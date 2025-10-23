"Sound Mind, Sound Body" – ASICS Vietnam khai mở không gian trải nghiệm mới ngay giữa "Trái tim TP Hồ Chí Minh"

Không gian mới của ASICS được thiết kế theo tinh thần "Sound Mind, Sound Body", kết hợp giữa công nghệ, cảm xúc và phong cách sống lành mạnh. Bên cạnh khu trưng bày các dòng sản phẩm mới nhất, khách tham quan còn được hòa mình vào loạt hoạt động trải nghiệm thú vị diễn ra xuyên suốt hai ngày 18 – 19/10.

"Chúng tôi rất háo hức được mở rộng sự hiện diện của mình tại Saigon Centre", ông Takahito Nochi - Giám đốc điều hành ASICS tại Việt Nam chia sẻ. "Cửa hàng tại đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, bán lẻ mà còn là môi trường năng động, nơi hội tụ giữa đổi mới và hiệu suất. Chúng tôi mong muốn được chào đón cộng đồng, chia sẻ niềm đam mê vận động, và giới thiệu những sản phẩm cùng công nghệ tiên tiến nhất của mình".

Sự kiện khai trương ASICS Saigon Centre còn trở nên sôi động và ý nghĩa hơn với sự góp mặt của bộ đôi Đại sứ thương hiệu ASICS tại Việt Nam là Hoàng Trung và Hải Đăng Doo, các KOL/Influencer nổi tiếng như Misoa, Hynee Cao Thanh Huyền, Nguyễn Hoàng Sơn và đông đảo các runners đam mê thể thao.t

Với đại sứ thương hiệu ASICS tại Việt Nam là Hải Đăng Doo, anh cho biết thể thao là sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần, là cách để mỗi người tìm thấy niềm vui sống mỗi ngày. Trong khi đó, đại sứ thương hiệu ASICS tại Việt Nam - Hoàng Trung lại xem thể thao như điều giản dị giúp bản thân tốt hơn và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Về phía Triết Giang, anh tin rằng thể thao là hành trình ai cũng có thể bắt đầu, chỉ cần "chuyển động" để cảm nhận niềm vui trong từng bước chạy. Cả ba đều đề cao yếu tố thoải mái, năng động và cá tính khi chọn trang phục thể thao bởi khi cơ thể tự do, tinh thần cũng tự tin và mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, các khách mời năng động như Nga Võ, Hynee Cao Thanh Huyền và Nguyễn Hoàng Sơn đều chia sẻ sự hứng khởi với không gian tràn đầy năng lượng và tinh thần "Move your Body, Move your Mind". Nga Võ ấn tượng với thiết kế trẻ trung và thông điệp tích cực của thương hiệu, cho rằng ASICS mang đến cảm giác khỏe mạnh từ trong ra ngoài. Hynee Cao Thanh Huyền cảm nhận rõ sự kết nối giữa thể chất và tinh thần qua triết lý "Sound Mind, Sound Body", trong khi Hoàng Sơn thấy đây là minh chứng cho sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ với lối sống năng động. Cả ba cùng khẳng định ASICS không chỉ là thương hiệu thể thao, mà còn là nguồn cảm hứng cho hành trình sống khỏe và tràn đầy năng lượng.

Góc sáng tạo DIY – Lót ly nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân

Hoạt động DIY Nhuộm thủy ấn lót ly. Người chơi được tự tay tạo nên lót ly nghệ thuật với họa tiết vân đá độc đáo.

Các tác phẩm sau khi hoàn thiện được in logo ASICS và đựng trong bao bì kraft thân thiện môi trường, thể hiện cam kết của thương hiệu với phát triển bền vững. Đã có 100 chiếc lót ly nghệ thuật đã được hoàn thiện và trao tặng cho khách tham dự, cùng vô số bức ảnh check-in ngập tràn mạng xã hội với hashtag #ASICSVN #SaigonCentreOpening #SoundMindSoundBody

Trải Nghiệm Giày SONICBLAST™ – Cảm nhận sức bật từ mỗi bước chạy

Một trong những hoạt động được yêu thích nhất là khu trải nghiệm giày SONICBLAST™, nơi mọi người có cơ hội trực tiếp trải nghiệm hiệu năng của đôi giày mới nhất từ ASICS trên máy chạy bộ trong hai phút.

Nhiều người tham dự cho biết họ thật sự ấn tượng với cảm giác êm, nhẹ và hoàn trả năng lượng mạnh mẽ từ công nghệ FF TURBO™ SQUARED. Sau khi hoàn thành thử thách, họ còn mang về bộ dây giày đàn hồi kèm chốt chặn chống tuột, món quà nhỏ nhưng cực "chất" từ ASICS.

Thử thách "2-Min Sonic Challenge" – 2 phút bùng nổ cùng SONICBLAST™

Tại đây, người tham dự sẽ thử sức với việc chạy 2 phút trên máy với pace 4 (cấp độ 15), thể hiện tinh thần bền bỉ và sức mạnh thể chất. Người hoàn thành thử thách sẽ được nhận một balô gấp gọn ASICS làm phần thưởng. Hoạt động được cộng đồng runners hưởng ứng nhiệt liệt, góp phần lan tỏa thông điệp "Sound Mind, Sound Body" – khi tinh thần mạnh mẽ khởi nguồn từ những chuyển động nhỏ nhất.

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động tương tác thú vị, sự kiện còn là dịp để người yêu chạy bộ tận mắt chiêm ngưỡng và trải nghiệm những thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập TOKYO Collection. Điểm nhấn nổi bật trong bộ sưu tập lần này là mẫu giày SONICBLAST™ được trang bị đệm FF TURBO™ SQUARED – công nghệ tiên tiến của ASICS mang đến độ đàn hồi vượt trội, phản hồi linh hoạt và cảm giác êm ái nhẹ nhàng. Kết hợp cùng FF BLAST™ MAX và tấm ASTROPLATE™, SONICBLAST™ giúp người chạy bật nhanh, di chuyển linh hoạt và đạt hiệu suất tối ưu.

Một mẫu giày chủ đạo khác trong bộ sưu tập là MEGABLAST™ – đôi giày luyện tập đa năng hàng ngày, được trang bị đệm FF TURBO™ SQUARED thế hệ mới, tăng 32,5% độ đàn hồi so với phiên bản trước. Thiết kế siêu nhẹ cùng thân giày lưới kỹ thuật thoáng khí mang đến sự thoải mái và linh hoạt, phù hợp cho nhiều phong cách và cự ly chạy khác nhau.

Hãy ghé cửa hàng ASICS tại Saigon Centre để trực tiếp trải nghiệm không gian thể thao tràn đầy năng lượng và khám phá trọn bộ sưu tập sản phẩm chạy bộ, tennis, thời trang thể thao... mới nhất.