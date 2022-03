Tại sao quần âu màu be lại hot đến vậy? Ngắm một loạt outfit của gái Hàn, chị em sẽ muốn sắm ngay vài chiếc

Thường thì khi nhắc đến quần âu, chị em sẽ nghĩ ngay đến phiên bản quần đen basic, dễ mặc và dễ ghi điểm thanh lịch.

Tuy nhiên, các quý cô Hàn Quốc không chỉ giới hạn style với kiểu quần đen quen thuộc, mà họ đa dạng hóa style bằng cách diện cả những mẫu quần âu sáng màu, trong đó nổi bật nhất là quần màu be. Kiểu quần âu màu be nhã nhặn và dễ diện không thua gì quần đen, nhưng trẻ trung, sáng sủa hơn. Ngắm nghía một loạt cách diện quần màu be sau đây của các quý cô Hàn Quốc, chị em sẽ muốn bổ sung ngay cho tủ đồ vài chiếc.

Đơn giản nhất, chị em cứ kết hợp áo sơ mi trắng với quần màu be rồi sơ vin gọn gàng. Combo này ai mặc cũng đẹp và ghi trọn điểm tươi trẻ, tinh tế. Đôi loafer là lựa chọn hoàn hảo để kết lại outfit, giúp tổng thể thêm phần xịn mịn.

Thời tiết mùa xuân khá ấm áp, rất hợp để diện áo len tăm. Khi mix mẫu áo này với quần be, chị em có được outfit trang nhã. Chiếc áo vải tweed khoác ngoài giúp cả tổng thể trang phục thêm chanh sả.

Áo len màu pastel và quần âu màu be quá sức hợp cạ. Bộ đôi này tươi trẻ, nhưng không kém phần tinh tế, trẻ trung. Để không làm ảnh hưởng đến nét thanh nhã của outfit, chị em hãy tô điểm một chiếc túi xách mang tông màu trung tính nhé!

Quần màu be cũng rất hợp diện với áo blazer đen. Item này giúp thắp sáng cả set trang phục. Sự xuất hiện của đôi sneaker trắng càng làm cho outfit trở nên sành điệu hơn nữa, mà vẫn thanh lịch.

Công thức layer áo thun trắng + gilet len + blazer xanh pastel + quần âu màu be này siêu hợp mùa xuân. Dù rất tươi trẻ và ngọt ngào, combo này vẫn đảm bảo được cho chị em sự trang nhã, thanh lịch cần thiết.

Áo thun đen + quần màu be quả thực rất hợp cạ. Sự kết hợp này cá tính và trẻ trung, độ thanh lịch cũng không thể phủ nhận. Với combo áo thun đen và quần màu be, chị em có thể diện từ đi làm đến đi chơi đều hợp lý.

Áo len tăm sáng màu được quý cô Hàn Quốc trên diện theo cách rất tinh tế, hài hòa, đó là kết hợp cùng quần âu màu be. Thao tác sơ vin gọn gàng giúp bộ đồ trông thanh lịch hơn. Cuối cùng, đôi sneaker trắng là một lựa chọn quá sức ổn áp.

Áo thun họa tiết bỗng trở thành mảnh ghép của một outfit hết sức thanh lịch nhờ kết hợp với quần âu màu be. Bộ đồ này còn ghi điểm ở nét sang chảnh nhờ sơ vin gọn gàng, và đôi giày cao gót mũi nhọn.

Áo sơ mi kẻ đang rất hot. Có rất nhiều cách để diện đẹp mẫu áo này, trong đó có kết hợp cùng quần âu màu be. Hai items này sẽ đem đến cho chị em vẻ ngoài tươi trẻ, thời thượng. Cả set trang phục còn trở nên thanh lịch hơn nữa khi chị em đóng thùng chỉn chu, nhấn nhá một chiếc thắt lưng và đi giày loafer.

Ưu điểm của áo len màu xanh than là cực sang và tôn da. Nếu kết hợp mẫu áo này với quần màu be, chị em sẽ có được outfit "tây tây", cực hút mắt.

Sự kết hợp của áo sơ mi trắng với quần âu màu be là không bao giờ sai. Nếu đi giày sneaker trắng, vẻ ngoài sẽ thêm phần trẻ trung, phóng khoáng.

Nếu có sẵn trong tủ đồ một chiếc áo cardigan trắng, chị em hãy đem ra mix cùng quần âu màu be ngay. Bộ đôi này ghi trọn điểm trẻ trung, tinh tế. Cuối cùng, một đôi giày búp bê trắng là lựa chọn quá sức hợp lý để kết lại outfit.

Một trong những cách hay để diện áo len gilet hot hit chính là layer ngoài sơ mi trắng, kết hợp với quần màu be và đi loafer xuyệt tông.

Ảnh: Instagram

