Sữa Colosmulti Pedia vừa bán ra có gì hot mà các bố mẹ bảo nhau mua về cho con uống?

Nếu đã làm cha mẹ, hẳn ai cũng hiểu cảm giác "bất lực" khi thấy con mình bỗng nhiên trở nên biếng ăn, biếng bú, khi ăn được thì lại khó tiêu, nôn trớ… Lâu ngày, nếu không kịp thời xử lý có thể dẫn đến chậm tăng cân, suy dinh dưỡng.

Dẫu ai cũng hiểu "sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ", nhưng nếu trẻ liên tục biếng ăn, biếng bú trong một thời gian dài thì bố mẹ nên nghĩ đến việc sử dụng thêm các loại sản phẩm hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa của trẻ, hạn chế các vấn đề liên quan đến ăn uống để trẻ có thể phát triển tối ưu nhất.

Sữa Colosmulti Pedia của Mama Sữa Non đang được nhiều mẹ Việt tin dùng cho trẻ biếng ăn, tiêu hóa kém

Trong số những sản phẩm đó, gần đây có dòng sữa non Colosmulti Pedia đang được nhiều phụ huynh Việt tin tưởng, tìm mua về cho con sử dụng. Sản phẩm này là thức ăn bổ sung và được ăn thêm cùng với sữa mẹ dùng cho trẻ trên 6 tháng tuổi và đã được chứng minh là mang lại hiệu quả vượt trội để trẻ lấy lại cảm giác ngon miệng, hạn chế tình trạng nôn trớ khi bú mẹ và ăn dặm.

Thành phần dinh dưỡng vượt trội

Thành phần chính trong Colosmulti Pedia là sữa bò non được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ với hàm lượng lên tới 14000mg trên mỗi 100gr sữa. Công ty của Mama Sữa Non Colosmulti cũng là công ty đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đưa sữa bò non nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam, khởi đầu phát triển các sản phẩm sữa non tại Việt Nam.

Các dòng sữa Colosmulti của Mama Sữa Non đều có nguồn nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp tại tập đoàn APS BioGroup Hoa Kỳ, sản xuất tại nhà máy G&P France với nhiều dây truyền công nghệ hiện đại đạt chuẩn GMP-WHO.

Colosmulti Pedia có hàm lượng thành phần vượt trội so với các loại sữa công thức khác trên thị trường

Công dụng của sữa non là cung cấp các kháng thể IgG và lượng lớn Lactoferrin ở thể dễ hấp thu nhằm hỗ trợ tăng sức đề kháng, giúp trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh, phát triển toàn diện hơn.

Bên cạnh đó là rất nhiều dưỡng chất có lợi cho trẻ trong những năm tháng đầu đời như Lysine, Taurine, DHA, chất xơ FOS, Lactium và các vitamin như A, B1, B2, B5, B6 và D3. Đặc biệt, thành phần của sữa Colosmulti Pedia còn có tinh chất men bia 1500mg/110gr với 21 axit amin hỗ trợ tốt trong quá trình tiêu hóa, phát triển hệ lợi khuẩn đường ruột, tăng khả năng hấp thu dưỡng chất và hạn chế tình trạng biếng ăn, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống…

Bao bì tiện lợi, thân thiện

Cái hay của việc được sản xuất bởi một công ty Việt là họ thấu hiểu rõ nhu cầu và cách sử dụng sữa của người Việt. Khí hậu Việt Nam thường nóng ẩm gần như quanh năm nên việc bảo quản sữa đúng cách là cực kì quan trọng.

Việc đóng gói từng túi nhỏ đủ pha mỗi lần tránh làm hỏng và giảm hương vị, chất lượng sữa

Vậy nên, thay vì đóng sữa trong lon thiếc với nắp cao su, mỗi lần mở ra là một lần sữa phải tiếp xúc với độ ẩm thì Colosmulti Pedia được đóng từng gói nhỏ với định lượng 16gr, vừa đủ để pha cho 1 lần sử dụng.

Nhờ đó, sữa sẽ được bảo quản tốt 100%, không lo hỏng, mốc, không ảnh hưởng đến hương vị và chất lượng sữa nếu để lâu và còn rất dễ mang theo khi ra ngoài.

Hương vị dễ uống, ngọt thanh

Khác với các loại sữa bột thường thấy trên thị trường, Colosmulti Pedia có hương vị ngọt thanh rất nhẹ nhàng, gần giống với sữa mẹ. Độ béo cũng chỉ vừa phải để tránh làm trẻ ngấy, khác hoàn toàn so với các loại sữa công thức khác.

Hương vị sữa ngọt thanh, nhẹ nhàng giống sữa mẹ giúp các bé dễ làm quen hơn, uống lâu không ngán

Nhiều mẹ Việt sau khi cho các bé uống cũng thấy hiệu quả rõ rệt, ăn ngon hơn, giảm biếng ăn, biếng bú lại ngủ sâu hơn, chiều cao và cân nặng đều cải thiện đáng kể.

Giá cả và nơi mua sữa non Colosmulti Pedia

