Sự kiện gặp mặt thí sinh vòng chung kết Art Hair Award Vietnam 2023: Thấu hiểu và kết nối

NTK An ST: “Khi An nhận lời đồng hành cùng cuộc thi, An thật sự bất ngờ bởi chất lượng tuyệt vời của các thí sinh. Họ không chỉ đẹp mắt và chỉn chu về hình thức, mà còn trở thành những đại diện xuất sắc cho thế hệ trẻ, với gu thẩm mỹ cao và ổn định. An nhận thấy rằng các thí sinh không chỉ biết cách làm đẹp mà còn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về các xu hướng và phong cách. Họ biết cách tận dụng tài năng và sự sáng tạo của mình để tạo ra những tác phẩm tuyệt đẹp và độc đáo.”