Tại sao Siêu mẫu Hà Anh bị coi là "Thánh nổ"?

Hà Anh là gương mặt nổi bật của làng mốt Việt từ cuối thập niên 2000. Sở hữu dấu ấn nghề nghiệp đặc biệt cùng phong cách Tây Tây, gợi tình nhưng có chút cong cớn lạ mắt, cô từng được kỳ vọng sẽ trở thành Siêu mẫu đình đám thế chân các tiền bối như Thanh Hằng, Bảo Hoà,... Có lẽ sự nghiệp của đôi chân gốc Hà thành này sẽ còn thăng hoa nếu không bị ngáng đường bởi hàng loạt tai tiếng, trong đó có những lùm xùm xoay quanh biệt danh ''Thánh nổ''.

Vốn dĩ biệt danh này là cách antifan mỉa mai cô mẫu sau những nghi vấn ''phông bạt'' tên tuổi. Điển hình là vào năm 2013, trong một dịp xuất hiện ở thảm đỏ America's Next Top Model tại California (Mỹ), Hà Anh đã có cơ hội trả lời phỏng vấn cho tờ New York Times.

Hà Anh lấy làm tự hào trong lần khoe sắc tại thảm đỏ quốc tế

Không chỉ chia sẻ cảm xúc tại sự kiện, cô còn nhanh nhảu giới thiệu: "I'm very excited, I'm actually the host Vietnam's Next Top Model. I'm being here with Naima Mora. And I'm very excited to be welcomed and have a bit review of the new season". (Tôi rất hào hứng! Thật ra tôi đang là host của Vietnam's Next Top Model. Tôi đến đây cùng với Naima Mora. Rất vui vì được chào đón và được theo dõi mùa giải mới này).

Lời giới thiệu trên đã vấp phải những ý kiến đối nghịch từ dư luận. Nhiều người thắc mắc tại sao cô mẫu lại khoe mình đang là host của Vietnam's Next Top Model dù chỉ ''cầm trịch'' duy nhất 1 mùa giải năm 2010. Ở mùa giải 2011 và 2012, Xuân Lan làm host và tới năm 2013, vị trí này thuộc về Siêu mẫu Thanh Hằng. Một vài ý kiến cho rằng Hà Anh làm vậy là "qua mặt" Thanh Hằng và phong cô là ''Thánh nổ''.

Vị trí host của Vietnam's Next Top Model 2013 thuộc về Thanh Hằng chứ không phải Hà Anh

Bên cạnh đó, vẫn có ý kiến bênh vực Hà Anh. Họ cho rằng Siêu mẫu giới thiệu thế cũng không hẳn sai bởi cô đã từng đảm nhận vai trò đó hoặc lỡ miệng nhầm lẫn từ ''I was'' (tôi từng...) thành ''I'm'' (tôi đang...). Dẫu vậy ý kiến trên cũng bị một số dân mạng bác bỏ vì họ không tin một người đẹp từng học chuyên Anh tại trường Amsterdam lại có thể nhầm lẫn như vậy.

Cũng trong quãng thời gian có mặt ở Mỹ này, Hà Anh đã làm MC cho cuộc thi Miss Global 2013 tại Los Angeles cùng ngôi sao truyền hình Mỹ là Rossi Morreale. Trên tấm poster quảng cáo cho cuộc thi, tên tuổi của chân dài cũng được chú thích kèm dòng chữ ''Vietnam's Next Top Model co-host'' .

Những điều mập mờ xung quanh danh hiệu của Hà Anh khiến người ta tin cô đang thổi phồng danh tiếng

Biệt danh ''Thánh nổ'' cũng bắt nguồn từ bảng thành tích ''càn quét'' các sàn diễn quốc tế mà Hà Anh từng lấy làm tự hào. Theo đó, người đẹp cho biết cô từng diễn tại London Fashion Week, Paris Ethnic Fashion Week..., chụp hình cho nhiều nhà mốt nổi tiếng như Gucci, Chloé, Rosy Paris... với mức lương cao ngất.

Tuy vậy theo nhiều chuyên gia về thời trang, với đặc điểm hình thể của mình, Hà Anh khó có cơ hội góp mặt ở các sàn diễn thời trang ứng dụng cao cấp. Ngoài ra Siêu mẫu cũng không có hình ảnh và bằng chứng để người ta tin rằng mình từng góp mặt tại các sàn diễn trên.

Dẫu đầy tài năng nhưng những mập mờ về danh hiệu, thành tích của Hà Anh sẽ còn khiến tên tuổi của cô kém tỏa sáng

