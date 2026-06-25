Nhiều người nghĩ rằng muốn mặc đẹp phải sở hữu những món đồ đắt tiền hoặc liên tục cập nhật xu hướng mới. Thực tế, điều tạo nên sự khác biệt giữa một bộ trang phục bình thường và một set đồ trông có gu lại nằm ở yếu tố đơn giản hơn rất nhiều: cách phối màu.

Không ít trường hợp cùng mặc một chiếc quần kaki hay quần trắng cơ bản, nhưng người này trông thanh lịch như một fashion blogger Pháp, trong khi người khác lại khiến tổng thể trở nên rối mắt và kém tinh tế. Bí quyết nằm ở việc hiểu màu sắc nào nên kết hợp cùng nhau và màu sắc nào cần tránh.

Quần kaki: Đừng chỉ mặc với màu trung tính

Quần kaki màu camel là món đồ quen thuộc trong tủ đồ của nhiều phụ nữ bởi sự thanh lịch và dễ ứng dụng. Tuy nhiên, đây cũng là kiểu quần rất dễ khiến tổng thể trở nên nặng nề nếu phối màu không khéo.

Những gam màu phù hợp nhất với quần kaki là xanh da trời, hồng pastel hoặc xanh navy. Các tông màu lạnh có độ bão hòa thấp sẽ giúp cân bằng sắc độ ấm của kaki, tạo cảm giác nhẹ nhàng và sạch sẽ hơn.

Một chiếc áo sơ mi xanh nhạt phối cùng quần kaki sẽ mang đến vẻ ngoài thanh lịch, rất phù hợp cho môi trường công sở. Trong khi đó, áo len mỏng màu hồng pastel lại giúp tổng thể trở nên mềm mại và nữ tính hơn.

Ngược lại, những màu sắc như xanh neon, cam chói hay nâu đậm nên được hạn chế. Chúng dễ khiến làn da trông xỉn màu và làm bộ trang phục trở nên nặng nề, thiếu điểm nhấn.

Quần xám: Càng đơn giản càng đẹp

Quần xám là món đồ được nhiều phụ nữ yêu thích nhờ tính linh hoạt. Tuy nhiên, nếu không biết cách phối màu, quần xám rất dễ tạo cảm giác cứng nhắc và thiếu sức sống.

Những gam màu như trắng, xanh nhạt hoặc hồng sữa là lựa chọn lý tưởng. Áo trắng mang đến tinh thần tối giản hiện đại, xanh nhạt tạo cảm giác mát mẻ và thanh lịch, trong khi hồng sữa giúp bộ trang phục trở nên nhẹ nhàng, nữ tính hơn.

Đặc biệt, các chuyên gia thời trang thường khuyên tránh kết hợp quần xám với xanh navy quá đậm bởi độ tương phản thấp khiến tổng thể bị "chìm" và thiếu điểm nhấn. Các gam màu neon cũng không phải lựa chọn phù hợp nếu muốn xây dựng hình ảnh thanh lịch.

Quần trắng: Bí quyết nằm ở họa tiết

Quần trắng luôn là biểu tượng của mùa hè và phong cách Pháp. Tuy nhiên, do đặc tính phản sáng và tạo cảm giác đầy đặn hơn, việc lựa chọn áo đi kèm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Thay vì chỉ kết hợp với áo trơn màu, hãy thử những chiếc sơ mi kẻ sọc hoặc áo sọc pastel. Họa tiết sọc giúp thu hút ánh nhìn lên phần thân trên, tạo cảm giác cân đối và giúp tổng thể trở nên sinh động hơn.

Bên cạnh đó, các gam màu xanh nhạt hoặc hồng pastel cũng rất phù hợp với quần trắng, mang lại vẻ ngoài trẻ trung và tinh tế.

Ngược lại, những gam màu quá nổi như đỏ tươi diện tích lớn hoặc xanh neon thường khiến tổng thể trở nên thiếu hài hòa. Riêng màu nude quá nhạt cũng cần cẩn trọng vì đôi khi có thể tạo hiệu ứng thị giác không đẹp mắt.

Quy tắc phối màu đơn giản nhưng hiệu quả

Nếu không chắc chắn nên phối màu thế nào, hãy ghi nhớ một nguyên tắc kinh điển mà các tín đồ thời trang thường áp dụng: "trên sáng, dưới tối" hoặc giới hạn toàn bộ trang phục trong tối đa ba màu chủ đạo.

Quy tắc này giúp tổng thể luôn hài hòa, dễ nhìn và tạo cảm giác chỉn chu hơn. Đây cũng là bí quyết được rất nhiều phụ nữ Pháp áp dụng trong cuộc sống thường ngày

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