Sữa tắm gội thảo dược Ong Bi ra mắt diện mạo mới, tăng cường công dụng dưỡng ẩm

Sau 3 năm ra mắt thị trường, sữa tắm gội thảo dược Ong Bi đã trở thành cái tên quen thuộc, được nhiều bố mẹ Việt tin tưởng lựa chọn để chăm sóc làn da nhạy cảm của bé. Sản phẩm là thành quả từ Trung tâm nghiên cứu Dược mỹ phẩm Hoa Linh với hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp có nguồn gốc từ tự nhiên, nơi đứng sau các thương hiệu nổi tiếng như dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân và kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu.

Dựa trên sự thấu hiểu làn da mỏng manh của bé yêu và sự lắng nghe tâm tư, phản hồi của các mẹ, mới đây Ong Bi đã ra mắt phiên bản mới với sự thay đổi ấn tượng về bao bì cùng công thức cải tiến, tăng cường công dụng dưỡng ẩm, mang đến trải nghiệm mới mẻ, tiện lợi khi sử dụng và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu chăm sóc và bảo vệ làn da của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Diện mạo mới hiện đại – nâng cao trải nghiệm của mẹ và bé

Ở phiên bản mới này, sữa tắm gội thảo dược Ong Bi đã thay đổi đáng kể về thiết kế bao bì, hướng đến một diện mạo hiện đại, đáng yêu và thân thiện hơn. Không chỉ tạo điểm nhấn về hình thức, bao bì mới còn chú trọng đến sự tiện lợi: thiết kế chai trong mờ gọn gàng, giúp mẹ dễ dàng thao tác trong quá trình tắm bé và quan sát được lượng dịch bên trong. Ngoài ra, các chi tiết ngộ nghĩnh và đáng yêu, tạo sự hứng thú cho bé, giúp giờ tắm trở thành thời gian vui vẻ, nhẹ nhàng, gắn kết mẹ và bé.

Thành phần cải tiến – tăng cường công dụng dưỡng ẩm

Không chỉ dừng lại ở cải tiến bao bì, Ong Bi còn chú trọng vào cải tiến công thức, bổ sung thành phần tăng cường công dụng dưỡng ẩm, giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, cho da và tóc bé luôn mềm mại mà không gây bết dính tóc.

Bên cạnh đó, sản phẩm vẫn giữ nguyên bảng thành phần chiết xuất từ thiên nhiên an toàn, lành tính: Trà xanh, Yến mạch, Lô hội, Kim ngân, Sài đất, Khổ qua, Chanh giúp làm sạch nhẹ nhàng, loại bỏ bụi bẩn trên da và tóc, chăm sóc và bảo vệ da bé, đồng thời giúp làm dịu mát da bé khi bị rôm sảy, mẩn ngứa, hăm tã…

An toàn, dịu nhẹ với tiêu chí 6 không

Để đảm bảo an toàn cho làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, sữa tắm gội thảo dược Ong Bi được sản xuất dựa trên tiêu chí 6 KHÔNG bao gồm: Không kích ứng da, không cay mắt, không chất tạo màu tổng hợp, không chứa paraben, không chứa cồn và không chứa các chất tẩy rửa mạnh như SLS và SLES.

Nhận cơn mưa lời khen từ các hotmom Việt

Kể từ khi ra mắt, sữa tắm gội thảo dược Ong Bi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các hotmom trên TikTok:

Trần Thanh Huyền, một mẹ bỉm sữa nổi tiếng, đã chia sẻ lý do tin chọn sữa tắm gội thảo dược Ong Bi: "Em này không chỉ làm sạch nhẹ nhàng, bảo vệ con khỏi bụi bẩn và vi khuẩn, mà còn giúp duy trì độ ẩm tự nhiên trên da bé nữa. Luna nhà Huyền từ lúc dùng thì trộm vía da mịn màng, không còn bị mẩn ngứa, rôm sảy hay hăm tã nữa luôn."

Với mẹ bỉm Ning Ngọc, ưu tiên lựa sản phẩm thiên nhiên an toàn cho bé, việc tìm được sữa tắm gội phù hợp thực sự là một điều đáng mừng: "Bé nhà mình rất hiếu động, cả ngày chạy nhảy khắp nơi, nhưng vì da con khá nhạy cảm nên mình luôn ưu tiên chọn những sản phẩm dịu nhẹ, an toàn từ thiên nhiên. Mình đã thử rất nhiều loại cho con nhưng phải đến khi tìm ra sữa tắm gội thảo dược trẻ em Ong Bi mình mới hài lòng." Chắc chắn rằng những sản phẩm an toàn như Ong Bi sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các mẹ có con nhỏ với làn da nhạy cảm.

Các hotmom Việt chia sẻ bí kíp chăm sóc da bé với Ong Bi

Với diện mạo mới, công thức cải tiến và những phản hồi tích cực từ các mẹ, sữa tắm gội thảo dược Ong Bi đã thể hiện tình yêu và trách nhiệm của thương hiệu trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng sức khỏe làn da cho những thiên thần nhỏ, giúp bé thoải mái vui chơi và phát triển khỏe mạnh.

