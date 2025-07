Stylist của loạt sao hot - Điền 70s: Thời trang là phải vui, không phong cách nào mình chưa thử

Nếu là một người theo dõi mảng thời trang Việt, chắc hẳn bạn sẽ không còn xa lạ với Điền Huyền Linh, hay còn được biết đến nhiều hơn bằng cái tên Điền 70s. Cô là một trong những stylist nổi tiếng đứng sau tạo hình của nhiều nghệ sĩ, dự án hay bộ hình thời trang ấn tượng. Stylist sinh năm 1995 đã tạo nên dấu ấn riêng trong làng mốt bằng cách kết hợp nét hoài cổ với hơi thở đương đại, mang đến những hình ảnh thời trang vừa độc đáo, cuốn hút lại đa dạng phong cách. Không chỉ là một stylist, Điền70s còn được xem như người kể chuyện bằng thời trang. Sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng, cùng khả năng sáng tạo vượt ngoài khuôn khổ đã giúp Điền70s nhanh chóng ghi dấu trong lòng công chúng và giới chuyên môn.

Các bộ ảnh do Điền70s thực hiện thường mang tính kể chuyện cao, từ không gian, ánh sáng đến cách phối đồ. Một trong những dự án đáng chú ý là khi cô hợp tác với các nghệ sĩ như Đen Vâu, Vũ, Suboi hay Thảo Nhi Lê, mang đến hình ảnh vừa nghệ thuật vừa gần gũi. Cô cũng là stylist đứng sau nhiều bộ hình ấn tượng trên các tạp chí như Elle và Heritage Vietnam, hợp tác với các thương hiệu lớn như Chanel, Dior, Gucci, và những nhà thiết kế Việt như Công Trí, Lâm Gia Khang…





Thời trang là story telling, phải vui và phải được thử

Hi Điền, thời trang với bạn là gì?

Thực ra mình đến với thời trang bắt nguồn từ thú vui cá nhân, phải vui mới là thời trang. Từ những điều đơn giản như việc mình thích mặc gì, câu chuyện của mình là gì, hôm nay mình cảm thấy thế nào - tất cả chính là thời trang trong mình.

Nghệ danh Điền70s hình như xuất phát từ sự hứng thú của bạn với phong cách Retro, vậy tại sao không phải là Điền60s, 80s hay 90s?

Mình thích những khoảng thời gian thập niên khác nhau của thời trang vì nó đều phản ánh thực trạng xã hội, cuộc sống con người. Kể cả 20s, 30s, 40s mình đều thích. Mỗi thời kỳ đều có cái hay riêng nhưng việc chọn số 7 chỉ đơn giản vì đây là con số mình thích.

Học truyền thông ở RMIT rồi rẽ ngang sang thời trang, điều gì đã khiến bạn đưa ra quyết định này? Truyền thông và thời trang cũng khá liên quan tới nhau, có bao giờ bạn nhận thấy những gì mình học được từ ngành này có thể bổ trợ hay giúp bạn làm tốt hơn công việc thời trang hiện tại không?

Hồi đấy là mình vào Sài Gòn làm marketing bên ELLE. Lúc đó bên ELLE đang tuyển vị trí stylist và mình được hỏi có muốn thử không. Tâm thế mới đi làm nên cái gì cũng muốn thử. Hồi đó không bao giờ nghĩ sẽ làm thời trang dù rất thích nhưng lúc đó muốn học hỏi và muốn tự lập nên cơ hội đến thì nắm bắt thôi. Không ngờ cũng thành nghề chọn người và làm đến tận bây giờ. Cũng xem như là 1 cái duyên rất may mắn!

Phải thừa nhận việc xuất phát điểm từ truyền thông bổ trợ rất nhiều cho Điền khi làm thời trang. Vì mình không có chuyên môn như các bạn học về thời trang hay thiết kế thời trang nên cách mình styling hầu hết là dựa trên câu chuyện. Mình đang làm về ai, câu chuyện người ta như nào, người ta muốn hướng đến thông điệp gì, khán giả của họ là ai? Tất cả những câu hỏi này luôn được Điền đặt ra. Mình gọi đây là story telling, là visual art chứ không phải kiểu “ồ bộ này đang trend, bộ này đang đẹp, mình phải làm”, đó lại không phải thế mạnh của mình. Thời trang của Điền thiên về câu chuyện, cảm xúc nhiều hơn, muốn câu chuyện thời trang của mình có thể đem cảm xúc đến với người xem. Mình nghĩ những điều này đều học được từ truyền thông.

Đã có lúc nào bạn cảm thấy muốn từ bỏ thời trang để quay về với chuyên ngành ban đầu mình theo học?

Mình nghĩ bản thân cũng đã lỡ mất khoảng thời gian đó rồi. Vì truyền thông là 1 nghề khó, cần thời gian học hỏi và trau dồi nhiều. Như mình có 1 người chị sinh đôi học về marketing và livestream, mọi thứ đều không ngừng thay đổi nên nếu giờ quay lại sẽ khó để bắt nhịp kịp.

Trong 1 số talk trước đây, Điền từng nói cách mình styling cho người khác cũng đến từ cách bạn styling cho chính mình, mà gout của Điền thì thiên về hướng cá tính hơn. Phải chăng vì thế nên bạn thường hợp tác nhiều hơn với người có bản sắc mạnh mẽ như Suboi, Marzuz, Thảo Nhi Lê? Bạn có bao giờ gặp xung đột khi làm việc với nghệ sĩ cũng cá tính giống mình chưa?

Với 1 bộ đồ, mình luôn đặt ra những câu hỏi như mình cảm thấy thế nào và mình muốn được là ai. Khi mình bắt đầu personal styling cũng tương tự, mình sẽ hỏi anh/chị đang cảm thấy thế nào, câu chuyện của anh/chị là gì, anh/chị muốn trở thành ai. Điền mong có thể biến việc styling không chỉ đơn giản là thời trang mà có thể kể được câu chuyện của họ.

Còn về việc bất đồng quan điểm chắc chắn không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, mình luôn quan niệm mỗi khi làm stylist là phải học về người ta và phải được thử. Vì có thể ý tưởng là vậy nhưng khi áp dụng lên lại khác, từ nhiều yếu tố như vóc dáng, nước da, thị hiếu công chúng. Cũng giống như việc mua hàng online, thấy ảnh trên mạng rất đẹp nhưng khi mặc lên chưa chắc đã hợp. Trong suốt quá trình làm thời trang, Điền chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một phát ăn ngay và mình cũng không muốn như vậy. Để một phát ăn ngay thì phải styling rất an toàn, một phong cách mà nghệ sĩ đã từng mặc rồi nhưng nếu vậy thì đâu cần đến mình. May mắn là những người làm việc cùng Điền đều đủ tin tưởng để cho mình thử những idea mới. Sẽ có những bất đồng, sẽ có những lần thử sai nhưng việc này cần phải có.

Khi có lời mời styling cho các nghệ sĩ có hình ảnh và gout ăn mặc khác mình, Điền có bao giờ muốn từ chối, thấy ngại hay gặp khó khăn gì không? Làm sao để dung hòa insight của mình và insight của khách?

Khi nhận được lời mời styling, cảm xúc đầu tiên chắc chắn rất vui nhưng mình cũng rõ ràng với họ là nếu muốn làm việc lâu với nhau thì phải hợp nhau. Với những người mình đảm nhiệm personal stylist đều có sự giống và khác. Khác thì là về style, phong cách nhưng giống ở việc họ đều là những người phụ nữ độc lập và cá tính. Đó cũng là điều mình tận hưởng để có thể thử thách bản thân với những hình ảnh khác nhau. Khi nhắc đến hình ảnh người phụ nữ độc lập, ta thường tưởng tượng ra hình ảnh business woman, mặc com-lê nhưng với mình người phụ nữ độc lập có thể được khắc họa qua nhiều phiên bản. Việc thể hiện được những phiên bản đó khiến mình cảm thấy rất vui.

Câu chuyện dung hòa insight của bản thân với insight của khách với Điền cũng là phải thử. Vì xuất phát từ truyền thông nên mình thường nhìn thời trang dưới góc độ truyền thông. Mình coi thời trang như việc giao tiếp, nếu người ta không thích ý tưởng của mình thì mình phải thuyết phục. Mình không được thuê để tìm đồ mà được thuê để định hướng hình ảnh nên nếu họ bảo không mà mình từ bỏ thì đó không phải là Điền. Mình nghĩ việc dung hòa không phải là mình nhường 1 bước, họ nhường 1 bước mà phải là 2 người cùng thống nhất chung 1 ý kiến thì mới đi đến kết quả tốt.

Kho báu trong sáng tạo chính là có thời gian và không gian để tìm hiểu

Có tạo hình/phong cách/concept nào Điền thích nhưng chưa thử làm chưa? Nếu có, bạn nghĩ nghệ sĩ hay KOL nào sẽ hợp nhất?

Chưa concept nào là mình chưa thử. Vì Điền bắt đầu ở báo nên cũng được thử đa dạng nhiều concept. Hơn nữa, cũng vì là báo nên cũng sẽ có những giới hạn nhất định, dạy cho mình cách sáng tạo trong khuôn khổ. Thời gian đó mình đã có cơ hội styling cho cả nam giới, những concept truyền thống… nhờ vậy mà giúp mình nhận ra dù ở trong khuôn khổ nhưng cũng hoàn toàn có thể làm cho nó bùng nổ.

Với nghệ sĩ, nhu cầu hình ảnh của họ luôn cần phải thay đổi và update nên Điền cũng khuyên mọi người có thể làm với mình một thời gian, sau đó đổi sang người khác. Chuyện đó với mình rất bình thường. Cũng giống như bạn bè, sẽ có những người chỉ đồng hành với ta trong 1 khoảng thời gian nhất định, không liên quan đến những lý do cá nhân, chỉ là ai cũng phải bước tiếp trên hành trình mới. Ngày trước Điền làm việc với Thu Anh Hồ, bạn là một người phụ nữ cá tính, menswear mặc rất đẹp nhưng sau khi làm được 2-3 năm, cảm thấy không còn gì để mới hơn giữa 2 cá thể này nên quyết định tách nhau ra. Người ta cũng phải tìm hướng đi khác mà mình cũng phải khai phá nguồn sáng tạo mới.

Mình thấy Điền không chỉ đơn thuần là styling quần áo mà còn sáng tạo nhiều concept. Đây cũng là 1 phạm trù khó vì phải lên đồ sao cho hợp với vibe của concept, vậy bạn thường mất bao lâu và vận dụng những kỹ năng gì để “giải đề”?

Cái này cũng hên xui, có lúc nhanh lúc lâu, phụ thuộc vào nguồn cảm hứng của mình. Tuỳ concept và thời điểm, có những khi mất hẳn 2 tuần nhưng có lúc chỉ 2-3 ngày hoặc nhìn phát nảy ra ý tưởng luôn. Còn kĩ năng với mình là điều cần thiết để sản phẩm làm ra chất lượng. Không thể làm về thời trang mà những định nghĩa cơ bản như NTK, phong cách hay cách ứng dụng trang phục trên cơ thể con người lại không nắm rõ. Ngoài ra, cần có thêm sự hiểu biết về thị trường Việt Nam, thị hiếu công chúng để tìm ra những cái matching và có thể bổ trợ cho concept mà mình đang làm. Khi làm đồ, Điền coi nó như một câu chuyện, không chỉ đơn thuần là quần áo và concept cũng là 1 phần của thế giới đó. Có nhiều người làm concept giỏi hơn mình nhưng chắc kỹ năng tốt nhất làm nên Điền70s hiện tại chính là trí tưởng tượng.

Bạn thấy việc styling cho nghệ sĩ với cho brand, cái nào khó khăn và tốn nhiều công sức hơn? Và giữa việc styling cho brand làm đồ truyền thống như áo dài, áo yếm.. với các brand làm đồ hiện đại, thậm chí đi theo hướng sexy táo bạo, bạn thấy tự tin với việc nào hơn?

Thực ra nghệ sĩ cũng là 1 brand, đều cần được định hình và nhìn nhận dưới góc độ công chúng. Tất nhiên là brand cũng mang cá tính, cảm xúc riêng nhưng với mình, nghệ sĩ có chút vui hơn vì họ có thể tiếp xúc, tương tác trực tiếp và khơi dậy được cho mình nhiều cảm hứng mới. Nhưng cũng có mặt trái là không thể được ổn định như khi làm với brand. Do đó, mình không nghĩ cái nào dễ hơn mà mỗi cái đều mang lại những thú vui riêng.

Mình thì nhạc nào cũng nhảy được. Điền không quan niệm vẻ đẹp của người phụ nữ phải phô ra mới là đẹp. Tuổi trẻ bạn có thể nóng bỏng và show ra một cách đầy táo bạo, xuất sắc nhưng người phụ nữ đi theo thời gian, có sự trưởng thành và tinh tế thì từ dáng đi, hành động cũng đều mang vẻ đẹp. Cái khó của mình là phải cảm nhận được cả 2 vẻ đẹp đó một lúc.

Khi làm với brand truyền thống thì chắc chắn Điền phải cẩn trọng hơn vì không được ảnh hưởng và lạm dụng văn hoá. Lúc đó cần nhiều thời gian để tìm hiểu và nghiên cứu - may mắn đây đều là kỹ năng sở trường mà truyền thông giúp mình học được. Việt Nam là một quốc gia đa dạng và giàu về văn hoá nên nếu tìm tòi kĩ, mình nghĩ còn có thể ứng dụng nhiều thứ hơn nữa cho nghệ thuật. Nhờ vậy mà mình mới có thể nhận ra tại sao hồi đó con người lại mặc như vậy, nón quai thao và nón ba tầm khác gì nhau, nhờ đó mới có thể làm đúng được. Điền nghĩ việc cho bản thân thời gian và không gian để tìm hiểu, đó chính là kho báu trong sáng tạo.

Lần styling nào truân chuyên nhất với bạn?

Giờ đều đi qua hết rồi nên cảm thấy cái nào cũng ổn, còn lúc làm dự án thì đều khó khăn như nhau. Nhưng một trong những lần khó khăn nhất chắc là khi Điền làm fashion show của Daphale. Lúc đó phải có khoảng 74 bộ đồ phải styling, rồi styling cho cả khách mời, ca sĩ. Khối lượng công việc quá nhiều nhưng chỉ có mình, thêm 1 bạn trợ lý chạy dự án cùng sự hỗ trợ và team Daphale. Đó là lần đáng nhớ nhất. Mình nhớ chính xác dự án chạy trong 6 tháng và không thể đếm được đã phải fitting bao nhiêu lần.

Đẹp là 1 chuyện nhưng mình thấy styling cũng là cách để chúng ta truyền tải thứ gì đó. Điền nghĩ sao, thông điệp mà bạn muốn gửi gắm qua styling là gì?

Ngoài thông điệp riêng của nghệ sĩ, cá nhân mình mong mọi người đều cảm thấy sự thích thú. Như mình cũng nói ban đầu thời trang nên là vui. Mỗi khi mình đi đến 1 vùng đất khác nhau để lấy cảm hứng sáng tạo thì mình mong thành phẩm có thể khiến người xem cảm thấy vui và tự hào. Ví dụ như khi mình mặc đồ hoặc styling cho phụ nữ thì đều mong họ cảm nhận được vẻ đẹp mà không nhất thiết phải có 1 body gầy, chuẩn chỉnh mới có thể đẹp.

Nếu không nhận job, Điền làm gì vào 1 ngày rảnh rỗi?

Chủ yếu là mình chăm con, tập thể dục, làm việc nhà, xem phim. Đi cafe thì chắc 1 tuần 1 lần.

Việc ăn mặc của Điền thay đổi như thế nào trước và sau khi có em bé?

Trước đây phong cách của Điền có phần sexy, táo bạo hơn nhưng sau khi có em bé thì đã “tém tém” lại. Mình kết nối nhiều hơn với tính nữ của bản thân. Không phải trước đó mình mặc đồ không nữ tính mà sự nữ tính đó mang thiên hướng tấn công, mạnh mẽ nhiều hơn dịu dàng. Còn hiện tại mình góp nhặt cho bản thân nhiều hơn và cảm thấy tự tin với sự nữ tính đó. Những item váy vóc nhẹ nhàng, nền nã hoa nhí rồi bồng xòe giờ mình mặc thường xuyên hơn. Cảm thấy có em bé song sến ngang, dịu hẳn.

Điều đầu tiên Điền làm khi thấy burn out là gì? Và điều gì bạn chắc chắn sẽ cho vào blacklist khi rơi vào cảnh này?

Mình phải off social, ngừng nói chuyện với mọi người. Không phải do mình không yêu quý mọi người mà đây là giai đoạn mình nên dành thời gian cho bản thân để bảo toàn năng lượng, không sẽ rất dễ bị trôi theo. Thay vào đó, mình tập trung vào những hoạt động offline. Blacklist khi burn out chắc là đi chơi, những lúc này mà đi xã giao chắc mình ăn đủ luôn.

Wishlist/goals trong năm 2025 của Điền là gì?

Mình mong 2025 có thể làm công việc một cách có tổ chức hơn, hiện tại thì cũng tổ chức nhưng đang khá nhỏ lẻ.

Trong năm nay có dự án nào khiến Điền đang hào hứng điên đảo không?

Mình cũng đang chờ vì vừa mới nửa đầu năm, những dự án ngắn hạn thì cũng có nhưng dài hạn thì chưa. Đầu năm nay mình cũng làm 1 dự án khiến mình cảm thấy rất vui, cũng đang đợi ra mắt để xem phản ứng của mọi người.

Cảm ơn Điền với những chia sẻ cực kì thú vị. B&F rất chờ mong những dự án hay ho trong tương lai của bạn!