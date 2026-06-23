"Tắc kè hoa" làng mốt không ra khỏi giường nếu cát-xê dưới 10 nghìn USD, ở ẩn nhiều năm vì biến chứng thẩm mỹ
Nữ siêu mẫu sinh năm 1965 từng có một lần "xuống tóc" khiến cả sự nghiệp thay đổi.
"Tôi sẽ không bước ra khỏi giường nếu cát-xê một ngày dưới 10.000 USD" - Đây không chỉ là một phát ngôn gây tranh cãi nhất làng mốt thế giới mà câu nói ấy đã trở thành biểu tượng cho thời kỳ hoàng kim của các siêu mẫu và gắn liền với tên tuổi của Linda Evangelista. Sở hữu gương mặt góc cạnh đậm chất high fashion cùng khả năng biến hóa gần như vô hạn trước ống kính, Linda không đơn thuần là một người mẫu nổi tiếng, cô là hiện thân của khái niệm "supermodel" – thế hệ những người phụ nữ đưa nghề mẫu bước lên hàng ngũ những ngôi sao quyền lực nhất làng giải trí và văn hoá đại chúng.
“Tắc kè hoa” của làng mốt, siêu mẫu có mái tóc ngắn thành công nhất mọi thời đại.
Sinh năm 1965 tại Canada, Linda Evangelista là một trong những gương mặt góp phần định nghĩa kỷ nguyên siêu mẫu huy hoàng nhất lịch sử thời trang. Gia nhập làng mốt từ đầu thập niên 1980, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ đẹp sắc sảo, thần thái lạnh lùng cùng khả năng biến hóa hiếm có trước ống kính.
Linda Evangelista được lọt vào mắt xanh của nhà quản lý người mẫu của Elite khi tham dự cuộc thi Miss Teen Niagara vào năm 16 tuổi. Tuy không giành được chiến thắng trong cuộc thi này nhưng lại mang đến cho Linda một cơ hội vô cùng lớn với cuộc đời mình.
Trước khi trở thành biểu tượng toàn cầu, Linda Evangelista chỉ là một người mẫu trẻ đang loay hoay tìm chỗ đứng trong ngành công nghiệp thời trang. Năm 1988, nhiếp ảnh gia huyền thoại Peter Lindbergh và chuyên gia tạo mẫu tóc Julien d'Ys đã đề xuất cắt phăng mái tóc dài quen thuộc của Linda thành kiểu tóc pixie cực ngắn. Quyết định này khiến công ty quản lý của cô lo lắng, thậm chí nhiều khách hàng hủy hợp đồng vì cho rằng kiểu tóc quá nam tính.
Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, mái tóc ngắn cá tính giúp Linda trở nên khác biệt hoàn toàn giữa hàng trăm người mẫu cùng thời. Các biên tập viên thời trang, nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn. Nữ siêu mẫu nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu thế giới.
Điều khiến Linda Evangelista trở nên khác biệt chưa bao giờ chỉ nằm ở nhan sắc. Trong khi nhiều siêu mẫu được nhớ đến bởi một hình ảnh đặc trưng, Linda lại nổi tiếng vì khả năng biến hóa gần như vô hạn. Từ mái tóc pixie cá tính, tóc vàng bạch kim, tóc đỏ rực đến những màu nhuộm táo bạo, cô liên tục thay đổi diện mạo và khiến mỗi lần xuất hiện đều mang đến cảm giác mới mẻ. Chính khả năng hóa thân ấy đã giúp Linda trở thành nàng thơ của hàng loạt nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia quyền lực nhất thế giới.
Ở đỉnh cao sự nghiệp, Linda Evangelista là cái tên mà bất kỳ nhà mốt nào cũng muốn có trong chiến dịch của mình. Từ Chanel, Versace, Dior đến Valentino, sự xuất hiện của cô gần như đồng nghĩa với sức hút và độ phủ truyền thông. Gương mặt của Linda phủ kín các sạp báo toàn cầu với hơn 700 trang bìa, từ Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Glamour đến Cosmopolitan.
Danh tiếng của Linda vượt xa khuôn khổ một người mẫu thông thường. Năm 1996, cô được tạp chí Time xếp vào nhóm những huyền thoại của sàn catwalk hiện đại, trong khi People đưa cô vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới. Cho đến ngày nay, mỹ nhân gốc Canada vẫn được nhiều người gọi với biệt danh “siêu mẫu tóc ngắn thành công nhất mọi thời đại.”
Thời kỳ hoàng kim đã qua nhưng ánh hào quang chưa bao giờ tắt.
Sau khi kỷ nguyên supermodel thập niên 1990 khép lại, Linda dần rút khỏi vị trí trung tâm của làng mốt nhưng sự nghiệp của nữ siêu mẫu không biến mất đột ngột như nhiều người nghĩ. Đầu những năm 2000, khi thời trang chuyển sang thời kỳ của những gương mặt trẻ như Gisele Bündchen, Natalia Vodianova hay Daria Werbowy, Linda xuất hiện ít hơn trên sàn diễn và tập trung vào các chiến dịch quảng cáo, ảnh bìa tạp chí.
Cú comeback khiến nhiều người ngưỡng mộ sau biến chứng thẩm mỹ
Tưởng chừng sau nhiều thập kỷ đứng trên đỉnh cao danh vọng, cuộc đời Linda Evangelista sẽ chỉ còn lại những chương bình yên. Thế nhưng, biến cố lớn nhất của cô lại đến từ một quyết định làm đẹp trong khoảng thời gian năm 2015-2016.
Năm 2021, Linda gây chấn động khi tiết lộ mình gặp biến chứng hiếm gặp sau khi thực hiện CoolSculpting – một phương pháp giảm mỡ không xâm lấn từng rất phổ biến tại Mỹ. Thay vì giúp cơ thể thon gọn hơn như mong đợi, liệu trình này khiến các mô mỡ phát triển bất thường, làm thay đổi đáng kể ngoại hình của cô.
Ngày 23/9/2021, Linda Evangelista đã đăng lên trang cá nhân một bài chia sẻ khá dài lần đầu tiết lộ câu chuyện cuộc đời mình sau 5 năm ẩn dật.
"Gửi tới những người thường xuyên theo dõi các hoạt động của tôi, nhiều người đã đặt câu hỏi tại sao tôi không còn xuất hiện với vai trò người mẫu, trong khi sự nghiệp của các bạn bè tôi vẫn đang tiếp tục gặt hái những thành công, lý do là bởi tôi đã bị biến dạng nghiêm trọng sau khi thực hiện một liệu trình thẩm mỹ, việc này đã đưa lại kết quả hoàn toàn trái ngược với những gì mà tôi từng được hứa hẹn", Linda Evangelista chia sẻ.
Sự trở lại của Linda Evangelista không đi kèm những kỷ lục mới hay lịch diễn dày đặc như thời hoàng kim. Thay vào đó, cô trở thành gương mặt đại diện cho một cuộc đối thoại mới của ngành thời trang về tuổi tác, áp lực ngoại hình và sự hoàn hảo. Nếu ở thập niên 90, Linda được ngưỡng mộ vì vẻ đẹp gần như không tì vết, thì ngày nay, công chúng lại dành cho cô sự tôn trọng vì dám xuất hiện với tất cả những gì cuộc sống đã để lại trên gương mặt mình.
Ảnh: IGNV, Vogue, Reddit, Fendi, Donna Karan