Tạm quên Y Long đi, đây là bộ Việt phục đang được các mẹ săn lùng cho con gái, giá tiền gây ''choáng váng''

Trang phục truyền thống dân tộc từ lâu đã được các mẹ ưa chuộng diện cho các bé nhà mình vào những dịp đặc biệt. Trên thị trường được bày bán rất nhiều mẫu áo dài cho bé, đa dạng và phong phú về màu sắc, chất liệu, kiểu dáng và thiết kế.

Trong khi một số phụ huynh ưa thích các bộ áo dài cách tân với vẻ đẹp hiện đại thì không ít bố mẹ vẫn lựa chọn cho các con các trang phục có thiên hướng cổ xưa, đậm nét truyền thống dân tộc.

Là một người mẹ đam mê các thiết kế trang phục truyền thống, chị Dương Nga, mẹ bé Thuỳ Dương (tên ở nhà là Mỡ, 6 tuổi) đầu tư cho con khá nhiều những chiếc áo dài kiểu này. Chị cho biết đã sắm cho con gái bộ áo dài có tên Lưỡng Phượng, nằm trong bộ sưu tập của thương hiệu Bé Cúp Bông khá nổi tiếng gần đây.

Diện bộ áo dài này khiến bé Thuỳ Dương trông nổi bật, xinh xắn, quý phái vô cùng, cô bé còn được khen là trưởng thành và chín chắn hơn trong trang phục này. Bộ ảnh vừa được chia sẻ đã nhận được lời khen nức nở từ mọi người.

"Mình cũng bất ngờ là bé mặc hợp còn hợp cả cảnh, cả cách diễn mộc mạc tự nhiên của bé. Bé rất thích áo dài, cứ dịp Tết là mình mua cho bé và cũng hay chọn áo dài là trang phục cho ngày đầu năm mới đi chúc Tết dù mẹ cũng đầu tư rất nhiều váy vóc xịn xò khác luôn.

Mùng 1 Tết con đòi mặc lại áo dài Lưỡng Phượng luôn. Con thích mặc áo dài trong dịp Tết với hội xuân của trường hoặc Trung Thu, rất háo hức khi được mẹ mua cho áo dài.



Mẹ đầu tư cho em cũng rất nhiều và khi nghe con được khen mẹ rất thích. Năm nào mẹ cũng chú ý tìm các mẫu áo dài cho con để giữ gìn nét tết Việt cho con. Theo mình thì áo dài nói chung và Lưỡng Phượng nói riêng mang ý nghĩa nét đẹp Việt, trang phục truyền thống của Việt Nam cần gìn giữ.

Riêng Lưỡng Phượng các mẹ săn đón 1 là do dịp Tết sắp đến còn lại là do Lưỡng Phượng có thiết kế từ vải đến đường may siêu tỷ mỉ và phác thảo được nhiều nét xưa cũ nhưng rất nổi bật nên các mẹ săn tìm", chị Dương Nga bộc bạch.

Trang phục mà bé Thuỳ Dương diện đều hướng đến vẻ đẹp truyền thống với những chiếc áo dài dày dặn, sang trọng cùng hoạ tiết tỉ mỉ, sắc nét. Áo dài kín đáo nhưng cũng không kém phần sang trọng, tự nhiên và vô cùng nổi bật. Nhiều mẹ cho con diện những trang phục này đều phải công nhận rằng bé nhà mình cực kỳ nổi bật và trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Giá một bộ Lưỡng Phượng là 980k, cài tóc 250k.

Không chỉ là trang phục đơn thuần, những chiếc áo dài này còn giúp các bé nuôi dưỡng tình yêu và lưu giữ hồn dân tộc qua tà áo dài truyền thống. Những trang phục này được thiết kế cực kỳ tỉ mỉ và bắt mắt. Bên cạnh đó, các mẹ cũng có thể thêm phụ kiện như hài, quạt, mấn... để outfit lộng lẫy hơn.