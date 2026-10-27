Sunday Natural hợp tác cùng WIR Group: Lời giải đáp trao trọn an tâm cho hành trình nuôi con của mẹ Việt

Từ trăn trở của mẹ đến cái bắt tay chính ngạch chuẩn Berlin

Làm mẹ là hành trình đan xen giữa niềm hạnh phúc vô bờ và vô vàn nỗi lo lắng, âu lo: "Liệu sản phẩm này có thực sự an toàn và phù hợp với con?". Đặc biệt là với các dòng vi chất thiết yếu như Vitamin D3K2, việc tìm được sản phẩm chính hãng, giữ trọn chất lượng nguyên bản từ nhà máy sản xuất tại Đức đến tận tay con trẻ luôn là mong mỏi lớn nhất của mỗi phụ huynh.

Hiểu được tâm tư đó, ngày 17/10/2026 tại Hà Nội, thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu từ Đức – Sunday Natural – đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng WIR Group, công bố WIR Group là đơn vị phân phối độc quyền tại Việt Nam từ năm 2026. Sự kiện không chỉ đơn thuần là cột mốc hợp tác thương mại, mà còn là lời cam kết giúp các mẹ Việt hoàn toàn an tâm khi chọn vi chất cho con.

Đại diện Sunday Natural và WIR Group thực hiện nghi thức ký kết hợp tác chiến lược tại Việt Nam.

"Khu vườn mặt trời Sunday" – Hành trình trải nghiệm triết lý "Tinh chọn"

Đến với sự kiện, các khách mời và những người mẹ thông thái không khỏi ấn tượng khi bước vào không gian "Khu vườn mặt trời Sunday". Bằng sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ màn hình cảm ứng tương tác hiện đại và khu trải nghiệm đa giác quan, hành trình từ những nguyên liệu thiên nhiên thuần khiết đến từng giọt vi chất vàng đã được tái hiện vô cùng sinh động.

Trải nghiệm "Khu vườn mặt trời Sunday", khám phá nguồn gốc tinh sạch của TPBVSK Vitamin D3K2 MK7 Baby & Kind Sunday Natural.

D3K2 MK7 Sunday Natural: Dòng vi chất "Tinh chọn" trọn vẹn cho bé

Để giúp mẹ Việt trao gửi trọn an tâm, dòng sản phẩm TPBVSK Vitamin D3K2 MK7 Baby & Kind Sunday Natural được nghiên cứu và phát triển dựa trên những chuẩn mực khắt khe nhất từ Berlin:

Công thức phối hợp tối ưu: Kết hợp Vitamin D3 Sunferol® (chiết xuất từ lanolin) giúp tăng khả năng hấp thu canxi, cùng Vitamin K2 MK7 Sunquinone® đạt độ tinh khiết ~99,8% All-trans, giúp dẫn truyền canxi trúng đích vào hệ xương và răng.

Nền dầu dừa MCT hữu cơ: Sản phẩm sử dụng nền dầu dừa MCT hữu cơ, giúp hòa tan vi chất, nhẹ dịu và vô cùng êm ái với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Tiêu chuẩn "4 Không" an toàn: Kiên quyết loại bỏ hoàn toàn chất chất tạo ngọt, hương liệu, đường và phẩm màu. Đây chính là lời cam kết về một giọt vi chất thuần khiết, an lành bảo vệ con từ những ngày đầu đời.

Tọa đàm "D3K2 tinh chọn - Bố mẹ tin trọn": Giải mã tiêu chuẩn chọn vi chất an toàn cho con

Một trong những phần nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại sự kiện là tọa đàm "D3K2 tinh chọn - Bố mẹ tin trọn". Buổi thảo luận mang đến góc nhìn toàn diện về việc bổ sung vi chất cho trẻ, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn từ bác sĩ và những trải nghiệm thực tế từ các bậc phụ huynh:

Nền tảng y khoa vững chắc: Chuyên gia nhấn mạnh Vitamin D3K2 là bộ đôi hỗ trợ định hình hệ xương chắc khỏe, góp phần hỗ trợ tăng cường mật độ canxi và củng cố hệ miễn dịch. Bác sĩ lưu ý thêm, việc chú trọng bổ sung vi chất này không chỉ thiết yếu với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, mà có thể cân nhắc bổ sung cho mẹ từ giai đoạn mang thai và cho con bú. Đồng thời, điều cốt lõi khi lựa chọn nằm ở hàm lượng minh bạch, dạng dùng phù hợp, nguồn gốc tinh sạch và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Góc nhìn từ gia đình: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Giám đốc WIR Group chia sẻ, sự khắt khe của một người mẹ khi chọn sản phẩm cho con chính là thước đo để WIR Group lựa chọn sản phẩm phân phối.

Đồng hành cùng mẹ Việt: Thông điệp này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đại diện các hệ thống uy tín như NPP Hà Phương, Hằng Japan... Phụ huynh hiện đại đang dần thay đổi thói quen, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm nhập khẩu chính ngạch với nguồn gốc minh bạch để chăm sóc con yêu một cách an tâm nhất.

Tọa đàm Talkshow "D3K2 tinh chọn - Bố mẹ tin trọn" – Nơi chuyên gia và các mẹ chia sẻ hành trình chăm con thông thái.

Bùng nổ cảm xúc cùng tinh thần "Bé lớn khôn chuẩn Đức"

Không khí sự kiện được khuấy động với những giai điệu rộn ràng từ ca sĩ nhí Xệ Xệ cùng những bước chân catwalk hồn nhiên của dàn model nhí đã mang đến một không gian tràn đầy năng lượng. Hình ảnh những "Em bé chất" khỏe mạnh, tự tin sải bước trên sân khấu chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần "Bé lớn khôn chuẩn Đức" mà Sunday Natural Việt Nam hướng tới.

Màn trình diễn catwalk đầy tự tin của các em bé, thể hiện trọn vẹn tinh thần "Bé lớn khôn chuẩn Đức".

Sự hợp tác giữa Sunday Natural và WIR Group hứa hẹn sẽ là điểm tựa vững chắc, giúp các mẹ Việt thêm tự tin và an tâm trên mỗi chặng đường chăm sóc con yêu.

Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VITAMIN D3 + K2 MK7 200 IE + BABY&KIND

Công dụng: Bổ sung Vitamin D và Vitamin K2 cho cơ thể. Hỗ trợ tăng cường hấp thu canxi.

Nhập khẩu, công bố và chịu trách nhiệm chất lượng hàng hóa bởi: Công ty TNHH SUNDAY NATURAL VIỆT NAM

Địa chỉ: L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phân phối tại thị trường Việt Nam: CÔNG TY TNHH WIR GROUP

Địa chỉ: Tầng 8 - Tòa nhà CIC Tower, Số 1 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm số: 7143/2023/ĐKSP.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.