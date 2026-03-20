Sự xuất hiện được coi là "sách mẫu" cho các màn hở bạo trên thế giới, 12 năm vẫn còn hot vì 1 câu nói

Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ đêm 2 tháng 6 năm 2014 tại Lincoln Center, New York – nơi CFDA Fashion Awards (giải thưởng của Hội đồng Thiết kế Thời trang Mỹ) diễn ra. Nhưng khoảnh khắc Rihanna bước lên sân khấu nhận giải Fashion Icon of the Year từ chính tay Anna Wintour vẫn là một trong những hình ảnh bất tử nhất lịch sử thảm đỏ. Không chỉ là một bộ trang phục, đó là tuyên ngôn táo bạo, khẳng định Rihanna không chạy theo thời trang – cô chính là người định hình nó, phá vỡ mọi giới hạn và truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Toàn bộ outfit gây chấn động của Rihanna tại sự kiện CFDA Fashion Awards 2014. Ảnh: Instagram

Chiếc váy được Rihanna mặc hôm đó là một thiết kế được custom do NTK Adam Selman thực hiện. Đây là một kiệt tác gây sốc thực sự: váy lưới cá dài chạm sàn, hoàn toàn trong suốt, được đính thủ công hơn 230.000 viên pha lê Swarovski (con số chính xác theo Adam Selman trong phỏng vấn với ELLE chia sẻ). Không có lớp lót che chắn nào, đường cong cơ thể Rihanna lộ rõ mồn một – chỉ duy nhất một chiếc thong màu nude bên dưới. Để cân bằng giữa sự khiêu khích tột độ và vẻ sang trọng Old Hollywood quyến rũ, cô phối thêm găng tay opera dài, mũ durag đội đầu được đính pha lê và khăn choàng lông chồn màu hồng đào. Rihanna cũng lựa chọn giày của thương hiệu Manolo Blahnik cùng set trang sức Paul Morelli và Jacob & Co. để hoàn thiện outfit của mình.

Kết quả là một "naked dress" vừa xa hoa vừa táo bạo, được giới truyền thông gọi là " một trong những chiếc váy hở bạo đỉnh nhất lịch sử thời trang". Chỉ vài phút sau khi xuất hiện trên thảm đỏ, hình ảnh của Rihanna đã viral và được lan truyền khắp mạng xã hội Twitter, Instagram và YouTube.

Phản ứng từ công chúng và người hâm mộ bùng nổ mãnh liệt. Trên các nền tảng lúc ấy tràn ngập lời ngưỡng mộ. Dù có vài ý kiến tranh cãi về độ hở và tính "quá đà", đa số đều công nhận Rihanna xuất hiện đầy tự tin và trang phục của cô sẽ được ghi danh mãi mãi. Cho đến tận ngày nay, câu nói mà Rihanna chia sẻ trong bài phát biểu của mình vẫn còn được nhiều fan chia sẻ và trở thành một sound quen thuộc luôn có trong các viral clips về thời trang trên Tiktok hay Instagram reel:



"Fashion has always been my defense mechanism. Even as a child I remember thinking, 'She can beat me, but she cannot beat my outfit"." (Thời trang là lớp áo giáp của tôi. Ngay từ nhỏ tôi đã nghĩ: "Người ta có thể đánh tôi, nhưng không thể đánh bại outfit của tôi".)

Khoảnh khắc Rihanna diện chiếc váy xuyên thấu này không chỉ giúp nữ nghệ sĩ được ghi danh vào hàng ngũ "Fashion Icon" mà nó còn có tác động lớn đến ngành thời trang, mở ra kỷ nguyên "sheer dress" (váy xuyên thấu) hay crystal-embellished (đính pha lê dày đặc) lên tầm cao mới trên thảm đỏ. Adam Selman từ một nhà thiết kế ít tên tuổi (chủ yếu làm trang phục sân khấu) bỗng trở thành hiện tượng toàn cầu, mở ra sự nghiệp riêng với sự ủng hộ từ Rihanna. Xu hướng "visible thong" và "thả rông" được hồi sinh mạnh mẽ từ Y2K, lan tỏa rộng rãi trong các mùa sau.

Nhiều ngôi sao lấy cảm hứng rõ rệt: Kim Kardashian, Beyoncé với sheer crystal dress tại Met Gala, Bella Hadid, Zendaya… đều theo đuổi kiểu "gần như không mặc gì nhưng vẫn lấp lánh xa hoa".

Khoảnh khắc CFDA 2014 cũng mở ra kỷ nguyên Rihanna nữ hoàng thảm đỏ với hàng loạt look đỉnh cao tiếp theo như tại Met Gala hay các sự kiện khác. Chính cô sau này thú nhận tiếc nuối duy nhất: "I wish I had put crystals on the thong too!"(Giá mà tôi đính pha lê luôn lên chiếc thong thì hoàn hảo!).



Gần 12 năm sau, chiếc váy đính pha lê Swarovski ấy vẫn là minh chứng sống động cho triết lý của Rihanna: bạn sẽ không bao giờ thực sự stylish nếu không dám mạo hiểm. Một khoảnh khắc không chỉ đẹp – mà còn định nghĩa lại ranh giới giữa nghệ thuật, sự táo bạo, và sự tự tin trong thời trang hiện đại.



