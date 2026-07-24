Suzy bị gọi là "ma cà rồng"
Tạo hình mới với màu son đỏ khiến Suzy bùng nổ visual.
Không phải ngẫu nhiên Suzy suốt nhiều năm được khán giả ưu ái gọi là "tình đầu quốc dân" của Hàn Quốc. Sở hữu những đường nét hài hòa, nụ cười trong trẻo cùng khí chất dịu dàng hiếm có, mỹ nhân sinh năm 1994 luôn nằm trong danh sách những gương mặt đẹp nhất xứ kim chi.
Mới đây, loạt hình ảnh với tạo hình tham dự 1 sự kiện thương hiệu của Suzy khiến cõi mạng chao đảo. Nữ thần Kpop ngày càng "lão hóa ngược", mang đến vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa cuốn hút khiến nhiều người ví cô như một "ma cà rồng" – càng theo thời gian càng trẻ trung và đẹp đến khó tin. Visual vừa mong manh vừa sắc sảo của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, nhiều cư dân mạng còn nhận xét tạo hình tóc đen - môi đỏ này cần được nhân bản vì quá sắc nét.
Suzy gây ấn tượng với mái tóc đen suôn dài, dày mượt, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, càng tôn lên những đường nét thanh tú vốn đã rất nổi bật. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to long lanh cùng sống mũi cao và bờ môi đầy mang đến vẻ đẹp mong manh, trong trẻo đặc trưng. Tuy nhiên, chỉ với layout son đỏ, diện mạo của Suzy lập tức trở nên sắc sảo và quyền lực hơn hẳn. Sắc đỏ nổi bật không chỉ tạo điểm nhấn cho tổng thể mà còn làm bật làn da trắng mịn, gần như phát sáng dưới ánh đèn. Sự kết hợp giữa đường nét ngây thơ và thần thái rạng rỡ giúp nữ diễn viên toát lên sức hút vừa dịu dàng vừa bí ẩn, khiến nhiều người ví cô như một "ma cà rồng" đầy quyến rũ.
Suzy diện 1 set đồ tông đỏ rực rỡ ton sur ton, với phom dáng tối giản nhưng vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. Phần cổ chữ V cùng đường cắt gọn gàng giúp tổng thể thêm thanh thoát, trong khi thiết kế ôm nhẹ cơ thể khéo léo làm nổi bật vóc dáng mảnh mai, bờ vai thon và cánh tay nhỏ nhắn. Ngôi sao sinh năm hoàn thiện tạo hình thêm phần sang trọng, hút mắt với loạt trang sức với thiết kế tinh giản của Fred.
Không chỉ ở tạo hình mới, Suzy trước đó đã nhiều lần gây sốt mỗi khi kết hợp visual thanh thuần, trong trẻo với màu son đỏ cổ điển. Trái ngược suy nghĩ rằng son đỏ dễ khiến gương mặt trở nên sắc sảo hoặc già dặn, nữ diễn viên lại biến tông màu này thành "vũ khí" giúp nhan sắc thăng hạng. Sắc đỏ làm nổi bật làn da trắng mịn, đồng thời tạo điểm nhấn cho đôi môi căng mọng và những đường nét hài hòa trên gương mặt.
Mỗi lần xuất hiện với layout này, Suzy đều mang đến cảm giác vừa thanh lịch, gợi cảm vừa pha chút quyền lực, khác hẳn hình tượng "tình đầu quốc dân" nhẹ nhàng thường thấy. Sự cân bằng giữa nét ngây thơ vốn có và vẻ đẹp trưởng thành mà son đỏ mang lại đã giúp nhan sắc Suzy gây bão khắp cõi mạng.