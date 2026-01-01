Những sự cố vốn không còn xa lạ với dàn sao khi đi dự event, nhưng mỗi lần xảy ra vẫn đủ sức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Mới đây, Uyển Ân bất ngờ thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem với khoảnh khắc gặp trục trặc về makeup khi tham dự buổi công chiếu phim. Tuy nhiên, thay vì lúng túng hay né tránh, em gái Trấn Thành lại ghi điểm nhờ thái độ điềm tĩnh, bình tĩnh tự xử lý vấn đề. Không những thế, nhan sắc qua ống kính zoom cận của nữ diễn viên còn được nhiều người khen giống chị dâu Hari Won và Triệu Lộ Tư.

Uyển Ân gặp sự cố với makeup khi xuất hiện tại 1 sự kiện mới đây. (Nguồn: disoisaodi)

Cụ thể, phần mi giả ở đuôi mắt của Uyển Ân có chút xô lệch, khiến tổng thể layout không còn trọn vẹn như lúc ban đầu, đặc biệt dưới ánh đèn sự kiện khá gắt. Tuy nhiên, thay vì làm lu mờ nhan sắc, chi tiết này lại vô tình khiến nhiều người chú ý hơn đến vẻ ngoài tươi tắn, biểu cảm tự nhiên của nữ diễn viên. Sau khi được Trấn Thành nhắc nhở, mỹ nhân sinh năm 1999 đã tự dùng điện thoại để chỉnh lại phần mi giả một cách nhanh chóng, xuất hiện trên thảm đỏ với diện mạo hoàn chỉnh nhất.

Có thể một phần do cười tươi, phần mắt trùng xuống nên mi giả của Uyển Ân đã bung ra. Ngay sau khi phát hiện, nữ diễn viên đã nhanh chóng tự chỉnh lại sự cố.

Đặc biệt, điều giúp Uyển Ân chiếm trọn tình cảm của người xem chính là visual xinh đẹp, ngọt ngào. Layout makeup của nữ diễn viên vẫn theo hướng nhẹ nhàng với tông hồng đào chủ đạo, lớp nền vừa vặn để lộ làn da sáng và mịn. Đôi mắt được nhấn bằng eyeliner mảnh, phấn mắt tán nhẹ, hàng mi cong dù gặp “sự cố” nhưng vẫn được xử lý kịp thời. Son môi màu hồng đất giúp tổng thể gương mặt thêm hài hòa, trẻ trung. Chính biểu cảm thoải mái cùng nụ cười tươi tắn đã giúp Uyển Ân ghi điểm, biến một khoảnh khắc kém hoàn hảo thành chi tiết rất đời và dễ tạo thiện cảm.

Ống kính zoom cận nhưng Uyển Ân vẫn ghi điểm trọn vẹn nhờ đường nét thanh tú cùng làn da mịn màng.

Dù gặp sự cố nhưng nhan sắc của Uyển Ân vẫn nhận về nhiều lời khen, thậm chí, nhiều người còn cho rằng cô giống Hari Won và Triệu Lộ Tư.

Cận cảnh layout makeup của Uyển Ân. Kiểu tóc xoăn xõa bồng bềnh càng tôn lên visual thanh tú của em gái Trấn Thành. (Nguồn: IGNV)