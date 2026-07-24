Không phải ngẫu nhiên Suzy suốt nhiều năm được khán giả ưu ái gọi là "tình đầu quốc dân" của Hàn Quốc. Sở hữu những đường nét hài hòa, nụ cười trong trẻo cùng khí chất dịu dàng hiếm có, mỹ nhân sinh năm 1994 luôn nằm trong danh sách những gương mặt đẹp nhất xứ kim chi.

Mới đây, loạt hình ảnh với tạo hình tham dự 1 sự kiện thương hiệu của Suzy khiến cõi mạng chao đảo. Nữ thần Kpop ngày càng "lão hóa ngược", mang đến vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa cuốn hút khiến nhiều người ví cô như một "ma cà rồng" – càng theo thời gian càng trẻ trung và đẹp đến khó tin. Visual vừa mong manh vừa sắc sảo của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, nhiều cư dân mạng còn nhận xét tạo hình tóc đen - môi đỏ này cần được nhân bản vì quá sắc nét.

Topic trên diễn đàn Hàn Quốc gọi Suzy là "ma cà rồng".