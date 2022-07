Tại sao thương hiệu Zara lại in các ký hiệu hình học trên mác sản phẩm?

Mỗi thương hiệu thời trang sẽ có 1 cách riêng để đánh dấu phân biệt các dòng sản phẩm của mình, và phương pháp phổ biến được các hãng sử dụng chính là đặt kí hiệu ngay trên tag sản phẩm. Và Zara - thương hiệu thời trang nhanh được nhiều người ưa chuộng cũng sử dụng cách này để phân loại sản phẩm, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về item mà họ đang để mắt đến.

Trên TikTok hiện giờ đã có khá nhiều các clip giải thích về ý nghĩa của 3 ký hiệu: tròn, vuông, tam giác trên tag sản phẩm của Zara nhưng chúng chưa thực sự chính xác. Mới đây, stylist Trinny Woodall đã tiết lộ sự thật phía sau 3 ký hiệu này và làm rõ vấn đề các TikToker khác (và cả khách hàng) đang hiểu sai về cách Zara đặt kí hiệu tròn, vuông, tam giác trên tag trang phục.

Sự thật đằng sau các ký hiệu hình học trên tag của Zara

Trinny chia sẻ rằng Zara đặt kí hiệu các hình tròn, hình vuông, hình tam giác để cung cấp tới khách hàng về thông tin sản phẩm họ đang cầm trên tay đến từ dòng trang phục nào, chứ không phải để biểu thị độ chính xác về kích thước sản phẩm khi mua online so với thực tế. Cách hiểu đúng được Trinny Woodall chia sẻ như sau: Zara đặt hình tròn cho những mặt hàng thuộc dòng Zara Woman, hình vuông biểu thị dòng Zara basic và hình tam giác đại diện cho bộ sưu tập TRF dành cho lứa tuổi teen (thanh thiếu niên).

Sở dĩ cô phải thực hiện video này là vì trước đó, trên TikTok đã viral 1 clip khác cho rằng bộ 3 kí hiệu mà Zara đặt trên tag sản phẩm dùng để biểu thị sai số giữa kích thước in trên tag và kích thước thực tế bên ngoài. Tài khoản @vanessaedith cho rằng kí hiệu hình tròn dùng để biểu thị rằng trang phục có size lớn hơn so với thực tế, tam giác cho biết size nhỏ hơn và hình vuông là size chính xác so với kích thước bên ngoài. Nhiều người cho rằng clip của @vanessaedith chưa chính xác, và tài khoản này hiện đã xóa clip kể trên.

Tuy nhiên, clip sai thông tin của @_vanessaedith đã được 1 tài khoản khác repost

Kết luận lại, 3 biểu tượng tròn - chữ nhật - tam giác thực chất dùng để chỉ dòng sản phẩm của item chứ không hề đề cập đến size được in trên tag khi so sánh với thực tế nhận về. Bên dưới clip của stylist Trinny Woodall, nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận đồng tình và cảm ơn cô vì đã chia sẻ sự thật này, xóa bỏ lầm tưởng cũ.

Dưới clip trên Instagram của Trinny Woodall có rất nhiều bình luận như sau:

- Cám ơn bạn vì đã làm sáng tỏ mọi thứ, giờ đi mua hàng không còn phân vân nữa rồi.

- Cuối cùng cũng có người chia sẻ sự thật. Zara hãy cảm ơn cô ấy đi.

- Giờ thì hiểu tại sao Zara lại gắn hình vẽ trên tag rồi nè, cũng đỡ mất công chọn lựa hơn.

- Chia sẻ thực sự hữu ích.

- Cám ơn Trinny vì đã cho chúng tôi biết sự thật.

