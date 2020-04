Sốt ruột vì thấy mắt con cứ sụp xuống cả ngày, mẹ đưa con đi khám, nhận kết quả không biết nên vui hay nên buồn

Người mẹ nào khi mang bầu cũng mong muốn con mình sinh ra sẽ xinh xắn, đáng yêu. Có thể nói trên khuôn mặt của các em bé, đôi mắt là bộ phận được chú ý hơn cả, đó chính là "cửa sổ tâm hồn" mà ai cũng ấn tượng khi nhìn vào. Nhưng mắt trẻ sơ sinh mới chào đời thường nhỏ và trẻ ngủ nhiều nên người lớn chưa nhìn rõ mắt bé đẹp hay xấu.



Ở Trung Quốc, ca sĩ Lý Vinh Hạo được biết đến với đôi mắt rất nhỏ và thậm chí nó còn trở thành đề tài chế giễu của cư dân mạng. Nhưng mới đây, sau khi xem bức ảnh một bà mẹ chia sẻ về con mình, nhiều người đã phải thốt lên "Đây là em bé có đôi mắt nhỏ nhất mà tôi từng biết", "Nhỏ hơn cả mắt của Lý Vinh Hạo".

Mắt bé lúc nào cũng như đang nhắm.

Xem xong ảnh, nhiều người có cảm giác đôi mắt của em bé này không thể mở ra được, mí trên và mí dưới gần như chạm vào nhau. Ngay cả khi em bé này mở mắt nhìn lên cũng chỉ có một cái khe rất nhỏ nên không ít người có cảm giác bé nhắm mắt, hoặc lầm tưởng là đang ngủ.

Mẹ em bé này cho biết khi mới sinh đã nghĩ rằng con mình có đôi mắt không bình thường liền đưa con đi khám. Nhưng khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói rằng đôi mắt của bé hoàn toàn bình thường, chỉ có điều nó rất nhỏ. Bà mẹ không biết nên vui hay nên buồn, bởi tin tốt là con cô không có vấn đề gì về sức khỏe, nhưng buồn một nỗi mắt bé lớn lên hẳn sẽ không đẹp.

Ngay cả khi nhìn lên, mắt bé cũng như đang nhắm.

Hiểu được tâm tư của người mẹ, cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm: "Nhìn bé, tôi thực sự muốn giúp 1 tay đẩy mắt bé mở to ra", "Mắt em bé này nhỏ thật", "Có thể lớn lên mắt bé sẽ to hơn, haha nhìn như một khe hở bé xíu, cảm giác em bé nhắm mắt suốt nhỉ", "Chắc là mắt bố hoặc mẹ nhỏ rồi bị di truyền thôi", "Đôi mắt như hai hạt đậu trên mặt"...

Trên thực tế, mắt trẻ sơ sinh to hay nhỏ chủ yếu liên quan đến gen của bố mẹ. Trong quá trình di truyền, mắt bé chủ yếu di truyền từ người bố. Nếu người bố mắt hai mí to, lông mày rậm, khả năng cao con cũng có đôi mắt tương tự. Ngược lại, nếu mắt bố nhỏ, tỉ lệ mắt con cũng nhỏ là khá cao. Trong trường hợp cả bố và mẹ đều sở hữu đôi mắt không to thì đôi mắt của con cũng tương tự.

Ngoài ra, không có cơ sở khoa học nào chứng minh ăn nho khi mang thai có thể khiến đôi mắt của bé to hơn. Không những thế, ăn quá nhiều nho khi mang thai còn khiến mẹ bầu hấp thu lượng đường lớn.

Nhiều đặc điểm ngoại hình của trẻ chịu ảnh hưởng từ bố mẹ (Ảnh minh họa).

Ngoài mắt, trẻ sơ sinh sẽ di truyền từ bố mẹ những đặc điểm sau:

- Chiều cao: Khoảng 75% chiều cao của trẻ khi lớn lên sẽ được di truyền từ chiều cao của cha mẹ. Trong quá trình di truyền, gen của bố và mẹ được chia đều để di truyền chiều cao sang con, phần còn lại sẽ phụ thuộc vào dinh dưỡng, môi trường sống, sự vận động.

- Màu da: Màu da của trẻ cũng được thừa hưởng từ cha mẹ. Ngoại trừ các yếu tố như phơi nắng nhiều thì cơ bản, nếu bố mẹ sở hữu làn da tối màu, da con cũng không trắng. Nếu một trong hai bố mẹ trắng hơn, màu da của con sẽ trung hòa màu da của bố mẹ.

- Tính cách: Một phần tính cách trẻ cũng được thừa hưởng từ cha mẹ. Nếu cha mẹ gắt gỏng, hay nổi cáu, thiếu kiên nhẫn, tính cách của con cũng chịu ảnh hưởng như vậy. Ngoài ra, một phần tính cách của trẻ sẽ thay đổi phụ thuộc vào môi trường xung quanh tác động.