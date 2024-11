Sức hút từ phác đồ trẻ hoá Fotona 6D Diamond mới ra mắt của Aeslatek tại Việt Nam

Fotona 6D Diamond là phác đồ trẻ hoá do PGS.TS.BS.TTUT Phạm Hữu Nghị nghiên cứu, đem đến hiệu quả tái tạo làn da tươi trẻ, căng mịn lên tới 100%. Độ an toàn được nâng cao bởi phác đồ đã được kiểm nghiệm lâm sàng trước khi ra mắt, đảm bảo hiệu quả và an toàn cao.

Phác đồ trẻ hóa Fotona 6D Diamond do PGS.TS.BS.TTUT Phạm Hữu Nghị nghiên cứu và kiểm nghiệm lâm sàng

Giữ gìn vẻ đẹp thanh xuân với thành quả nghiên cứu của PGS.TS.BS.TTUT Phạm Hữu Nghị

Phác đồ trẻ hoá Fotona 6D Diamond được nghiên cứu và phát triển dựa trên ba yếu tố quan trọng: Sử dụng một trong những công nghệ laser hàng đầu thế giới; áp dụng công nghệ tái tạo sinh học; cùng kinh nghiệm thẩm mỹ lâu năm với đội ngũ bác sĩ tay nghề cao.

PGS.TS.BS.TTUT Phạm Hữu Nghị, Nguyên Chủ nhiệm Khoa Y học thực nghiệm Bệnh viện Quân đội 108 ( phụ trách Khu điều trị Laser); và hiện là Giám đốc chuyên môn của Phòng khám Aeslatek đã thực hiện nhiều nghiên cứu, góp phần nâng cao vị thế y học Việt Nam trên trường quốc tế. Bác sĩ được biết đến là một trong những người hoạt động tích cực trong lĩnh vực trị nám và trẻ hóa da với hai phác đồ laser đa mô thức Multi-Light và Multi-Layer đã được cấp chứng nhận tác quyền.

PGS.TS.BS.TTUT Phạm Hữu Nghị - một trong những chuyên gia về lĩnh vực trị nám và trẻ hoá

Với tâm và tầm của một thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Phạm Hữu Nghị luôn nỗ lực để mang những công nghệ chăm sóc da mới nhất đến với mọi khách hàng, liên tục nghiên cứu để tìm ra giải pháp hiệu quả trên hành trình trẻ hoá làn da, duy trì vẻ đẹp thanh xuân.

Fotona 6D Diamond - Bí quyết trẻ hoá da cho chị em phụ nữ Việc ra mắt Phác đồ trẻ hoá Fotona 6D Diamond của Aeslatek được kỳ vọng trở thành bước ngoặt đáng chú ý trong lĩnh vực trẻ hóa da, nhờ sự kết hợp giữa công nghệ Fotona SP Dynamis NX Line tân tiến, công nghệ sinh học hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu chuyên môn. Phương pháp này được giới thiệu mang đến tác động đa chiều, sử dụng 1 công nghệ với 6 đầu máy khác nhau giúp cải thiện tình trạng lão hoá trên da ở nhiều cấp độ. Đặc biệt, phác đồ trẻ hoá đã được kiểm chứng lâm sàng bởi chính đội ngũ cán bộ nhân viên cũng như đối tác thân thiết của Aeslatek.

Là một trong những đối tác thân thiết đồng hành cùng Aeslatek suốt chặng đường 10 năm phát triển, và cũng là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thẩm mỹ, chị Vân Anh - CEO Janami Beauty đã trực tiếp trải nghiệm phác đồ trẻ hóa Fotona 6D Diamond với mong muốn cải thiện tình trạng da chảy xệ, rãnh cười và bọng mắt.

Nữ khách hàng chia sẻ: "Là người luôn cẩn thận và kỹ lưỡng trong việc lựa chọn các phương pháp làm đẹp, tôi đã cân nhắc rất kỹ và cuối cùng quyết định chọn phác đồ trẻ hóa Fotona 6D Diamond của bác sĩ Nghị. Sau khi thấy được những thay đổi trên gương mặt mình tôi cũng mong muốn có thể đưa mẹ đến để điều trị sụp mí mắt không chỉ để cải thiện vẻ ngoài mà còn có thể dễ dàng hơn trong sinh hoạt. Hy vọng rằng với công nghệ mới và kinh nghiệm của bác sĩ Nghị, nhiều chị em phụ nữ khác có thể cải thiện được vấn đề thẩm mỹ cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống".

Chị Phạm Vân Anh – CEO Janami Beauty chia sẻ về trải nghiệm trẻ hóa Fotona 6D Diamond tại Aeslatek

Aeslatek - Hành trình đưa vẻ đẹp trở về tuổi thanh xuân

Aeslatek hy vọng rằng, việc cho ra mắt Phác đồ Fotona 6D Diamond sẽ giúp đem lại vẻ đẹp thanh xuân cho nhiều chị em phụ nữ, góp phần khẳng định uy tín của thương hiệu trong việc ứng dụng công nghệ laser hiện đại vào chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe.

Không những đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình cung cấp giải pháp làm đẹp tại Việt Nam, góp phần đem đến dấu ấn mới về trẻ hoá da, lấy lại vẻ đẹp thanh xuân đầy tự tin và rực rỡ, Fotona 6D Diamond còn là món quà tri ân sâu sắc, lời động viên dành cho chị em phụ nữ. Đây như một lời cam kết không ngừng đổi mới để tạo nên những dịch vụ tận tâm, uy tín nhất với mọi khách hàng.

Liên hệ qua website https://aeslatek.vn/ hoặc hotline 0949.967.319 để được tư vấn chi tiết

Địa chỉ: Số 44, ngõ 136 Đê La Thành (nay đổi thành đường Trung Phụng), phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.