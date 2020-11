Tại sao càng dùng kem chống nắng da càng sạm đen?

Không dùng kem chống nắng hàng ngày

Kem chống nắng chỉ dành cho ai đi biển, chơi thể thao ngoài trời hoặc chỉ đơn giản là dành cho những người không thích bị đen da... Những quan niệm sai lầm đó có thể khiến công cuộc chăm sóc da hằng ngày trở nên vô nghĩa. Tia UVA - "thủ phạm" làm da lão hóa, nhăn nheo, sạm màu…, tia UVB chuyên gây cháy nắng, bỏng rát, thậm chí gây ung thư da là hai loại tia vô hình nhưng tiềm tàng bao nỗi nguy hại nếu bạn không dùng kem chống nắng hằng ngày.

Không bôi đủ kem chống nắng

Lời khuyên của các chuyên gia da liễu dành cho bạn là nên thoa đủ 2mg kem chống nắng cho mỗi cm vuông. Như vậy, để bôi kem chống nắng cho toàn khuôn mặt cần từ 1 – 2 gram. Đối với cơ thể thì liều lượng chuẩn nhất là trong khoảng 25 – 30 gram. Nếu bạn không thể ước lượng số gam kem chống nắng khi dùng cho da mặt khoảng bằng hai đồng xu, còn lượng kem chống nắng dành cho toàn thân là bằng quả dâu tây.

Lượng kem chống nắng tiêu chuẩn cho da mặt

Chỉ bôi kem chống nắng khi ra ngoài trời

Ánh nắng mặt trời có chứa tia UVA gây nhăn và tia UVB gây cháy nắng. Trong khi đó, các lớp kính chỉ có thể ngăn chặn được một phần tia UVB, các tia UVA vẫn có thể xuyên qua được. Ngoài ra, tia UV có tồn tại cả trong ánh đèn huỳnh quang, màn hình máy tính,…Không chỉ vậy, ánh sáng xanh từ máy tính, điện thoại trong nhà cũng là một dạng bức xạ có hại, khiến làn da mất đi vẻ đẹp tự nhiên, gây ra các tình trạng tổn thương, thậm chí ung thư da nghiêm trọng...

Tia UV không chỉ tồn tại trong ánh nắng mặt trời mà còn ở ánh sáng xanh từ điện thoại hay màn hình máy tính

Cho rằng kem chống nắng có chỉ số SPF cao sẽ hiệu quả lâu hơn

SPF là chỉ số biểu thị tỷ lệ tia UVB bị chặn bởi kem chống nắng, không phải là thời gian bảo vệ. Có nghĩa là, kem chống nắng có SPF cao hơn sẽ ngăn chặn nhiều tia UVB hơn.Hầu hết các chuyên gia khuyên dùng kem chống nắng với SPF 30 trở lên, và tốt nhất là SPF 50+. Bởi SPF 30 đã chặn được 96% các tia UV có hại, SPF 50 ngăn được 98%, còn SPF 75 thì chống được 99%. Tuy nhiên, không có chỉ số có thể nào cản được tia UV 100%, bạn cũng không cần phải chọn kem chống nắng có chỉ số cao nhất để ngăn chặn hoàn toàn ánh nắng.

Không quan tâm đến thành phần và kỹ thuật bôi kem chống nắng

Để phát huy hết hiệu quả của kem chống nắng cũng như không gây bít tắc lỗ chân lông, hãy nhẹ nhàng tán dàn trải lên mặt sau đó dùng các ngón tay vỗ nhẹ để kem thẩm thấu dần vào da. Đặc biệt, bạn đừng quên lựa chọn các loại kem chống nắng phù hợp với loại da, có chứa các thành phần dưỡng da an toàn, dịu nhẹ để bảo vệ và nuôi dưỡng làn da một cách tốt nhất.

Bộ đôi kem chống nắng Esunvy plus chiết xuất từ thiên nhiên an toàn dịu nhẹ chống nắng tối ưu được chuyên gia da liễu khuyên dùng

Theo đó, bộ đôi kem chống nắng Esunvy plus với chỉ số chống nắng SPF 50+/PA++++ do FDA công nhận giúp bảo vệ tối ưu khỏi tia UVA và UVB ngăn ngừa nám, sạm, lão hóa và ung thư da. Các chiết xuất từ thiên nhiên như tinh chất lá trà xanh chứa EGCG giúp dập tắt các gốc tự do trên da do tia UV gây ra, ngăn cản sự phân hủy collagen và giảm tổn thương do tia UV.

Các thành phần dưỡng trắng như chiết xuất hoa hồng (Rose extract), lá sen (Nelumbo nucifera leaf extract) ức chế hoạt động của tyrosinase giúp dưỡng da trắng mịn từ bên trong, ngăn ngừa hình thành các vết nám. Cung cấp vitamin A, C, D, E giúp chống oxy hóa và chống lão hóa da, thúc đẩy sản sinh collagen, giúp da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, mụn.

Bộ sản phẩm kem chống nắng Esunvy plus giúp chống nắng tối ưu – dưỡng trắng chuyên sâu cùng các chiết xuất thiên nhiên tạo nên tác động 6 trong 1 vượt trội.

● Chống nắng tối ưu phù hợp với làn da nhạy cảm nhất

● Dưỡng trắng chuyên sâu với tinh chất thiên nhiên

● Giảm viêm - tái tạo da

● Tạo lớp nền mềm mịn

● Không bóng nhờn

● Không thấm nước và mồ hôi

Bộ đôi kem chống nắng Esunvy plus chuyên biệt cho từng loại da:

- Kem chống nắng dành cho da mặt: Esunvy Plus Sun Care Face Whitening Cream SPF50+/PA++++

- Kem chống nắng toàn thân: Esunvy Plus Sun Care Body Whitening Cream SPF50+/PA++++

Số XNQC: 02/2020/XNQC - YTBN

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty cổ phần Dược phẩm Tín Phong

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập website: https://esunvysuncare.vn/ hoặc liên hệ hotline miễn cước: 18009229, zalo/viber 0973732486.