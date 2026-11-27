Tròn một năm có mặt tại Việt Nam, thương hiệu mắt kính Nhật Bản JINS góp phần thúc đẩy xu hướng tối giản chuẩn Tokyo bằng những thiết kế nhẹ và dễ ứng dụng.

Người trẻ đeo kính để định hình phong cách

Trong phong cách thời trang của giới trẻ và dân văn phòng tại các thành phố lớn, tinh thần tối giản (Minimalism) mang dấu ấn Tokyo ngày càng được yêu thích. Thay vì chọn phụ kiện cầu kỳ hay phô trương logo, nhiều người ưu tiên những món đồ có đường nét gọn gàng, bảng màu trung tính để dễ phối từ sơ mi công sở đến trang phục dạo phố cuối tuần.

JINS thu hút người dùng trẻ chỉ sau một năm có mặt tại Việt Nam (ảnh: JINS)

Trong dòng chảy đó, quan niệm đeo kính cũng thay đổi rõ rệt. Người trẻ lựa chọn gọng kính dựa trên sự hài hòa với đường nét gương mặt, phong cách ăn mặc và hình ảnh mà họ muốn xây dựng. Một thiết kế phù hợp có thể trở thành điểm nhấn tinh tế ngay cả khi kết hợp cùng những bộ trang phục đơn giản hay lối trang điểm nhẹ nhàng. Bên cạnh kính cận, kính không độ cũng được nhiều người lựa chọn để linh hoạt thay đổi phong cách. Sự yêu thích dành cho thẩm mỹ tối giản cũng kéo theo mong muốn được trải nghiệm gần hơn văn hóa thời trang bản địa Nhật Bản.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng JINS Aeon Mall Tân Phú Celadon (ảnh: JINS)

Dấu ấn một năm của JINS với người Việt trẻ: Nhẹ nhàng, tinh tế và "hợp ví"

Nắm bắt tâm lý này, suốt một năm hoạt động tại Việt Nam, JINS định vị sản phẩm như một phụ kiện thời trang hằng ngày thay vì thiết bị y tế khô khan. Theo đuổi triết lý "Magnify Life", thương hiệu tập trung vào việc làm chiếc kính trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu nhất khi sử dụng.

JINS gây ấn tượng với người trẻ với gu thời trang tinh tế và tối giản (ảnh: JINS)

Mang tinh thần tối giản đặc trưng của Tokyo vào từng thiết kế, các mẫu gọng kính JINS chú trọng đường nét thanh mảnh, bảng màu nhã nhặn và phom dáng phù hợp với đặc điểm gương mặt người châu Á. Từ những dáng gọng tròn cổ điển đến phom vuông hiện đại, mỗi lựa chọn đều hướng đến sự hài hòa giữa tính thẩm mỹ và khả năng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Bên cạnh kiểu dáng, trọng lượng nhẹ còn giúp người dùng có thể đeo kính suốt ngày dài làm việc mà không thấy nặng hay khó chịu. Mức giá trọn gói vừa túi tiền cũng giúp việc sở hữu từ hai đến ba chiếc kính để thay đổi theo trang phục trở nên khả thi hơn với số đông người trẻ.

Khu vực trưng bày dòng kính Airframe siêu nhẹ tại cửa hàng JINS (ảnh: JINS)

Đặc quyền tri ân nhân dịp tròn một năm

Đánh dấu cột mốc tròn một năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, JINS tổ chức chuỗi hoạt động tri ân tại các hệ thống cửa hàng. Đây cũng là dịp thương hiệu kết nối sâu hơn với cộng đồng yêu thích phong cách Nhật thông qua các phần quà thực tế.

JINS tri ân khách hàng với nhiều cơ hội trúng thưởng hấp dẫn

Cụ thể, từ ngày 20/11/2026 đến 20/12/2026, khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 3 triệu đồng tại hệ thống cửa hàng JINS ở TP.HCM sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với các giải thưởng hấp dẫn, bao gồm chuyến du lịch Nhật Bản dành cho hai người với tổng trị giá lên đến 120 triệu đồng, iPhone 18 Pro 256GB và voucher mua kính trị giá 5 triệu đồng. Song song đó, JINS còn áp dụng ưu đãi giảm giá đến 50% cho các dòng sản phẩm chọn lọc trên toàn quốc. Khách hàng có hóa đơn từ 2 triệu đồng còn được nhận sổ tay kỷ niệm trong thời gian từ 15/11 đến 30/11/2026 (ngoại trừ cửa hàng AEON MALL Hạ Long).

Sau một năm hiện diện tại Việt Nam, JINS tiếp tục lan tỏa triết lý "Magnify Life" thông qua những thiết kế kết hợp giữa tinh thần thời trang tối giản Nhật Bản, sự thoải mái và tính ứng dụng trong đời sống thường nhật. Khi chiếc kính không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ thị lực mà trở thành một phần trong cách mỗi người thể hiện cá tính và phong cách sống. JINS mong muốn đồng hành cùng người Việt trẻ trên hành trình khám phá những góc nhìn mới, bắt đầu từ chính chiếc kính họ lựa chọn đeo mỗi ngày.