Tách con ngủ riêng từ khi 3 tháng tuổi để rèn tính tự lập, mẹ trẻ Sài Thành khiến dân mạng trầm trồ với thiết kế phòng cho bé cực xinh

Theo chuyên gia, bố mẹ nên tập cho trẻ ngủ riêng hoàn toàn khi bé được 3 tuổi vì bắt đầu từ thời điểm này trẻ đã có khả năng phân biệt được giới tính. Sau 3 tuổi, trẻ có thể sẵn sàng cho những hoạt động xã hội (học mẫu giáo), tự lập theo độ tuổi (trong đó có tự ngủ một mình). Vì thế sau 3 tuổi là thời điểm hoàn toàn phù hợp để trẻ có thể có phòng riêng hoặc ngủ riêng.

Việc tập cho trẻ ngủ riêng không chỉ giúp bố mẹ có được giấc ngủ sâu hơn mà còn có lợi cho sự phát triển của con. Để trẻ có phòng riêng phù hợp với độ tuổi sẽ sớm giúp con hình thành tính cách tự lập ngay từ nhỏ, tăng sự tự tin, không phụ thuộc và dựa dẫm vào bố mẹ khi bước vào độ tuổi đi học.

Giúp trẻ rèn luyện tính tự lập bằng cách tách phòng riêng ngay từ nhỏ

Chủ trương để con học cách tự lập từ nhỏ, chị Bảo (TP.HCM) mẹ bỉm sữa của bé gái 16 tháng tuổi đã quyết định thiết kế phòng và tách con ngủ riêng từ khi bé 3 tháng tuổi. Chia sẻ với chúng tôi, chị Bảo cho biết: “Mình không chủ trương cho con ngủ cùng phòng ba mẹ, thứ nhất bất tiện trong sinh hoạt của con lẫn ba mẹ, thứ 2 là để mọi thứ thoáng đãng thì cần diện tích rất rất to đủ cho cả 3 người.”

Chị Bảo để bé Búp nhà mình ngủ riêng ngay từ khi mới 3 tháng tuổi.

Về thiết kế căn phòng dành riêng cho con gái yêu, chị Bảo cho biết phong cách chị chọn là minimalism – phong cách tối giản mà chị rất yêu thích. Phòng cho bé chị chọn tone trắng và be, tông màu này giúp mở rộng không gian và trông “sạch sẽ” hơn, dễ phát hiện bụi bẩn, vết dơ để dọn dẹp và đặc biệt là côn trùng.

Giống như bất kể bố mẹ nào đều mong muốn dành cho con điều kiện chăm sóc đủ đầy nhất, có thể thấy từng thiết kế trong căn phòng đều được chị Bảo đặt nhiều tâm huyết. Chị Bảo kể: “Khi setup căn phòng, bé Búp nhà mình được 3 tháng tuổi. Tuổi này con vẫn chưa biết lật, lẫy và vẫn còn nhỏ, nên công năng của phòng thiên về không gian thoáng đãng sáng sủa và rộng rãi, tích hợp cho bảo mẫu ở cùng, chăm sóc và trông chừng. Có kệ bỉm sữa tiện lợi đa năng tiện thao tác thay bỉm, vệ sinh sau khi tắm. “Quầy bar mini” để pha sữa, tiệt trùng bình sữa, bên dưới là tủ quần áo đồ dùng.”

Phong cách chị chọn là minimalism – phong cách tối giản mà chị rất yêu thích.

Đối với mẹ bỉm 9x, mục tiêu mà chị hướng đến khi thiết kế phòng cho con là phải gọn gàng, ngăn nắp, và khoa học. Công việc chăm sóc em bé nhỏ phải nhanh, gọn và tiện nhất có thể. Xoá bỏ quan điểm của mọi người thường nghĩ về phòng của em bé phải bừa bộn, cũng như nghĩ về mẹ trẻ chăm con thì ắt hẳn phải luộm thuộm nhếch nhác.

Bên cạnh việc duy trì dùng cũi là nơi con sinh hoạt nhiều nhất, đến khi bé được hơn 6 tháng chị Bảo đã setup lại phòng một lần nữa để phù hợp với độ tuổi con khi bé đã biết lẫy thành thạo và bắt đầu biết bò, tò mò thích khám phá.

Thiết kế luôn ưu tiên đảm bảo sự an toàn cho trẻ

Với nhiều phụ huynh, khi con vào độ tuổi này, hầu hết mọi người đều quan tâm đến vấn đề an toàn nếu để con nhỏ ngủ riêng. Bởi trẻ sẽ rất dễ gặp tai nạn, chấn thương khi bò trườn, lăn lộn khắp phòng nếu không có người lớn trông chừng. Giải quyết trăn trở này chị Bảo đã lựa chọn cách thay vì dùng giường chị bổ sung thêm quây cũi vừa tạo không gian rộng rãi cho con vui chơi và cũng là chỗ ngủ an toàn tránh tình huống con gặp các tai nạn ngã từ trên giường cao xuống.

Khi bé Búp bắt đầu đã biết lẫy thành thạo và bắt đầu biết bò, tò mò thích khám phá, chị Bảo quyết định chỉnh sửa lại căn phòng một chút cho phù hợp độ tuổi phát triển của con.

Dĩ nhiên, phần sàn đã được chị lọt thảm giả nhựa, vừa giúp giảm chấn thương khi bé chạy nhảy té ngã vừa giữ ấm. Ngoài ra trong quây nhựa trắng còn có thảm silicon dày, chỗ ngủ thì có topper lông vũ nên nên rất ấm áp và dày dặn. Bé nằm trên sàn sẽ thoải mái bò và khám phá, tránh các tai nạn té ngã giường chúng ta thường thấy.

Mọi thiết kế hay đồ dùng cho bé đều được sắp xếp gọn gàng.

Theo chị: “Con sẽ ngủ và chơi trong ngay chính phòng của mình, một môi trường an toàn và thống nhất ngay từ bé, vừa đảm bảo an toàn cho con, vừa giúp bố mẹ hoặc người chăm sóc không quá vất vả trông chừng. Hơn nữa một môi trường ngủ an toàn và quen thuộc cũng giúp con dễ vào giấc hơn và từ đó thiết lập nếp sinh hoạt cố định”.

Chi phí: Khoảng 10 triệu đồng

Về chi phí để setup cho bé theo như chị Bảo chia sẻ thì cũng không quá tốn kém lắm. Phần khung căn phòng đều giữ nguyên. Không tính các thiết bị tủ, kệ thì chi phí chỉ loanh quanh trong khoảng 10.000.000 VNĐ bao gồm: Sơn tường, giấy dán tường phần chân tường, lót sàn và làm rèm phù hợp kích thước cửa lớn.

Như vậy, mong muốn để trẻ có thể rèn luyện được tính tự lập ngay từ nhỏ, đầu tư phòng riêng cho con là một phương pháp nhiều phụ huynh lựa chọn. Các mẹ có thể tham khảo cách làm của chị Bảo để giúp bé có một không gian riêng xinh xắn, gọn gàng và đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối.