6 tay" này.

La Lune local brand Việt từng có cơ duyên được hợp tác cùng Lisa trong nhiều dự án.

Cách Vicki Virus làm không đặt nặng tính điêu khắc học thuật mà thiên về visual gây bùng nổ thị giác nhiều hơn. Cụ thế, trong thiết kế anh thực hiện cho Plastique Tiara, phần cánh tay có nhiều hơn, dáng pose cũng rõ hơn, thậm chí có phần futuristic với màu chrome bạc như bước ra từ game hoặc CGI. Điều này khiến outfit của Plastique dễ để gây ấn tượng trên sân khấu, dễ viral trên mạng xã hội.

Nhưng đồng thời, outfit này cũng mang tính "costume" (phục trang, hoá trang) hơn là haute couture thuần túy.

Thực tế, nếu nhìn rộng ra toàn bộ thảm đỏ Met Gala 2026, có thể thấy một "làn sóng ngầm" khá rõ: nhiều celeb không còn dừng lại ở việc mặc đẹp, mà còn dùng trang phục như một cách can thiệp trực tiếp vào hình thể để biến cơ thể thành một phần của tác phẩm. Những chi tiết như cánh tay nhân đôi, tai giả, hay các bộ phận cơ thể được "tái tạo" không đơn thuần là chiêu trò gây chú ý, mà giống như một cách rất trực diện để hiện thực hóa ý niệm "cơ thể cũng là nghệ thuật" – đúng tinh thần chủ đề năm nay.



Đặt trong bối cảnh đó, trang phục của Lisa và Plastique Tiara dù chung ý tưởng nhưng lại cách diễn giải lại nằm ở hai thái cực khá thú vị. Với Lisa, cách xử lý motif "đôi tay thứ hai" mang cảm giác rất "bảo tàng nghệ thuật". Mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng, từ cấu trúc, chất liệu cho đến câu chuyện văn hoá phía sau, khiến tổng thể giống một tác phẩm điêu khắc có thể trưng bày hơn là chỉ để mặc một đêm.

Lisa và Plastique Tiara cùng "đụng hàng nhẹ" về mặt ý tưởng.

Ngược lại, Plastique Tiara và Vicki Virus lại chọn hướng tiếp cận mang đậm tinh thần thời đại số, nơi thời trang không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn để gây ấn tượng tức thì. Bộ cánh này thiên về hiệu ứng thị giác mạnh, gần với viễn tưởng và thế giới ảo, tạo ra cảm giác như một hình ảnh được thiết kế để "đập vào mắt" và gây ấn tượng với người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Plastique Tiara (tên thật: Đức Trần) là một trong những gương mặt drag queen nổi bật nhất bước ra từ chương trình truyền hình thực tế RuPaul's Drag Race và nhanh chóng gây chú ý nhờ hình ảnh "búp bê sống" với kỹ năng makeup và tạo hình gần như hoàn hảo.

Sinh ra tại Việt Nam và lớn lên ở Mỹ, anh mang vào nghệ thuật drag của mình sự pha trộn giữa văn hoá Á Đông và thẩm mỹ pop hiện đại, tạo nên phong cách vừa chỉn chu, vừa đậm tính viễn tưởng. Sau chương trình, Plastique tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Hiện nay, anh là một trong những drag queen sở hữu lượng người theo dõi lớn nhất thế giới với hơn 4 triệu followers ở Instagram và 12 triệu followers ở TikTok.

