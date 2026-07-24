Sự trở lại của dòng sản phẩm Nu-Derm® FX cải tiến: Giải pháp chăm sóc toàn diện và an toàn cho tình trạng nám má

Trong khuôn khổ sự kiện, Obagi Medical tái ra mắt hệ thống Nu-Derm® FX cải tiến. Với công thức ưu việt, dòng sản phẩm này hứa hẹn mang lại giải pháp chăm sóc toàn diện và phối hợp điều trị an toàn cho tình trạng rám má, đáp ứng xu hướng cá thể hóa trong chăm sóc da hiện nay cho các bác sĩ và người tiêu dùng.

Toàn cảnh Hội thảo

Xu hướng điều trị rám má: Cá thể hóa để hướng đến hiệu quả lâu dài

Rám/ Nám má là tình trạng rối loạn sắc tố mạn tính và phức tạp, liên quan đến nhiều cơ chế bệnh sinh khác nhau như tăng hoạt động melanocyte, tăng tổng hợp melanin, stress oxy hóa, viêm vi thể kéo dài, tổn thương do ánh sáng và quá trình lão hóa da. Do đó, việc chỉ tập trung vào một đích tác động đơn lẻ thường không đủ để mang lại hiệu quả bền vững. Theo các đồng thuận y khoa hiện nay, xu hướng điều trị đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiến lược đa cơ chế - phối hợp nhiều hoạt chất và phương pháp khác nhau nhằm tác động đồng thời vào các con đường hình thành sắc tố.

Đây cũng là xu hướng xuyên suốt được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo. Theo BS.CKI. Trần Nguyễn Như Hương – Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Anhy Medical Center, việc xây dựng phác đồ cá thể hóa dựa trên nguyên nhân gây bệnh của từng cá nhân là chìa khóa then chốt trong thực hành lâm sàng. Mỗi trường hợp nám má có thể chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau như nội tiết, ánh nắng, tình trạng viêm hay lão hóa da. Vì vậy, việc lựa chọn giải pháp điều trị phù hợp với từng giai đoạn và từng tình trạng da không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả điều trị mà còn giúp duy trì kết quả lâu dài.

BS.CKI. Trần Nguyễn Như Hương phát biểu tại Hội thảo

Nu-Derm® FX cải tiến: Giải pháp chăm sóc toàn diện với cơ chế tác động đa tầng

Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị đa cơ chế, Obagi Medical chính thức giới thiệu sự trở lại của hệ thống Nu-Derm® FX cải tiến. Sản phẩm được thiết kế để tác động khoa học lên đa cơ chế sinh học của quá trình hình thành sắc tố, giúp giải quyết triệt để từ gốc rễ tế bào đến bề mặt da. Nhờ cơ chế đồng vận hiệp lực, Nu-Derm® FX không chỉ tập trung vào các vùng sắc tố khu trú mà còn tối ưu hóa hiệu quả của các hoạt chất, từ đó cải thiện toàn diện tổng thể bề mặt làn da, từ độ sáng, độ mịn, kết cấu bề mặt cho đến các tổn thương do ánh sáng gây ra.

Ở bề mặt da, các sản phẩm Foaming Gel Cleanser, Nu-Derm Toner và Exfoderm Forte giúp làm sạch sâu, loại bỏ lớp tế bào sừng xỉn màu và tạo điều kiện để hoạt chất thẩm thấu hiệu quả hơn. Hoạt chất Sodium Lauroyl Oat Acids có nguồn gốc amino acid từ yến mạch giúp làm sạch dịu nhẹ, kết hợp với chiết xuất lô hội, cây phỉ và cây xô thơm giúp làm dịu, cấp ẩm và thông thoáng lỗ chân lông. AHA trong Exfoderm Forte làm lỏng liên kết tế bào sừng, thúc đẩy bong tróc lớp sừng già, đồng thời mở đường cho Alpha Arbutin và Retinol thẩm thấu sâu xuống lớp đáy.

Tại lớp thượng bì và lớp đáy, hệ thống Nu-Derm® FX phát huy cơ chế đồng vận của nhiều hoạt chất để tác động lên các giai đoạn khác nhau của quá trình hình thành sắc tố. Alpha Arbutin giúp ức chế cạnh tranh thuận nghịch, từ đó giảm quá trình tổng hợp melanin ngay từ gốc, đồng thời làm chậm quá trình trưởng thành và di chuyển của melanosome mà không làm tổn thương tế bào sắc tố. Vitamin C giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân oxy hóa, giảm tổn thương do ánh sáng và hỗ trợ kiểm soát quá trình hình thành sắc tố, trong khi Niacinamide hỗ trợ giảm vận chuyển melanosome, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ da và giảm các yếu tố gây viêm liên quan đến tăng sắc tố.

Hệ thống còn tối ưu khả năng dẫn truyền hoạt chất nhờ Glycerin và các thành phần dưỡng ẩm, giúp làm mềm lớp sừng, tăng độ thẩm thấu, đồng thời hỗ trợ giảm kích ứng trong quá trình điều trị. Song song đó, Niacinamide, Vitamin C, Tocopherol (Vitamin E) cùng các thành phần dưỡng ẩm và chiết xuất lô hội góp phần củng cố hàng rào bảo vệ da, chống oxy hóa, trung hòa gốc tự do và hạn chế sự vận chuyển melanin lên bề mặt da.

Độ an toàn cao và tính linh hoạt trong điều trị chuyên sâu

Khác với các sản phẩm làm sáng da đơn lẻ, Nu-Derm® FX được xây dựng như một hệ thống chăm sóc hoàn chỉnh từ làm sạch, cân bằng da đến chăm sóc chuyên sâu theo quy trình sáng và tối. Cơ chế đồng vận giữa các sản phẩm trong hệ thống giúp tối ưu hiệu quả của từng hoạt chất, cải thiện đồng thời độ sáng, độ mịn, kết cấu bề mặt da cũng như các tổn thương do ánh sáng gây ra.

Để tăng cường hiệu quả điều trị, Nu-Derm® FX có thể kết hợp cùng Retinol vào ban đêm nhằm thúc đẩy chu kỳ thay mới tế bào, tăng cường khả năng thẩm thấu của các hoạt chất làm sáng da đi sâu vào lớp hạ bì, từ đó cải thiện tăng sắc tố.

Đặc biệt, nhờ sở hữu các hoạt chất an toàn và hoàn toàn không chứa Hydroquinone, hệ thống Nu-Derm® FX chứng minh tính ứng dụng linh hoạt trong nhiều giai đoạn chăm sóc và phân phối điều trị nám má, phù hợp với các quy trình dài hạn. Ngoài ra, hệ thống Nu-Derm® FX còn là giải pháp bổ trợ đắc lực khi phối hợp cùng các liệu trình công nghệ cao tại phòng khám như laser, IPL/BBL, peel da hoặc mesotherapy. Sự kết hợp này đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị nền da trước điều trị, tăng cường khả năng phục hồi sau các liệu trình chuyên sâu, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ tăng sắc tố sau viêm (PIH).

Hiệu quả và độ an toàn của Nu-Derm® FX đã được ghi nhận thông qua các nghiên cứu trong nước và quốc tế. Theo kết quả nghiên cứu Nu-Derm® FX của trung tâm nghiên cứu độc lập, sau 4 tuần sử dụng theo liệu trình, đặc biệt khi kết hợp Retinol, 78,4% người dùng ghi nhận tình trạng tăng sắc tố được cải thiện; 67,7% cảm nhận bề mặt da mịn màng và giảm thô ráp; 59,5% nhận thấy làn da rạng rỡ, sáng khỏe hơn.

Ông Ryan Trần - Tổng giám đốc Obagi Medical Việt Nam cho biết: "Trong hơn ba thập kỷ qua, Obagi Medical luôn theo đuổi mục tiêu phát triển các giải pháp chăm sóc da chuyên sâu dựa trên nền tảng khoa học vững chắc. Sự kiện ra mắt trở lại của hệ thống Nu-Derm® FX với công thức cải tiến là minh chứng cho cam kết không ngừng đổi mới của chúng tôi, nhằm mang đến những lựa chọn chăm sóc và phối hợp điều trị an toàn, hiệu quả và tối ưu hóa theo nhu cầu thực tế của cả bác sĩ lẫn người dùng. Đây cũng là bước đi khẳng định sự ưu tiên và cam kết gắn bó lâu dài của Obagi Medical tại thị trường Việt Nam. Thời gian tới, Obagi Medical sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng da liễu Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo liên tục, nghiên cứu và chia sẻ kiến thức chuyên môn".

Ông Ryan Trần - Tổng giám đốc Obagi Medical Việt Nam (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho Chủ tọa và các báo cáo viên

Obagi là thương hiệu chăm sóc da đến từ Mỹ với hơn 35 năm dẫn đầu cách mạng chuyển hóa làn da. Với hàng thập kỷ nghiên cứu lâm sàng, áp dụng công nghệ sản xuất tân tiến và nguyên liệu, chúng tôi tự hào mang lại kết quả rõ rệt cho mọi vấn đề da, mọi loại da và mọi tông màu da.

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