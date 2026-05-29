Sữa Việt được Mỹ cấp bằng sáng chế, nhiều phụ huynh thêm yên tâm khi lựa chọn cho con

Những ngày gần đây, thông tin Công thức FDI có trong Nutifood GrowPLUS+ được Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp bằng sáng chế tiếp tục thu hút sự quan tâm trong nhiều hội nhóm mẹ và bé. Nhiều phụ huynh cho biết họ cảm thấy yên tâm hơn với lựa chọn mình đã tin dùng trước đó, trong khi một số mẹ bắt đầu tìm hiểu thêm về Nutifood GrowPLUS+ và các dòng sản phẩm có công thức FDI.

USPTO (Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ) - cơ quan trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ - hiện là một trong những hệ thống sở hữu trí tuệ có ảnh hưởng lớn trên thế giới, nơi nhiều doanh nghiệp toàn cầu đăng ký bảo hộ các công nghệ và sáng chế cốt lõi. Bằng sáng chế do USPTO cấp cho công thức FDI (Foundation of Digestion & Immunity) đã được Nutifood nghiên cứu từ năm 2020. Công thức FDI kết hợp bộ đôi dưỡng chất 2'-FL HMO và FOS (*), hướng đến mục tiêu xây dựng nền tảng "Đề kháng khỏe – Tiêu hóa tốt" cho trẻ. Trong đó, 2'-FL HMO là oligosaccharide tự nhiên có trong sữa mẹ, hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch của trẻ; còn FOS, Inulin là chất xơ hòa tan có nguồn gốc thực vật, giúp cân bằng lợi khuẩn đường ruột.

Theo đánh giá từ USPTO, điểm khác biệt của Công thức FDI nằm ở tỷ lệ kết hợp đặc thù giữa các thành phần 2'FL-HMO và FOS cùng hệ thống thử nghiệm lâm sàng cho thấy hiệu quả hỗ trợ đồng thời trên cả hệ tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ.

Trước thông tin Công thức FDI trong Nutifood GrowPLUS+ được Mỹ cấp bằng sáng chế, nhiều phụ huynh cho biết họ càng thêm tin tưởng với dòng sữa đã gắn bó cùng con suốt nhiều năm qua. Chị Lê Mai (36 tuổi) chia sẻ con gái chị là "tín đồ" của Nutifood GrowPLUS+ vì vị sữa dễ uống, độ ngọt vừa phải và hợp tiêu hóa.

"Trước giờ mình chọn GrowPLUS+ vì bé uống hợp và tiêu hóa tốt. Nay đọc thêm thông tin công thức được Mỹ cấp bằng sáng chế thì càng thấy yên tâm hơn với lựa chọn của mình. Thấy con tăng cân, phát triển tốt nên mình cũng giới thiệu thêm cho nhiều người quen", chị Mai nói.

Các chuyên gia Nutifood cho biết thêm, thay vì chỉ tập trung bổ sung một vài dưỡng chất, Nutifood lựa chọn hướng tiếp cận "xây nền" từ hai hệ thống then chốt là tiêu hóa và miễn dịch, hỗ trợ trẻ hấp thu và chuyển hóa dinh dưỡng hiệu quả trong những năm đầu đời.

Giống với chị Mai, gia đình chị Bạch Thảo (phường An Đông), từng cho con sử dụng nhiều sản phẩm sữa, và quyết định "chân ái" là Nutifood GrowPLUS+. "Bé nhà chị uống nhiều loại sữa rồi, nhưng hợp nhất vẫn là GrowPLUS+. Chị thấy bé ăn ngon miệng hơn, tiêu hóa ổn hơn nên cũng yên tâm cho dùng lâu dài", chị Thảo chia sẻ.

Chị cho biết cả hai bé trong nhà, cách nhau 3 tuổi, đều gắn bó với Nutifood GrowPLUS+ như một lựa chọn quen thuộc trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng hằng ngày.

"Trước đây, tôi chọn GrowPLUS+ vì thấy sản phẩm ứng dụng nền tảng khoa học dinh dưỡng châu Âu nhưng vẫn được nghiên cứu phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam. Nay biết công thức còn được Mỹ cấp bằng sáng chế, tôi càng yên tâm hơn với lựa chọn của mình", chị Thảo khẳng định.

Hiệu quả của công thức FDI đã được Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN) đánh giá thông qua nghiên cứu lâm sàng vào năm 2021. Kết quả cho thấy công thức Nutifood FDI hỗ trợ cải thiện các tình trạng rối loạn tiêu hóa thường gặp ở trẻ như biếng ăn, táo bón, tiêu chảy, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ nhỏ.

Để đạt cột mốc này, Nutifood đã trải qua hành trình dài xây dựng niềm tin với phụ huynh Việt thông qua các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ nhỏ. Theo Nutifood, quá trình đồng hành cùng phụ huynh nhiều năm cũng giúp doanh nghiệp nhận ra rằng điều các gia đình quan tâm không chỉ là trẻ tăng cân hay phát triển thể chất, mà còn là khả năng hấp thu dinh dưỡng và sức khỏe lâu dài của trẻ nhỏ. Đây cũng là một trong những động lực để Nutifood đầu tư nghiên cứu và phát triển Công thức FDI.

Lãnh đạo Nutifood công bố bằng sáng chế USPTO dành cho Công thức FDI tại sự kiện ngày 15/5

Công thức này trở thành yếu tố cốt lõi trong các sản phẩm GrowPLUS+, đáp ứng đa dạng nhu cầu tăng trưởng, đề kháng và tiêu hóa của trẻ em Việt Nam. Nhiều năm liền, GrowPLUS+ đứng đầu bảng xếp hạng về thị phần trong phân khúc sữa bột và sữa bột pha sẵn cho trẻ em trong nhiều năm liên tiếp, theo NielsenIQ.

Với nhiều phụ huynh, việc Công thức FDI được USPTO Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế không chỉ phản ánh năng lực nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp, mà còn góp phần củng cố niềm tin vào các lựa chọn dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến cơ sở khoa học và tính kiểm chứng của sản phẩm, cột mốc này cũng mang thêm giá trị tham chiếu để các bậc cha mẹ an tâm hơn trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và đồng hành cùng sự phát triển của con mỗi ngày.